Zmapovali jsme 10 nejvýhodnějších bankovních účtů, vítězí Equa bank

Hodnocení běžných účtů je zajímavé tím, že probíhá celoročně a analytici průběžně sledují, zda se mění některý ze sledovaných parametrů. Nejdůležitější váhu v celkovém hodnocení každého sledovaného bankovního účtu mají cena a náklady na jeho vedení. A na co dalšího klienti slyší?

„Kromě ceny a souvisejících poplatků klienty rovněž zajímá úroveň poskytovaných služeb. Banky to vědí, a tak například modernizují své pobočky nebo neustále vylepšují internetové a mobilní bankovnictví,“ říká Martin Olejník ze společnosti Scott & Rose, který produkty průběžně sleduje.

Parametry hodnocení: 60 % cena, náklady na vedení účtu

15 % komplexnost nabídky k účtu

10 % přímé bankovnictví - možnosti a nové technologie

10 % dostupnost (pobočky/bankomaty)

5 % srozumitelnost ceníku, internetových stránek Zdroj: Finparáda.cz

V aktuálním hodnocení osobních běžných účtů za květen 2017 je podle odborníků nejvýhodnějším Běžný účet od Equa bank, toto prvenství si banka drží již rok. Na dalších místech ovšem došlo k poměrně významným změnám.

Jako druhý nejvýhodnější bankovní účet byl v květnu vyhodnocen Osobní účet mKonto od mBank a na třetí pozici se dostal Běžný účet – Malý tarif od Air Bank. Čtvrtou příčku si zatím drží Běžný účet Banky CREDITAS, která získala licenci od ČNB loni na podzim a od ledna letošního roku funguje jako nejmladší tuzemská banka. Na páté pozici je pak vylepšený Poštovní účet Poštovní spořitelny.

„Banky vylepšují své účty například inovacemi v oblasti bezkontaktního placení a elektronického bankovnictví. Kromě platebních karet nabízejí i bezkontaktní nálepky. Internetové bankovnictví a mobilní aplikace bank se stávají uživatelsky příjemnějšími. Zvyšuje se také počet bank umožňujících zřízení účtu on-line bez nutnosti návštěvy pobočky nebo sjednání různých produktů prostřednictvím mobilní aplikace,“ přibližuje analytik Martin Olejník.

Z analýzy bankovních účtů vyplývá, že je dnes samozřejmostí získat k nim alespoň jednu bezkontaktní platební kartu, internetové bankovnictví včetně možnosti přístupu na účet prostřednictvím mobilní aplikace a přístup ke spořicímu účtu. Pokud jde o transakce, nejčastěji jsou zdarma tuzemské platby zadávané on-line a výběry z vlastních bankomatů, u některých bank jsou zdarma dokonce výběry z bankomatů v celé České republice.

„Některé banky nabízejí vedení účtu nejen v korunách, ale také eurech, dolarech a dalších cizích měnách. Mobilní aplikace některých bank umožňují dobít kredit mobilního telefonu, sjednat si cestovní pojištění nebo dokonce investovat do podílových fondů. Dále se například zvyšuje počet vkladových a bezkontaktních bankomatů. Specialitou některých bank je garance zvýhodněných podmínek na určité období,“ poznamenává analytik.

Podle Martina Olejníka je konkurence veliká a nabídka bankovních účtů se díky tomu bude nadále měnit. „Dá se očekávat, že se podmínky pro vedení účtu zdarma, které si některé banky stanovují, budou omezovat, nebo zcela rušit. Účet zdarma bez podmínek nabízejí převážně menší mladé banky. Ostatní banky nabízejí možnost bezplatného vedení běžného účtu při splnění jedné, nebo více podmínek. V důsledku velké konkurence se budou banky snažit tyto podmínky zmírňovat nebo přijít s novými vylepšenými účty. Zároveň budou banky dále pokračovat ve zkvalitňování svých služeb,“ dodává Olejník.

TOP 10 nejlepších běžných bankovních účtů v ČR:

1. Equa bank – Běžný účet

Vedení účtu: zdarma

Úroková sazba: 0,01 % p.a., na spořicím účtu až 0,80 % p.a.

Poplatky: 9 Kč za výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí, 9 Kč za příchozí SEPA platbu, 99 Kč za odchozí SEPA platbu, 29 Kč za výpis z účtu zasílaný poštou

Hodnocení: Účet s vedením zdarma bez jakýchkoliv podmínek, s bezkontaktní multiměnovou platební kartou, s internetovým a mobilním bankovnictvím a s možností čerpat kontokorent ve výši až 100 000 korun bez poplatků. K běžnému účtu v korunách lze zdarma otevřít také účet v eurech a dolarech. Měsíční výpis z účtu zasílaný elektronicky a běžné tuzemské transakce přes internetové a mobilní bankovnictví jsou bez poplatku. Výběry ze všech bankomatů v ČR jsou také zdarma. K účtu je možné také pořídit zlatou kartu s cestovním pojištěním a pojištěním karty a osobních věcí, a to za jednu z nejnižších cen na trhu.

2. mBank – Osobní účet mKonto

Vedení účtu: zdarma

Úroková sazba: 0 % p.a., na spořicím účtu až 0,3 % p.a.

Poplatky: Pokud klient debetní kartu používá, tedy zaplatí s ní měsíčně alespoň 1 500 Kč, případně pokud má u mBank jakýkoli úvěrový produkt, je karta zdarma. V ostatních případech je poplatek 29 Kč měsíčně za vedení karty. Výběry 1 500 Kč a více ze všech bankomatů v ČR i zahraničí jsou zdarma, výběry do 1 499,99 Kč za 29 Kč. Elektronický výpis je zdarma, papírový výpis zaslaný poštou stojí 50 Kč. Připsání příchozí a provedení odchozí SEPA platby stojí 25 Kč.

Hodnocení: Účet s vedením účtu zdarma včetně domácího platebního styku (odchozí transakce zadané přes internetové bankovnictví a příchozí transakce). Zdarma jsou výběry z jakéhokoli bankomatu v ČR a v zahraničí ve výši 1 500 Kč a více. Povolené přečerpání účtu, internetové a mobilní bankovnictví a měsíční výpis z účtu zasílaný elektronicky jsou také zdarma. Vedení bezkontaktní debetní karty je zdarma v případě obratu na všech kartách držitele alespoň 1 500 Kč, nebo při zřízení a vedení úvěrového produktu.

3. Air Bank – Běžný účet Malý tarif

Vedení účtu: zdarma

Úroková sazba: 0 %, 1 % p.a.

Podmínky: Zůstatek na běžném účtu až do částky 100 tisíc korun je úročen bonusovou úrokovou sazbou 1 % ročně. Stačí pětkrát měsíčně zaplatit platební kartou nebo nálepkou.

Poplatky: 25 Kč za výběr peněz z bankomatu jiné banky v ČR a v EU, za příchozí a odchozí SEPA platbu a za zaslání výpisu poštou, 100 Kč za výběr peněz z bankomatu jiné banky mimo EU.

Hodnocení: Účet s vedením zdarma bez dalších podmínek, se dvěma bezkontaktními platebními kartami a jednou platební nálepkou, s internetovým a mobilním bankovnictvím. V rámci tarifu lze zdarma otevřít až 10 běžných účtů a tři spořicí účty. Zdarma je zaslání výpisu elektronicky, vedení účtů v korunách, eurech a dolarech, příchozí a odchozí platby v ČR a výběr peněz z bankomatu Air Bank.

4. Banka CREDITAS – Běžný ú­čet

Vedení účtu: zdarma

Úroková sazba: 0 % p.a., na spořicím účtu až 0,3 % p.a.

Poplatky: 20 Kč za šestý a každý další výběr hotovosti z bankomatu v ČR (prvních 5 výběrů v měsíci je zdarma), 30 Kč za výběr z bankomatu v zahraničí, 15 Kč/50 Kč za příchozí/odchozí SEPA platbu, 25 Kč za výpis z účtu zaslaný poštou v rámci ČR.

Hodnocení: Účet s vedením zdarma bez dalších podmínek, s bezkontaktní debetní kartou a internetovým a mobilním bankovnictvím. Zdarma je výpis z účtu zaslaný e-mailem nebo předaný na pobočce, všechny příchozí tuzemské platby, všechny odchozí elektronické tuzemské platby (jednorázové i trvalé) a prvních pět výběrů hotovosti z bankomatu v ČR.

5. Poštovní spořitelna – Poštovní účet

Vedení účtu: zdarma/69 Kč měsíčně

Úroková sazba: 0 % p.a., na spořicím účtu až 1,3 % p.a. (ve spojení s investováním)

Podmínky: Pro vedení účtu zdarma stačí splnění obratové podmínky ve výši 10 000 Kč. Senioři od 58 let a zdravotně hendikepovaní mají účet zdarma při splnění obratové podmínky alespoň 5 000 Kč. Zdarma je pro klienty do 26 let a majitele účtu na mateřské/rodičovské dovolené.

Poplatky: 40 Kč za výběr z bankomatu jiné banky v ČR, 100 Kč za výběr z bankomatu v zahraničí, 150 Kč/250 Kč za příchozí/odchozí SEPA převod do max. částky 50 000 eur, 30 Kč za měsíční výpis poštou

Hodnocení: Účet s vedením zdarma při splnění obratové podmínky, s bezkontaktní debetní kartou pro majitele i partnera, s internetovým a mobilním bankovnictvím a s povoleným přečerpáním účtu. Zdarma je zaslání výpisu elektronicky, neomezený počet tuzemských příchozích a odchozích elektronických plateb, neomezený počet trvalých příkazů a inkas/SIPO a neomezený počet výběrů z bankomatů ČSOB a Poštovní spořitelny v ČR. Zdarma je i měsíčně jeden výběr hotovosti v pobočkách České pošty.

6. ČSOB – ČSOB Plus Konto

Vedení účtu: zdarma/69 Kč měsíčně

Úroková sazba: 0 % p.a., na spořicím účtu až 1,3 % p.a. (ve spojení s investováním)

Podmínky: Pro vedení účtu zdarma stačí splnění obratové podmínky ve výši 10 000 Kč. U klientů od 58 let a osob se zdravotním postižením je zdarma při splnění obratové podmínky alespoň 5 000 Kč. Zdarma je pro klienty do 26 let a majitele účtu na mateřské/rodičovské dovolené.

Poplatky: 40 Kč za výběr z bankomatu jiné banky v ČR, 100 Kč za výběr z bankomatu v zahraničí, 150 Kč/250 Kč za příchozí/odchozí SEPA převod do max. částky 50 000 EUR, 30 Kč za měsíční výpis poštou

Hodnocení: Účet s vedením zdarma při splnění obratové podmínky, s bezkontaktní debetní kartou pro majitele i partnera, s internetovým a mobilním bankovnictvím a s povoleným přečerpáním účtu. Zdarma je zaslání výpisu elektronicky, neomezený počet tuzemských příchozích a odchozích elektronických plateb, neomezený počet trvalých příkazů a inkas/SIPO a neomezený počet výběrů z bankomatů ČSOB v ČR. Zdarma je i měsíčně jeden výběr hotovosti debetní kartou u přepážky České pošty.

7. Raiffeisenbank – eKonto SMART

Vedení účtu: zdarma/99 Kč měsíčně

Úroková sazba: 0 % p.a., na spořicím účtu až 0,75 % p.a.

Podmínky: Pro vedení účtu zdarma stačí kreditní obrat na účtu ve výši nejméně 15 000 Kč a zároveň alespoň tři zrealizované debetní transakce měsíčně (odchozí platby z účtu, platby debetní/kreditní kartou, výběry z ATM).

Poplatky: 100 Kč + 0,5 % z vybírané částky za výběr z bankomatu v zahraničí, 200 Kč/220 Kč za příchozí/odchozí europlatbu nebo SEPA platbu do 50 tisíc eur, 30 Kč za zaslání výpisu poštou

Hodnocení: Účet s vedením zdarma při aktivním využívání účtu, s bezkontaktní debetní kartou, s internetovým a mobilním bankovnictvím. Zdarma je zaslání výpisu elektronicky, neomezený počet tuzemských elektronických plateb, neomezený počet výběrů ze všech bankomatů v ČR a jeden vklad a jeden výběr hotovosti měsíčně na pokladně. Jako pojistka proti nepovolenému přečerpání účtu poslouží bezúročná rezerva ve výši 1 000 Kč.

8. UniCredit Bank – U konto

Vedení účtu: zdarma/199 Kč měsíčně

Úroková sazba: 0,01 % p.a., na spořicím účtu až 0,05 % p.a.

Podmínky: Podmínkou pro bezplatné vedení konta, výběry ze všech bankomatů po celém světě, veškeré domácí platby provedené pomocí internetového bankovnictví nebo mobilního bankovnictví je bezhotovostní kreditní obrat ve výši 12 000 Kč měsíčně. Při nesplnění podmínky jsou tyto položky zpoplatněny běžnou cenou za tuto službu. Na klienty ve věku 15 až 26 let se podmínka zasílání 12 000 Kč měsíčně nevztahuje.

Poplatky: V případě nesplnění podmínky kreditního obratu se platí max. 6 Kč za domácí odchozí on-line platby, 5 Kč za výběr z bankomatu UniCredit v ČR nebo v zahraničí, 30 Kč za výběr z bankomatu ostatních provozovatelů v ČR, 100 Kč + 0,5 % z částky za výběr z bankomatu ostatních provozovatelů v zahraničí, 200 Kč/250 Kč za příchozí/odchozí europlatbu, 20 Kč za výpis z účtu zaslaný poštou

Hodnocení: Banka zaručuje klientovi poplatkové zvýhodnění po dobu 10 let od uzavření smlouvy o U kontu, pokud bude majitel účtu splňovat všechny stanovené podmínky. V rámci konta je i při nesplnění podmínky kreditního obratu zdarma vedení běžného účtu v Kč a dalšího účtu v cizí měně, elektronický výpis z účtu, bezkontaktní platební karta, internetové a mobilní bankovnictví, povolené přečerpání účtu a tuzemské příchozí platby.

9. Fio banka – Fio osobní účet

Vedení účtu: zdarma

Úroková sazba: 0 % p.a., na spořicím účtu až 0,15 % p.a.

Poplatky: 9 Kč za 11. a každý další výběr z bankomatu Fio banky, 30 Kč za výběr z cizího bankomatu v ČR (za každé 4 000 Kč zaplacené kartou 1 výběr zdarma, max. 5 měsíčně), 80 Kč + 0,5 % z částky za výběr z bankomatu v zahraničí, 20 Kč za standardní příchozí i odchozí europlatbu, 25 Kč plus poštovné za výpis z účtu zaslaný poštou

Hodnocení: Účet s vedením zdarma bez podmínek, s bezkontaktní platební kartou pro majitele účtu a další osobu, internetovým a mobilním bankovnictvím. Zdarma lze otevřít účet v korunách a 14 cizích měnách. Bez poplatku jsou elektronický výpis z účtu, příchozí a odchozí platby v rámci ČR v korunách včetně trvalých příkazů a inkas, příchozí a odchozí platby mezi ČR a SR v eurech, 10 výběrů měsíčně z bankomatů Fio banky, až pět výběrů z cizích bankomatů v ČR při splnění výše uvedené podmínky, výběr (nad 1 000 Kč včetně) a vklad hotovosti na pobočce, číslo účtu na přání.

10. MONETA Money Bank – Konto Genius Free & Flexi

Vedení účtu: zdarma/149 Kč měsíčně

Úroková sazba: 0,01 % p.a., na spořicím účtu až 0,5 % p.a.

Podmínky: Pro vedení účtu zdarma stačí dodržet podmínku měsíčního minimálního kreditního příjmu ve výši 7 000 Kč.

Poplatky: 49 Kč za výběr hotovosti z bankomatu ostatních bank v ČR, 100 Kč + 0,5 % z částky za výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí, 30 Kč za měsíční výpis poštou, 100 Kč/220 Kč za příchozí/odchozí SEPA/Europlatbu do výše 50 000 eur

Hodnocení: Účet s vedením zdarma při splnění podmínky minimálního kreditního příjmu. Zdarma jsou internetové bankovnictví, bezkontaktní debetní karta a platební nálepka, všechny příchozí a odchozí elektronické tuzemské platby, měsíční elektronický výpis z účtu a všechny výběry z bankomatů MONETA Money Bank v ČR.