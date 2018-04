Angličtí důchodci kupují zahraniční nemovitosti

Se zajímavým námětem, jak alespoň částečně tento problém řešit, přichází anglická penzijní reforma. Dovoluje totiž penzijním fondům neinvestovat do nemovitostí pouze jako celku, ale nově také umožňuje se zaručit při koupi nemovitosti (a to i k rekreačním účelům v zahraničí) za půjčku pro své členy – střadatele. Konkrétně pak až do výše 50 % kupní ceny nemovitosti.

Každý penzijní fond ví, jak a kolik si jeho člen spoří, respektive má naspořeno a o to snadněji se může za něj zaručit svým celkovým jměním. Druhou variantou je, že penzijní fond koupí penzistovi byt na svůj účet a ten jej od něj zpětně odkupuje (postupně jej fondu splácí).

Co tím Velká Británie sleduje?

Za prvé, zvýšení příjmů důchodců. Prakticky každý důchodce má někde v Anglii své vlastní bydlení (byt, rodinný domek). Koupí-li si „druhý byt v zahraničí“, může vlastní pronajímat a zvyšuje si tím tak svůj příjem, respektive může tak snadněji splácet půjčku či snáze odkoupit „zahraniční“ byt do svého vlastnictví.

Nevyužije-li plně tento svůj rekreační byt, může jej pronajmout a i tímto způsobem si pomoci k jeho získání do svého vlastnictví. Důležitá je skutečnost, že životní náklady v Británii jsou mnohem vyšší, než například ve Španělsku, Řecku, Bulharsku, kde v současnosti Britové nejčastěji nemovitosti kupují. I tím si britští důchodci zvýší svoji životní úroveň. Vedlejším, velmi významným efektem je, že Británie nemusí pro rozšíření turistického ruchu stavět nové hotely a další ubytovací kapacity, ale v nejatraktivnější sezóně tak získá větší volnou lůžkovou kapacitu, což jí dává možnost zvýšit příjmy z cestovního ruchu. Konečně může stavět i méně - na provoz nákladných - domovů důchodců. Pro rodinně zaměřené důchodce může být potěšením pozvat svá vnoučata v létě k moři a odlehčit tak „dceřinným rodinám“.

Za druhé, důchodci jsou, v jakékoliv zemi Anglii nevyjímaje, nejčastějšími a nejdražšími konzumenty zdravotní péče. Mohou-li strávit čtyři až šest měsíců u moře, určitě se to pozitivně promítne do jejich zdravotního stavu. A to je možná nejvýznamnější národohospodářský efekt tohoto opatření.

V čem spočívá atraktivita penzijního spoření v Británii?

Od daně jsou osvobozeny nejen výnosy jednotlivých střadatelů, ale i výnosy penzijního fondu jako celku. Navíc, k penzijnímu připojištění, obdobně jako je tomu u nás, získáváte státní příspěvek. Jen pro ilustraci: ukládáte-li stejnou částku, jako na penzijní spoření, například na vkladní knížku, pak výnos z penzijního připojištění, podporovaný státním příspěvkem, je až o 50 % vyšší, než u klasické vkladní knížky. A to už je velký rozdíl, který občany Británie stimuluje využívat výhod penzijního připojištění.

Díky nově přijatým opatřením v penzijním pojištění se odhaduje, že jen v prvním roce bude moci dosáhnout na zahraniční nemovitost více než 120 000 anglických důchodců. Do roku 2008 se jejich počet zvýší až na 2 milióny osob. Co více k tomu říci, než že jako budoucího českého důchodce mě jímá bledá závist. O tom si totiž důchodci v Česku mohou nechat jen zdát - se svými penzemi si jen velmi obtížně pořídí nemovitost v zahraničí, pakliže vůbec.

