Ozvučuje obří stadiony, do jeho mikrofonů zpívá Gott nebo hraje Šporcl

Hroncova firma Audiopro ozvučuje stadiony, haly a sály. Do jejích mikrofonů zpívají a hrají známí čeští hudebníci. Firma také dodává techniku na přenos obrazu pro záchranáře.

Jak se stalo, že jste se s manželkou pustili do podnikání?

Po studiích jsem pracoval jako obchodník pro rakouskou společnost, která prodávala audiotechniku. Pak odešla z našeho trhu a s manželkou jsme uvažovali o tom, co budeme dělat dál. Rozhodli jsme se to risknout a pokračovat v tom, co nás baví - záznam, přenos i zpracování zvuku a také obrazu. Už na škole mě táta naučil fotografovat a tehdy začal můj zájem o fotky a videa. A tak jsme v roce 2002 založili vlastní společnost Audiopro.

Andrej Hronec Je mu 39 let, má dvě děti, je ženatý



kromě práce se rád věnuje rodině, fotografování a má rád technologické novinky.



Firma Audiopro, kterou s manželkou založil, je dnes autorizovaným distributorem více než 40 zahraničních společností dodávajících audiovizuální techniku.



Jaké byly začátky?

Začínali jsme od nuly v tchánově garáži. Určitou sebedůvěru mi dal předchozí pobyt ve Spojených státech. Tam jsem si při studiu přivydělával. V zimě jsem odklízel sníh, v létě sekal trávu. Měl jsem štěstí, tehdy zrovna napadlo nejvíc sněhu za dlouhá léta. Vypadalo to, že tam můžu zůstat a založit si firmu na sekání trávy a odklízení sněhu. To úplně nebylo mým cílem, takže jsem se vrátil do Čech. Zjistil jsem tehdy, že když se člověk snaží, dosáhne zajímavých výsledků. A to mi pomohlo při rozjezdu firmy u nás. Díky americké epizodě jsem si věřil.

Bylo těžké se na českém trhu prosadit?

Začátky nebyly jednoduché, hodně pomohla rodina. Už tady bylo několik podobných firem. My jsme ale našim zákazníkům umožňovali všechno si doma vyzkoušet, což nebylo a stále není obvyklé. Hudebníkům třeba půjčíme několik mikrofonů na vyzkoušení, oni si pak vyberou a pořídí ten, který jim vyhovuje nejvíc. To nás od začátku od konkurence odlišovalo. Půjčovali jsme potenciálním zákazníkům domů i drahá zařízení.

Nebáli jste se?

Báli a bojíme se dodnes. Ale vyplatilo se nám to. Mám radost, když dnes můžu říct, že do našich mikrofonů zpívá Karel Gott nebo hraje Pavel Šporcl. Hudebníkům nabízíme mixážní pulty a další příslušenství. Našimi zákazníky jsou i rozhlasové a televizní stanice, jimž prodáváme zařízení, nahrávací studia. Spolupracujeme také se státní správou, dodáváme jí třeba zařízení na přenos videa z vrtulníků nebo z terénu. Ozvučovali jsme O2 arenu v Praze a dělali jsme zvuk třeba na fotbalovém stadionu pražské Slavie.

Zajímavé profese V rubrice Práce a podnikání přinášíme rozhovory se zástupci zajímavých profesí. Další příběhy čtěte zde.

Co z techniky, kterou nabízíte, máte sám doma?Výrobky, které chceme nabízet našim zákazníkům, zkoušíme samozřejmě nejprve na sobě, není nad vlastní zkušenost. Doma využívám projekční plochu s projektorem, nově na sobě testuji bezdrátový audiosystém, který umí streamovat hudbu z jakéhokoli zařízení. Moje dvě dcery všechno rychle zvládly a dneska se bytem spíš než zvuk z televize line hudba z různých mobilních zařízení. Já už ani nevím, odkud to všechno hraje.

Je o takové vychytávky zájem?

V naší nabídce máme třeba žárovky, které dokážou bezdrátově komunikovat s mobilem a přehrát vybrané písničky. Tyhle žárovky jsem viděl loni v lednu na výstavě CES v Las Vegas, pak jsme jednali o zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku, dneska už je prodávají velcí tuzemští prodejci elektroniky. Lidé na to nejsou zvyklí, takže chvíli trvá, než podobným věcem přijdou na chuť. Pro nás je tak nejlepší, když jim to můžeme předvést. Mám to štěstí, že se mohu na výstavách a veletrzích po celém světě pídit po novinkách. Nejde jenom o zábavu, pokud chceme výrobek prodávat na našem trhu, následují náročná obchodní jednání. Ale to objevování mě ještě neomrzelo.