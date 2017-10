Přinášíme aktuální přehled 10 nejvýhodnějších bankovních účtů

Chci ušetřit na vedení běžného účtu Ilustrační snímek Zjistěte díky online kalkulačce kolik můžete ušetřit.

V tomto hodnocení šlo o porovnání výhodnosti běžných účtů bank za předchozích pět měsíců, tedy od května do září. V trojici nejlepších bankovních účtů si pořadí nadále drží Běžný účet od Equa bank, na druhé příčce zůstává Osobní účet mKonto od mBank a třetí místo obhájil Běžný účet – Malý tarif od Air Bank.

Hodnocení běžných účtů je zajímavé tím, že probíhá celoročně a provádějí ho odborníci, tedy nikoliv laická veřejnost. Analytici v celkovém hodnocení přihlížejí k několika parametrům a průběžně sledují, k jakým dochází změnám. Nejdůležitější váhu přitom má cena a náklady na vedení účtu.

Do desítky nejlepších se neprobojoval nový koncept běžných účtů, s nímž v srpnu přišla Komerční banka. Její novinka – MůjÚčet plus má přitom všechny výběry z bankomatů KB zdarma a navíc zdarma i dva výběry z cizích bankomatů. Zdarma jsou rovněž odchozí a příchozí platby a samozřejmostí je internetové i mobilní bankovnictví včetně vysoké bezpečnostní ochran.

Parametry hodnocení: 60 % cena, náklady na vedení účtu

15 % komplexnost nabídky k účtu

10 % přímé bankovnictví (možnosti a nové technologie)

10 % dostupnost (pobočky/bankomaty)

5 % srozumitelnost ceníku, internetových stránek Zdroj: Finparáda.cz

„Banka si však za vedení tohoto účtu účtuje 39 korun měsíčně. S ohledem na skutečnost, že v dnešní době lze platit kartou již téměř všude a na největší váhu poplatků v hodnocení, zůstal nový účet Komerční banky těsně za branami TOP 10,“ komentuje analytik Olejník.

V první desítce tak od letošního května došlo k jediné změně. „UniCredit Bank od července zvýšila některé poplatky (za výpis z účtu poštou, odchozí platbu a výběr hotovosti na pobočce), a tak si s Fio bankou vyměnila pozici,“ říká analytik Martin Olejník ze společnosti Scott & Rose, který produkty průběžně sleduje.

A s jakými inovace a vylepšeními banky u klientů zatím nejvíc bodují? „Řekl bych, že dnes klienty nejvíc láká možnost zřizovat si bankovní produkty on-line bez nutnosti návštěvy pobočky a také možnost bezkontaktně využívat platební kartu, ať už při placení nebo při výběru hotovosti v bankomatu. Banky se také snaží u klientů bodovat i neustálým vylepšováním jejich mobilních aplikací,“ přibližuje Olejník.

U většiny běžných účtů jsou dnes samozřejmostí bezplatné elektronické transakce, internetové a mobilní bankovnictví, bezkontaktní platební karta a někde i platební nálepka. Některé banky dokonce nabízejí k účtu i druhou platební kartu zdarma. Ve snaze přilákat co nejvíc klientů banky neustále vymýšlejí i různé akce jako například odměna za doporučení nového klienta nebo odpuštění poplatku za vedení účtu na několik měsíců po založení účtu.

K běžným účtům přidávají banky i spořicí účty, úrokové sazby jsou však spíše symbolické a vyšší zhodnocení je možné dosáhnout jen ve spojení s investováním, nebo pouze do určité limitované výše vkladu. Podle Martina Olejníka nebudou tyto sazby výrazně narůstat ani v nejbližších měsících, neměly by ale dál klesat, jak tomu bylo doteď. Konkurenční boj však může do určité míry rozhoupat stojaté vody a některé banky přece jen úrokové sazby na spořicích účtech o něco zvýší, nebo přijdou se zajímavými akčními nabídkami.

Analýza potvrzuje, že si banky hlídají pozice a dostat se mezi desítku nejlepších znamená přijít s výraznější inovací a zároveň nulovou cenou za vedení účtu bez dalších, nebo minimálních podmínek.

TOP 10 nejlepších běžných bankovních účtů v ČR:

1. Equa bank – Běžný účet

Vedení účtu: zdarma

Úroková sazba: 0,01 % p.a., na spořicím účtu až 0,80 % p.a.

Poplatky: 9 Kč za výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí, 9 Kč za příchozí SEPA platbu, 99 Kč za odchozí SEPA platbu, 29 Kč za výpis z účtu zasílaný poštou.

Hodnocení: Jedná se o účet s vedením účtu zdarma bez jakýchkoliv podmínek, s bezkontaktní multiměnovou platební kartou, s internetovým a mobilním bankovnictvím a s možností čerpat kontokorent ve výši až 100 tisíc korun bez poplatků. K běžnému účtu v korunách lze zdarma otevřít také účet v eurech a dolarech. Měsíční výpis z účtu zasílaný elektronicky a běžné tuzemské transakce přes internetové a mobilní bankovnictví jsou bez poplatku. Výběry ze všech bankomatů v ČR jsou také zdarma. K účtu je možné také pořídit zlatou kartu s cestovním pojištěním a pojištěním karty a osobních věcí, a to za jednu z nejnižších cen na trhu.

2. mBank – Osobní účet mKonto

Vedení účtu: zdarma

Úroková sazba: 0 % p.a., na spořicím účtu až 0,3 % p.a.

Poplatky: Pokud klient debetní kartu používá, tzn. zaplatí s ní měsíčně alespoň 1 500 Kč, případně pokud má u mBank jakýkoli úvěrový produkt, je karta zdarma. V ostatních případech je poplatek 29 Kč měsíčně za vedení karty. Výběry 1 500 Kč a více ze všech bankomatů v ČR i zahraničí jsou zdarma, výběry do 1 499,99 Kč za 29 Kč. Elektronický výpis je zdarma, papírový výpis zaslaný poštou stojí 50 Kč. Připsání příchozí a provedení odchozí SEPA platby stojí 25 Kč.

Hodnocení: Jedná se o účet s vedením účtu zdarma včetně domácího platebního styku (odchozí transakce zadané přes internetové bankovnictví a příchozí transakce). Zdarma jsou výběry z jakéhokoli bankomatu v ČR a v zahraničí ve výši 1 500 Kč a více. Povolené přečerpání účtu, internetové a mobilní bankovnictví a měsíční výpis z účtu zasílaný elektronicky jsou také zdarma. Vedení bezkontaktní debetní karty je zdarma v případě obratu na všech kartách držitele alespoň 1 500 Kč, nebo při zřízení a vedení úvěrového produktu.

3. Air Bank – Běžný účet – Malý tarif

Vedení účtu: zdarma

Úroková sazba: 0 % / 1 % p.a.

Podmínky: Zůstatek na běžném účtu až do částky 100 tisíc korun je úročen bonusovou úrokovou sazbou 1 % ročně. Stačí 5krát měsíčně zaplatit platební kartou nebo nálepkou.

Poplatky: 25 Kč za výběr peněz z bankomatu jiné banky v ČR a v EU, za příchozí a odchozí SEPA platbu a za zaslání výpisu poštou, 100 Kč za výběr peněz z bankomatu jiné banky mimo EU.

Hodnocení: Jedná se o účet s vedením účtu zdarma bez dalších podmínek, s 2 bezkontaktními platebními kartami a 1 platební nálepkou, s internetovým a mobilním bankovnictvím. V rámci tarifu lze zdarma otevřít až 10 běžných účtů a 3 spořicí účty. Zdarma je zaslání výpisu elektronicky, vedení účtů v korunách, eurech a dolarech, příchozí a odchozí platby v ČR a výběr peněz z bankomatu Air Bank.

4. Banka CREDITAS – Běžný ú­čet

Vedení účtu: zdarma

Úroková sazba: 0 % p.a., na spořicím účtu až 0,3 % p.a.

Poplatky: 20 Kč za 6. a každý další výběr hotovosti z bankomatu v ČR (prvních 5 výběrů v měsíci je zdarma), 30 Kč za výběr z bankomatu v zahraničí, 15 Kč/50 Kč za příchozí/odchozí SEPA platbu, 25 Kč za výpis z účtu zaslaný poštou v rámci ČR.

Hodnocení: Jedná se o účet s vedením účtu zdarma bez dalších podmínek, s bezkontaktní debetní kartou a internetovým a mobilním bankovnictvím. Zdarma je výpis z účtu zaslaný e-mailem nebo předaný na pobočce, všechny příchozí tuzemské platby, všechny odchozí elektronické tuzemské platby (jednorázové i trvalé) a prvních 5 výběrů hotovosti z bankomatu v ČR.

5. Poštovní spořitelna – Poštovní účet

Vedení účtu: zdarma / 69 Kč měsíčně

Podmínky: Pro vedení účtu zdarma stačí splnění obratové podmínky ve výši 10 000 Kč.

Úroková sazba: 0 % p.a., na spořicím účtu až 1,3 % p.a. (ve spojení s investováním)

Poplatky: 40 Kč za výběr z bankomatu jiné banky v ČR, 100 Kč za výběr z bankomatu v zahraničí, 150 Kč/250 Kč za příchozí/odchozí SEPA převod do max. částky 50 000 EUR, 30 Kč za měsíční výpis poštou.

Hodnocení: Jedná se o účet s vedením účtu zdarma při splnění obratové podmínky, s bezkontaktní debetní kartou pro majitele i partnera, s internetovým a mobilním bankovnictvím a s povoleným přečerpáním účtu. Zdarma je zaslání výpisu elektronicky, neomezený počet tuzemských příchozích a odchozích elektronických plateb, neomezený počet trvalých příkazů a inkas/SIPO a neomezený počet výběrů z bankomatů ČSOB a Poštovní spořitelny v ČR. Zdarma je i měsíčně jeden výběr hotovosti v pobočkách České pošty.

6. ČSOB – ČSOB Plus Konto

Vedení účtu: zdarma / 69 Kč měsíčně

Podmínky: Pro vedení účtu zdarma stačí splnění obratové podmínky ve výši 10 000 Kč.

Úroková sazba: 0 % p.a., na spořicím účtu až 1,3 % p.a. (ve spojení s investováním)

Poplatky: 40 Kč za výběr z bankomatu jiné banky v ČR, 100 Kč za výběr z bankomatu v zahraničí, 150 Kč/250 Kč za příchozí/odchozí SEPA převod do max. částky 50 000 EUR, 30 Kč za měsíční výpis poštou.

Hodnocení: Jedná se o účet s vedením účtu zdarma při splnění obratové podmínky, s bezkontaktní debetní kartou pro majitele i partnera, s internetovým a mobilním bankovnictvím a s povoleným přečerpáním účtu. Zdarma je zaslání výpisu elektronicky, neomezený počet tuzemských příchozích a odchozích elektronických plateb, neomezený počet trvalých příkazů a inkas/SIPO a neomezený počet výběrů z bankomatů ČSOB v ČR. Zdarma je i měsíčně jeden výběr hotovosti debetní kartou u přepážky České pošty.

7. Raiffeisenbank – eKonto SMART

Vedení účtu: zdarma / 99 Kč měsíčně

Podmínky: Pro vedení účtu zdarma stačí kreditní obrat na účtu ve výši nejméně 15 000 Kč a zároveň alespoň 3 zrealizované debetní transakce měsíčně (odchozí platby z účtu, platby debetní/kreditní kartou, výběry z ATM).

Úroková sazba: 0 % p.a., na spořicím účtu až 0,75 % p.a.

Poplatky: 100 Kč + 0,5 % z vybírané částky za výběr z bankomatu v zahraničí, 200 Kč/220 Kč za příchozí/odchozí europlatbu nebo SEPA platbu do 50 tisíc EUR, 30 Kč za zaslání výpisu poštou.

Hodnocení: Jedná se o účet s vedením účtu zdarma při aktivním využívaní účtu, s bezkontaktní debetní kartou, s internetovým a mobilním bankovnictvím. Zdarma je zaslání výpisu elektronicky, neomezený počet tuzemských elektronických plateb, neomezený počet výběrů ze všech bankomatů v ČR a jeden vklad a jeden výběr hotovosti měsíčně na pokladně. Jako pojistka proti nepovolenému přečerpání účtu poslouží bezúročná rezerva ve výši 1 000 Kč.

8. Fio banka – Fio osobní účet

Vedení účtu: zdarma

Úroková sazba: 0 % p.a., na spořicím účtu až 0,15 % p.a.

Poplatky: 9 Kč za 11. a každý další výběr z bankomatu Fio banky, 30 Kč za výběr z cizího bankomatu v ČR (za každé 4 000 Kč zaplacené kartou 1 výběr zdarma, max. 5 měsíčně), 80 Kč + 0,5 % z částky za výběr z bankomatu v zahraničí, 20 Kč za standardní příchozí i odchozí europlatbu, 25 Kč plus poštovné za výpis z účtu zaslaný poštou.

Hodnocení: Jedná se o účet s vedením účtu zdarma bez podmínek, s bezkontaktní platební kartou pro majitele účtu a další osobu, internetovým a mobilním bankovnictvím. Zdarma lze otevřít účet v korunách a 14 cizích měnách. Bez poplatku je elektronický výpis z účtu, příchozí a odchozí platby v rámci ČR v CZK včetně trvalých příkazů a inkas, příchozí a odchozí platby mezi ČR a SR v EUR, 10 výběrů měsíčně z bankomatů Fio banky, až 5 výběrů z cizích bankomatů v ČR při splnění výše uvedené podmínky, výběr (nad 1 000 Kč včetně) a vklad hotovosti na pobočce, číslo účtu na přání.

9. UniCredit Bank – U konto

Vedení účtu: zdarma / 199 Kč měsíčně

Úroková sazba: 0,01 % p.a., na spořicím účtu až 0,05 % p.a.

Podmínky: Podmínkou pro bezplatné vedení konta, výběry ze všech bankomatů po celém světě, veškeré domácí platby provedené pomocí internetového bankovnictví nebo mobilního bankovnictví, je bezhotovostní kreditní obrat ve výši 12 000 Kč měsíčně. Při nesplnění podmínky jsou tyto položky zpoplatněny běžnou cenou za tuto službu.

Poplatky: V případě nesplnění podmínky kreditního obratu je max. 6 Kč za domácí odchozí on-line platby, 5 Kč za výběr z bankomatu UniCredit v ČR nebo v zahraničí, 30 Kč za výběr z bankomatu ostatních provozovatelů v ČR, 100 Kč + 0,5 % z částky za výběr z bankomatu ostatních provozovatelů v zahraničí, 200 Kč/250 Kč za příchozí/odchozí europlatbu, 50 Kč za výpis z účtu zaslaný poštou.

Hodnocení: Banka zaručuje klientovi poplatkové zvýhodnění po dobu 10 let od uzavření smlouvy o U kontu, pokud bude majitel účtu splňovat všechny stanovené podmínky. V rámci konta je i při nesplnění podmínky kreditního obratu zdarma vedení běžného účtu v Kč a dalšího účtu v cizí měně, elektronický výpis z účtu, bezkontaktní platební karta, internetové a mobilní bankovnictví, povolené přečerpání účtu a tuzemské příchozí platby.

10. MONETA Money Bank – Konto Genius Free & Flexi

Vedení účtu: zdarma / 149 Kč měsíčně

Podmínky: Pro vedení účtu zdarma stačí dodržet podmínku měsíčního minimálního kreditního příjmu ve výši 7 000 Kč.

Úroková sazba: 0,01 % p.a., na spořicím účtu až 0,5 % p.a.

Poplatky: 49 Kč za výběr hotovosti z bankomatu ostatních bank v ČR, 100 Kč + 0,5 % z částky za výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí, 30 Kč za měsíční výpis poštou, 100 Kč/220 Kč za příchozí/odchozí SEPA/Europlatbu do výše 50 000 EUR.

Hodnocení: Jedná se o účet s vedením účtu zdarma při splnění podmínky minimálního kreditního příjmu. Zdarma je internetové bankovnictví, bezkontaktní debetní karta a platební nálepka, všechny příchozí a odchozí elektronické tuzemské platby, měsíční elektronický výpis z účtu a všechny výběry z bankomatů MONETA Money Bank v ČR.