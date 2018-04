Banka v mobilu začíná ovlivňovat nákupní a finanční chování Čechů

Banky zároveň hlásí, že mobilní bankovnictví začíná měnit přístup Čechů k vlastním financím. Po mobilu si lidé hlídají stav svého účtu mnohem víc než po internetu. „Průměrný uživatel Mobilního eKonta vstoupí na svůj účet 22krát, zatímco průměrný uživatel internetového bankovnictví se na účet přihlašuje 8krát měsíčně. Mobilní bankovnictví je pro řadu klientů návykové,“ říká Tomáš Kofroň, mluvčí Raiffeisenbank.

„Kouzlo mobilních aplikací spočívá v tom, že máte o svých penězích dokonalý přehled, ať jste kdekoliv. Stačí sáhnout do kapsy,“ poznamenává Vladimír Komjati z Air Bank. „Zároveň se také ukazuje, že chytré telefony a mobilní aplikace bank ovlivňují nákupní chování lidí a vedou k úsporám,“ dodá Vladimír Michna, mluvčí Zuno Bank. Logicky – pokud je účet na očích a kontroluje se častěji, utrácí se s větší rozvahou.

Češi ztrácejí k bance v mobilu ostych

Počty lidí, kteří si aplikaci do mobilu stáhnou a propadnou kouzlu, které šetří i čas, začínají razantně narůstat. ČSOB společně s obchodní značkou Era eviduje téměř 300 tisíc stažených aplikací, které aktivně využívá přibližně 120 tisíc klientů. Mobilní aplikaci České spořitelny si stáhlo již 230 tisíc lidí, Komerční banka hlásí 110 tisíc uživatelů, Air Bank 105 tisíc a v ostatních bankách se počty uživatelů pohybují v desetitisícových řádech.

„Dochází i k nárůstu „ortodoxních“ uživatelů mobilních zařízení, kteří se již vůbec nepřihlašují do standardního internetového bankovnictví a vše řeší jen pomocí smartbankingu. Aktuálně tvoří tito klienti více než 10 procent všech uživatelů smartbankingu, což znamená meziroční nárůst o tři procentní body,“ přibližuje Jan Vimr výkonný manažer útvaru Řízení digitálních kanálů ČSOB a Ery.

Banky potvrzují, Češi ztrácejí k bance v mobilu ostych a začínají využívat mobilní aplikace nejen ke kontrole stavu účtu, ale i k převodům peněz. Například klienti České spořitelny provedou po mobilu každý měsíc již téměř 200 tisíc transakcí v objemu přes půl miliardy korun, klienti Air Bank uskuteční 120 tisíc transakcí v objemu přes 600 milionu korun, Raiffeisenbank hlásí měsíčně 185 tisíc mobilních příkazů a Komerční banka 120 tisíc.

Banky se trumfují ve zdokonalování aplikací

Speciální aplikace pro mobilní bankovnictví přitom nemá v Česku dlouhou historii. Do jejich vývoje začaly první tuzemské banky investovat od roku 2011 a v průběhu dalších let na banku v mobilu vsadilo již celkem 14 bankovních domů. Vlastní speciální aplikaci pro mobilní bankovnictví tak dnes nemá jedině Expobank CZ.

S bankou v mobilu se dá kontrolovat účet, provádět peněžní transakce a zadávat trvalé příkazy, ale třeba vyhledat i nejbližší pobočku banky či bankomat. A nejen to. Některé aplikace umožňují platit jednoduše i pomocí QR kódů, zřizovat cestovní pojištění, blokovat ztracenou platební kartu, získat dokonalý přehled o investicích a podílových fondech a po mobilu provést i jejich nákup a prodej. A banky se dál trumfují a stávající aplikace dál pilují.

Ze sondy iDNES.cz vyplývá, že se banky předhánějí i v tom, aby jejich aplikace fungovaly ve všech operačních systémech – tedy pro iOS, Android i Windows Phone. To nyní umožňuje již sedm bankovních domů. Většina bank, kterým chybí operační systém Windows Phone, přitom slibuje, že tuto aplikaci nabídne klientům v průběhu letošního roku.

Banka Název aplikace iOS Android Windows Phone Air Bank Mobilní bankovnictví Air Bank Ano Ano 2015 Citi Citi Cz Ano Ano ve výhledu ČSOB ČSOB smartbanking Ano Ano Ano Česká spořitelna Servis 24 Mobilní banka Ano Ano Ano Era Era smartbanking Ano Ano Ano Equa Bank Equa bank mobilní bankovnictví Ano Ano ve výhledu GE Money Bank GE Money CZ Ano Ano ve výhledu Komerční banka Mobilní banka 2. Ano Ano Ano mBank mBank 2.0 Ano Ano 2015 Sberbank Sberbank Smartbanking Ano Ano 2015 Raiffeisenbank Mobilní eKonto Ano Ano 2015 UniCredit Bank Smart Banking Ano Ano Ano ZUNO BANK Zuno Mobile Banking Ano Ano Ano Fio Fio Smartbanking Ano Ano Ano Expobank CZ* speciální aplikaci nemá zdroj: jednotlivé banky; * Internetové bankovnictví Expo Direct mohou klienti využívat i v mobilu

Zjednodušuje se rovněž přihlašování k účtu. „Naši klienti oceňují jednoduché přihlašování do aplikace pomocí PINu a možnost zobrazení vybraných informací jako například zůstatku na účtu ještě před přihlášením,“ přibližuje Pavel Vlček, mluvčí mBank.

Smartbanking bude získávat na popularitě

Všechny aplikace pro banku v mobilu jsou v Česku zdarma. Pozor ale na to, že jejich užívání již zdarma být nemusí a transakce mohou být zpoplatněny stejně jako využívání internetového bankovnictví. Než se rozhodnete aplikaci využívat, je proto užitečné se zajímat o případné poplatky. Některé transakce zpoplatňuje například ČSOB, Era, GE Money Bank, UniCredit Bank, Citi, Komerční banka nebo Air Bank.

A budoucnost banky v mobilu? Banky se shodují v tom, že klasické internetové bankovnictví prostřednictvím počítače bude mít u klientů nadále své místo. „Nepředpokládáme, že by mobilní aplikace zcela vytlačila internetbanking,“ poznamenává Zdeněk Kovář, mluvčí Fio. „Za pár let bude ale komunikace s bankou technologicky na úplně jiné úrovni, hlavní roli budou hrát chytré telefony, hodinky a další ‚nositelné technologie‘,“ dodává Vladimír Michna, mluvčí Zuno Bank.

„Není otázkou, zda mobilní bankovnictví bude kralovat jako přístupový kanál do banky, ale spíš kdo nabídne v tomto směru nejzajímavější řešení pro zákazníky. Podle výzkumů, které máme k dispozici, by v roce 2017 mělo bankovnictví v mobilu nebo tabletu používat více než jedna miliarda lidí na světě. Nárůst se předpokládá do roku 2017 každý rok zhruba o 20 procent,“ přibližuje Pavel Vlček, mluvčí mBank.

„Smartbanking bude určitě dál získávat na popularitě a budou do něj přidávány další a další služby,“ poznamenává Petr Plocek, mluvčí UniCredit Bank. Banka v mobilu a mobilní technologie budou stále víc ovlivňovat i náš životní styl. „Jen si představte – jdete s telefonem po ulici, uvidíte billboard s nabídkou akčních letenek, načtete QR kód, zaplatíte kreditem v telefonu, do e-mailu vám přijde letenka k vytištění. Sbalíte se a o tři hodiny později jste třeba v Paříži. Tak dnes může vypadat nakupování. Žádné fronty, žádné čekání, žádná hotovost,“ uzavírá Plocek.