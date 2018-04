Angličan podniká v Anglické ulici. A živí ho nejen Angličané

Jednatřicetiletý Angličan vsadil na fakt, že zahraniční komunita potřebuje vlastní informační zdroj. Web, kde najde informace o možnostech bydlení, práce, ale i třeba to, kdo jim pohlídá kočku či kde si mohou koupit košer jídlo.

Začínal s výukou Hřebejka

Howlings přijel do Prahy již v roce 2000 na pozvání své české kamarádky, která v Anglii pracovala jako au-pair. Přestože se ve Velké Británii živil grafickým designem, tady jako řada jiných cizinců začal nejprve učit angličtinu. Mezi jeho žáky patřil i český režisér Jan Hřebejk, aniž Howlings tenkrát tušil, o koho jde.

Po pár měsících v Praze si čím dál tím více začínal uvědomovat, že cizinci jak v každodenní realitě, tak pracovním životě naráží na řadu věcí, které neví nebo jim nerozumí, například: Kde si můžu koupit chleba? Kde se dá koupit nejlepší hamburger? Jak si vyřídit vízum? Kde najdu partnera na squash?

100 liber stačilo

Vypůjčil si tedy od svého otce 100 liber (tehdy asi 5 000 Kč) a rozhodl se vytvořit komunikační systém, kde expati najdou odpovědi právě na tyto otázky a budou si vzájemně vyměňovat zkušenosti. "Po 3 letech provozu, kdy jsme projektu věnovali hlavně hodně energie, jsme se začali zaměřovat i na podnikatelský sektor a vytvořili mix web zaměřený nejen na obyčejný život, ale i na byznys," říká Howlings.

"Nejsme zaměření na turistické rady, ale podporujeme začlenění expatů do české komunity tipy i radami, jak si zde najít zaměstnání, jak se tady podniká, chceme ‚demystifikovat‘ představy o českém životě," upřesňuje.

Howlings hodně kooperuje s českými firmami, pro které je lukrativní rozrůstající se komunita expatriotů velmi zajímavá. Základní zápis do jeho podnikatelského adresáře je zdarma, komplexnější informace, umístění log, obrázků společnosti je již za poplatek.

"I když to zní jako klišé, prodáváme řešení a partnerství. Pokud za mnou přijde klient s tím, že chce například umístit banner na naše stránky a nic jiného, rozmlouvám mu to. Naopak, když je třeba po roce se svojí rozsáhlejší kampaní a reakcemi čtenářů nespokojený, probereme, kde je chyba a co se dá zlepšit," vysvětluje.

V průběhu let Howlings svůj byznys rozšířil i o vydávání ročenky pro cizince a časopisu Pulse, kde se zahraniční komunita může dozvědět více o novinkách z pražského života.

. Expats a Martin Howlings Martin Howlings, který od roku 2001 provozuje web www.expats.cz, v současné době zaměstnává 10 pracovníků, jeho tým je složen jak z Čechů, tak z Američanů či Britů. Je ženatý (2 děti), žije v Roztokách u Prahy, jeho manželka má české a dánské kořeny.

Chybí mi více solidnosti

Když Howlings srovnává podnikání v ČR a ve Velké Británii, je stále udiven zejména chováním některých dodavatelů. "Ekonomický vývoj i rozvoj je tady fantastický, ale stále mi trošku chybí důvěra a solidnost. V Anglii, když vám dodavatel řekne, že vám kalkulaci dodá do 24 hodin, tak ji máte, tady to trvá někdy až 2 týdny.

Podpora podnikání - zejména malého a středního - by měla být větší, například v podobě možností zapůjčení kapitálu pro nový byznys. Co je úžasné na České republice, že zde nejsou žádné třídní rozdíly. Trvalo mi chvíli, než jsem pochopil, že klíč pro jakýkoliv zdejší byznys je ‚just ask and you will see‘ (zeptej se a uvidíš), dveře jsou zde všude otevřené dokořán," říká Howlings.

Andělé pro děti

Na Britovi je sympatický i fakt, že se aktivně věnuje charitě. Již dva roky po sobě organizuje předvánoční akci Andělský strom pro Křesťanské centrum Nové Začátky, o. s. Jeho idea je jednoduchá – na svých stránkách zveřejní seznam dárků, které by si děti z Centra přály. Původně chtěl mít Howlings sídlo společnosti v Londýnské ulici, ale nájmy kanceláří se mu zde zdály příliš vysoké, a proto se spokojil s Anglickou.