Nové banky mají skoro už tři miliony klientů, boj o další nepolevuje

Fio banka hlásí, že její služby využívá už 798 tisíc klientů. Na druhé pozici je mBank s 650 tisíci klienty a třetí příčku drží Air Bank, která má 605 tisíc klientů.

Do boje o nové klienty přibyla loni Hello bank, která začala v Česku fungovat po transformaci společnosti Cetelem. Nyní oznámila, že její služby využívá 400 tisíc klientů. Nárůst klientů hlásí i ostatní nové banky. Equa Bank má už 307 tisíc klientů, Sberbank 125 tisíc a Banka Creditas 40 tisíc. Jediná nízkonákladová banka, která konkurenčním sítem propadla a ukončila činnost, tak zůstává Zuno.

Vývoj počtu klientů nových bank Banka Počet klientů/leden 2015 Počet klientů/listopad 2016 Počet klientů/leden 2018 Air Bank 330 000 508 000 605 000 Banka Creditas 20 000 40 000 Equa Bank 120 000 242 000 307 000 mBank 540 000 630 000 650 000 Sberbank 80 000 107 250 125 000 Fio banka 460 000 660 000 798 000 Zuno* 250 000 250 000 Hello bank 400 000 Celkem 1 780 000 2 417 250 2 925 000 Zdroj: jednotlivé banky; *banka ukončila činnost v roce 2017

Novým trendem je, že skalních přívrženců, kteří zůstávají věrni pouze jedné bance, ubývá. Nadpoloviční většina Čechů (57 procent) neváhá vyzkoušet i služby jiných bank a svou hlavní banku pak změnit za novou, nebo využívat služby dvou i více bank. Potvrzují to údaje z loňského průzkumu STEM/MARK.

Co odhalil průzkum: Pouze jednu banku dnes využívá 40 procent lidí.

29 procent Čechů má dvě banky.

Klientem tří a více bank je 28 procent dospělé populace.

Bez bankovního účtu jsou pouze tři procenta dospělých.



Zdroj: STEM/MARK pro Air Bank

„S příchodem nových bank, které začaly nabízet účty bez poplatků, se lidem otevřela možnost, jak si snadno a hlavně bezplatně vyzkoušet služby i u jiných bankovních společností. Češi tak jednotlivé služby využívají právě tam, kde je to pro ně nejvýhodnější, a nic navíc za to neplatí,“ komentuje zjištění průzkumu Tomáš Motl, který vede oddělení výzkumu trhu v Air Bank.

Účty bez poplatků se staly samozřejmostí

Sedmička námi sledovaných bank se shoduje v tom, že cena a nízké poplatky však už nejsou tím jediným a klíčovým, co přitahuje pozornost klientů, aby si otevřeli účet u nové banky.

„Klienti řeší také to, jak se k nim jejich banka chová,“ poznamenává Jana Karasová, mluvčí Air Bank. „Také se dívají na to, jaké služby v rámci účtu od banky dostanou,“ dodává Jan Jeřábek, ředitel retailového bankovnictví Banky Creditas. „Stále častěji o přechodu k jiné bance rozhoduje kvalita služeb a přístup banky k řešení individuálních problémů klienta,“ poznamenává Markéta Dvořáčková, mluvčí Equa Bank. „Klienti se rozhodují i podle nabídky produktů a komlexnosti služeb dané banky, mnozí totiž chtějí mít vše pod jednou střechou,“ říká Zdeněk Kovář, mluvčí Fio banky. „Účty bez poplatků přestávají být konkurenční výhodou banky,“ shrnuje Zita Dubová, manažerka výzkumu mBank.

Jinými slovy: boj o klienty, který se mezi novými a tradičními bankami rozhořel před několika lety, přinesl další obrovskou změnu. Češi se stali náročnějšími, umí využít výhodnější i levnější služby a dávat najevo, že banka si má uvědomovat hodnotu svých klientů. Nové nízkonákladové banky se proto musí snažit, aby získanou klientelu neztratily a příliv nových klientů pokračoval minimálně stejným tempem jako dosud.

Z konkurenčního boje mezi bankami těží klienti

A snaží se i tradiční banky. I ony přicházejí s nejrůznějšími inovacemi a novinkami. V konkurenčním boji se tak rodí nejrůznější trumfy, jak klienty přesvědčit, aby jim zůstali věrní a neodcházeli jinam.

„Banka se musí neustále vyvíjet, reagovat na potřeby klientů a snažit se zjednodušovat procesy a bankovní produkty,“ říká Petr Plocek, mluvčí UniCredit Bank. „Klienti chtějí jakékoliv inovace, které jim usnadňují a vylepšují správu financí,“ poznamenává mluvčí ČSOB Patrik Madle. „Klienti chtějí mít co nejjednodušší život, což znamená, že se zajímají o účty, které lze spravovat kdykoliv a odkudkoliv a které jim umožní správu všech jejich financí,“ dodává Petra Kopecká, mluvčí Raiffeisenbank. To potvrzuje i Česká spořitelna, která zaznamenává výrazný nárůst zájmu o službu Moje zdravé finance umožňující správu rodinného rozpočtu a optimalizaci výdajů. „Tuto službu využívá už 720 tisíc klientů,“ říká Jiří Štábl z tiskového centra České spořitelny.

Počty klientů tradičních bank Banka Počet klientů Česká spořitelna 4 670 000 Komerční banka 1 664 000 Moneta Money Bank 1 033 000 Skupina ČSOB* 3 700 000 ING Bank 423 496 Raiffeisenbank** počty neuvádí UniCredit Bank 303 000 Zdroj: jednotlivé banky; *včetně Poštovní spořitelny a dalších dceřiných společností; ** podle odhadu přes 600 000 klientů

Nové i tradiční banky se shodují v tom, že klienti slyší rovněž na inovace v mobilním internetovém bankovnictví. „Banky, které s tímto trendem drží krok, mají velkou výhodu,“ míní Veronika Němcová z ING bank. Banky sázejí také na poradenství a bezplatné výběry z bankomatů. Klíčové pro získání klientů je také úročení vkladů, což potvrzuje Gabriela Pithartová, mluvčí Hello bank.

Boj o klienty dostal v poslední době i další rozměr. Prakticky všechny banky začaly vylepšovat svou pobočkovou síť, aby jednání se zákazníky probíhalo bez bariéry, přívětivě a otevřeněji. „Lidé stále chodí na pobočky i kvůli nejběžnějším produktům, a to i mladší generace,“ říká Monika Buřičová, mluvčí Poštovní spořitelny. „Zatím se nenaplňují některé vize, že by lidé přestávali chodit do banky a vše řešili jen on-line. Pořád je hodně těch, kteří preferují osobní kontakt s bankou,“ doplňuje Zdeněk Kovář z Fio Banky.

A jaké banky mají v Česku budoucnost? „Budoucnost mají ty, které poskytnou špičkový klientský zážitek díky chytrému spojení toho nejlepšího z tradičního bankovního světa a ze světa moderních technologií,“ říká Jakub Švestka, mluvčí Moneta Money Bank.

„Banky, které budou chtít uspět, budou muset být partnerem svých klientů v jakékoliv životní situaci. Od studentských let přes vstup do prvního zaměstnání, svatbu, hledání bydlení až po život v seniorském věku. Nebude tedy rozhodovat jen nabídka produktů a služeb, ale především schopnost pomoci při řešení konkrétních situací, které život přináší,“ uzavírá Michal Teubner z Komerční banky.