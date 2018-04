Anglo-American College je drahá, ale investice se vyplatí

V prosinci loňského roku získal jeden z bakalářských programů AAC obchodní administrativa (business administration) akreditaci Evropské komise pro manažerské vzdělávání. "Tu mají v současné době pouze čtyři evropské vysoké školy," uvádí David Whitney, ředitel oboru business administration Anglo-American College v Praze. "Udělením evropské akreditace se tak AAC stává jediným vzdělávacím institutem v České republice, který nabízí mezinárodně akreditovaný obchodní bakalářský program." Škola poskytuje jednoleté nebo tříleté studijní programy. V jednoletém studiu se lze věnovat oborům: evropská studia, žurnalistika a křesťanská studia. Po jeho zakončení obdrží studenti certifikát školy. Tříleté - bakalářské programy nabízejí studia obchodní administrativy, politologie a sociologie a studium práva.Po vzoru amerických vysokých škol jsou pro všechny specializace povinné jen některé předměty: v úvodním studiu je nutné si vybrat šest povinných všeobecných kursů, například počítačové informační systémy, úvod do práva, makroekonomie, a dva volitelné, takzvané civilizační kursy, například historie umění, evropská historie, úvod do evropského dramatického umění, etika v západní kultuře, svoboda, historie křesťanství. "Snažíme se studentům poskytnout širší základ pro vzdělání," říká Richard Smith, prezident Anglo-American College. "Výše školného závisí na počtu zapsaných předmětů, nejvíce se platí 35 500 korun za semestr, to když má student plný úvazek - pět předmětů. Nejméně platí 9200 korun, v případě, že si zapíše pouze jeden předmět," vysvětluje Jan Muška z AAC. Povinný základ, tj. úvodní studium, lze při plném úvazku absolvovat zpravidla během dvou semestrů. Poté se studenti profilují ve zvoleném oboru. Studium je možné rozložit na libovolnou dobu. "Kdo chce získat bakalářský diplom, musí stejně stanovený počet minimálně třiceti předmětů absolvovat," doplňuje Jan Muška. "Část našich studentů si na placení školného vydělává. Více než padesát procent jich při studiu pracuje buď na plný, nebo poloviční úvazek v různých pozicích. Například finanční analytik, hotelový manažer, obchodní zástupce, účetní, asistentka."Anglo-American College klade důraz na metody a přístup k výuce i ke studentům, výuka je interaktivní - maximálně podporuje účast studentů na školních i mimoškolních aktivitách. Je praktická - veškeré znalosti a dovednosti, které studenti získávají, jsou směřovány k budoucím vynikajícím výkonům v zaměstnání. "Náš profesor přinese na každou hodinu spoustu materiálů. Jeho lekce jsou zajímavé od začátku do konce. Pokaždé klade množství otázek a diskutuje. Na takový přístup nejsou čeští studenti zvyklí," svěřuje se Anna, studentka AAC. V nejbližší době budou mít studenti také možnost po třech letech studia na AAC studovat rok v USA na Central Michigan University, kde mohou získat americký bakalářský diplom. Obě školy spolu uzavřely smlouvu, která zahrnuje množství společných aktivit. Jedná se i s dalšími zahraničními institucemi.Z 255 současných studentů Anglo-American College je přes šedesát procent Čechů. Ostatních čtyřiadvacet národností zastupuje nejvíce Slovensko, bývalou Jugoslávii a Rusko. Mnoho profesorů školy zastává názor, že mezinárodní kolektiv studentů zaručuje zajímavější diskuse ve třídách. Například během války v Kosovu byli společně studenti ze Srbska, Chorvatska, Makedonie a Ruska s těmi z členských zemí NATO. Někteří přiznali, že měli mnoho předsudků, ale během tří let v AAC se naučili přijímat názory studentů jiných národností.