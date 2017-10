Analýza deseti bank: co už umí mobilní bankovnictví a co má úspěch

Část 1/13

Čím vším se snaží banky své klienty oslovit a které funkce se stávají v mobilním bankovnictví samozřejmé a nejvyhledávanější? Ve spolupráci s analytiky Scott & Rose a odborného portálu Finparáda.cz jsme zmapovali mobilní aplikace deseti bank. Šlo o rozsáhlou a unikátní analýzu. „Celkem jsme porovnali přes 140 funkcionalit,“ přibližuje analytik a šéfredaktor Finparády.cz Zděnek Bubák.

Konkrétně šlo o mobilní aplikace těchto bank: Air Bank, Česká spořitelna (“Servis 24 Mobilní banka“ a „George Go“), ČSOB, Equa bank, Fio banka, Komerční banka, Raiffeisenbank, UniCredit Bank, mBank a MONETA Money Bank.

Ostatně, víte, která banka odstartovala v Česku vůbec první mobilní aplikaci a kdy? Pokud tipujete, že to byla v roce 2011 Fio banka, máte dobrou paměť. „Už v roce 1998 jsme jako první v Česku spustili internetbanking. Když přišly na trh chytré telefony, bankovní aplikace na mobil se nabízela. Potvrdilo se, že to byl krok správným směrem, protože smartphony se rozšířily, dnes je má skoro každý a stále více lidí spravuje své účty z mobilu. Mnoho z nich dokonce klasické internetové bankovnictví už vůbec nepoužívá,“ říká Zdeněk Kovář, mluvčí Fio banky.

Unikátní analýza potvrzuje, že se v mobilním bankovnictví zabydluje celkem jedenáct užitečných funkcí a současně krystalizují i další speciality, o jejichž životnosti či neživotnosti rozhodnou samotní klienti bank.

Jen namátkou: pro přihlášení do mobilu se začíná stávat samozřejmostí otisk prstu, pomocí bankovní aplikace najdeme nejbližší bankomat nebo pobočku banky včetně otevírací doby. Konkurence mezi bankami přináší i speciality, třeba možnost ukládat v mobilním bankovnictví účty a složenky nebo kolegovi připomenout, že může svůj dluh vyrovnat jednoduše po mobilu. Banky zkrátka začínají plně využívat možnosti chytrých mobilů, a je a jen na nás, abychom šli s dobou a uměli využít to, co nám ušetří čas i peníze.

Podívejte se, které funkce hrají v mobilním bankovnictví stále větší roli a zda vaše banka, u které máte běžný účet, se snaží držet v konkurenčním boji krok.