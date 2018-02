Rady odborníka, jak se vyhnout investiční bublině a ztrátě peněz

Lidé se na burze často chovají naprosto šíleně. V běžném životě by je nenapadlo nakupovat za co nejvyšší ceny, a naopak prodávat lacino. Zajímali by se, co vlastně kupují, jaké to má složení, jestli to není škodlivé. Na burze ale takové chování považují za zbytečnost. V běžném životě dovedou většinou oddělit pohádku a realitu, na burze jsou pohádkovým příběhem fascinováni a vloží do něj reálné peníze a tím i svoji budoucnost.

Jak se tedy chovat rozumně a zmírnit bolest z případného prasknutí vaší bubliny, anebo ještě lépe, jak se této situaci vyhnout? Zkuste se řídit těmito pravidly.

1. Vezměte rozum do hrsti

Jestli se o mimořádně atraktivní investici dozvíte z televize nebo si o ní povídají pacienti v čekárně u doktora, pak to nebude správný tip. Aktivum má v tu chvíli za sebou už dlouhý růst, a že analytici vidí další jasné zítřky, není relevantní. Analytická obec totiž vesměs předpovídá s trendem. Pokud akcie dlouhodobě roste, pak předpokládá, že bude růst i nadále.

Není to tak dávno, kdy v poslední den, kdy rostla cena zlata, moderátorka jedné z našich stanic oznamovala, že zlato je nejlepší investicí roku a analytici předpokládají silný růst. Cena zlata se poté propadla o více jak čtyřicet procent.

Nedávno zase téměř všichni mluvili o bitcoinu. Když jsem tehdy apeloval na zdravý rozum, byl jsem za hlupáka. Bitcoin tehdy stál téměř 20 tisíc dolarů. Po měsíci se jeho cena pohybuje mezi 8 až 10 tisíci dolary.

2. Než něco koupíte, podívejte se na cenu

Je zajímavé, že to, co děláme běžně v obchodech při nákupu, je na burze považováno za zbytečnost. Mám známého, který pročte každý slevový leták a kupuje jen to, co se „opravdu vyplatí“. Když se ale rozhodl poslat poměrně vysokou částku na akciový trh, o cenu svých favoritů se vůbec nezajímal. Podívat se na vývoj ceny akcie v posledních letech není nic složitého, a přesto to málokdo udělá. Chcete-li nakoupit akcie, potřebuje k tomu prostředníka (brokera). Graf vývoje ceny té vaší akcie vám broker rád ukáže, případně si ho můžete vyhledat sami na internetu.

3. Nakupujte ve slevách

Nakupovat cokoli poté, co za poslední rok posílí o padesát procent, nedává smysl. Důležitou vlastností trhů je jejich kolísavost. Počkejte si, až vám trh nabídne slevu. Pak teprve zvažujte nákup. Dalším důvodem k nákupům ve slevách je vyšší dividendový výnos, který budete za svoji investici pravidelně inkasovat. Při ceně akcie 100 korun a roční dividendě 3 koruny na akcii, získáváte tříprocentní dividendový výnos. Pokud stejnou akcii nakoupíte „ve slevě“ za devadesát a dividenda zůstane stejná, pak bude i dividendový výnos z vaší investice vyšší.

4. Učit se, učit se, učit se

Trocha vzdělání nikdy nikomu neuškodila. Zvlášť ve chvíli, kdy se chystáte poslat na burzu podstatnou část svých úspor. Zajímejte se o podnik, do kterého chcete investovat. Vydělává peníze, nebo se chystáte vložit své peníze do firmy s nablýskanou značkou, která ještě nevydělala ani dolar? Nenechte se mýlit, takové firmy se na burzách běžně ve velkém obchodují a jejich cena dokáže i silně růst. Podívat se na základní poměrové ukazatele stojí jen několik minut času a zpravidla jsou opět volně dostupné nebo je bude mít váš broker.

5. Určete si míru svého omylu

Před nákupem si dobře promyslete otázku, jak velkou ztrátu dokážete ze své investice akceptovat. Nikdo není neomylný. I legendární investoři jako Warren Buffet mají ve svém portfoliu ztrátové pozice. Není tak důvod, proč by některé z vašich vybraných titulů nemohly být v průběhu času ztrátové. Přesáhne-li ztráta vámi naplánovanou mez, řekněme třicet procent, akcie prodejte. Vyhnete se každodennímu bolestnému doufání v to, že se obchod nakonec otočí. Pokud se trh skutečně definitivně vydá směrem dolů, vaše peníze již budou v bezpečí.

6. Rozdělujte riziko

Rozkládání rizika do více pozic je taktika stará jako lidstvo samo. Vloží-li investor všechny své peníze na jedinou akcii, může mít chyba ve výběru velmi nepříjemné důsledky. Naopak, rozdělí-li svou investici mezi deset různých společností, pak vývoj takového portfolia jedna či dvě ztrátové pozice významně neohrozí.

Vyplatí se také zařadit něco, čemu se daří v obdobích tržních propadů. Zpravidla to bývá zlato. Přijde-li na burzy panika, investoři utíkají do takzvaných „bezpečných přístavů“, jejichž hodnota pak při propadu roste. A zlato mezi takové přístavy patří. Alternativou je vložit část peněz do některého ze spravovaných podílových fondů. Ty mají své investice zpravidla rozloženy mezi desítky akcií či dluhopisů, a když některé z nich začnou klesat, portfolio fondu jako celek to tolik neohrozí.

7. A ještě jednou: učte se

Ocitnete-li se uprostřed praskající bubliny a hodnoty akciových indexů začínají ztrácet, pak to ještě není důvod k panice. Na burzách existuje mnoho instrumentů i pro tyto situace.

Václav Pech Aktivně se jako investor a správce VIP portfolií věnuje investování a burzám.

Specializuje se na dividendové investice a komodity.



Je investičním analytikem společnosti Broker Trust.

Jsou to různé „obráceně nastavené“ obchodovatelné nástroje typu ETF, jejichž cena roste ve chvílích, kdy hodnota akciových indexů klesá. Investor může k zajištění investice použít opce, které mu dají právo v nejnutnějším případě prodat své akcie za mnohem vyšší cenu, než která na trhu v okamžiku prasknutí bubliny existuje.



V neposlední řadě si na burze můžete koupit i strach, respektive nervozitu, investováním například do indexu VIX, který sleduje očekávanou volatilitu. Čím větší mají investoři obavy o další vývoj, tím více bude hodnota vaší „strachové pojistky“ růst.

Možností, jak si v případě propadů trhu pomoci, existuje dost. Zároveň ale platí, že jde o pokročilejší nástroje, které je nutné pochopit a naučit se je používat, aby v rukou nezkušeného investora neudělaly víc škody než užitku.