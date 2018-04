Ani leasing už si nevezmete bez dohledu

Nebankovní registr (dále NRKI) zahájil svou činnost s předstihem několika dní před klientským centrem v druhé polovině června. U jeho zrodu stály povětšinou leasingové společnosti a také největší splátková společnost. NRKI je zabezpečená databáze informací o klientech, kteří jsou ve splátkovém vztahu s některou ze společností.

Tento registr provozuje společnost Czech Credit Bureau, pod jejíž správou již tři roky funguje bankovní úvěrový registr. Ten sdružuje většinu bank na českém trhu, které mezi sebou sdílejí data klientů, kteří mají nějaký finanční závazek k bance (např. kontokorent, kreditní kartu nebo spotřebitelský úvěr).

Podobně jako u bankovního registru obsahuje i NRKI nejen negativní data o klientovi (např. opožděné platby, neplácení), ale také pozitivní informace o čerpání úvěru, či o splacení závazku. Tato skutečnost by podle zakládajících členů NRKI měla mít pro bonitní klienty efekt rychlejšího a lehčího přístupu k finančním produktům.

Zakádající společnosti NRKI ČSOB Leasing GE Money Auto s Autoleasing CAC LEASING CCB Finance ŠkoFIN Leasing České spořitelny GE Money Multiservis

NRKI by měl ovlivnit leasingový a splátkový trh z hlediska rizikovosti, která může vyplývat z nesolventnosti a případného podvodného jednání některých potenciálních zákazníků. Společnosti také slibují ochranu svých klientů před nebezpečným předlužovánm. Jak někteří označují bludný kruh splácení úvěru úvěrem, do kterého se pomalu dostává stále více Čechů.

V okamžiku zahájení činnosti je v registru skoro 90 tisíc osobních záznamů. Všechny tyto záznamy byly do NRKI zařazeny se souhlasem příslušného klienta, jak to ukládá zákon o ochraně osobních údajů. Ten podepisuje žadatel o leasing či spotřebitelský úvěr společně se žádostí. Pokud vás zcela správně napadá otázka: Co se stane, když souhlas s uveřejněním nepodepíši? Pak vězte, že prý nebudete ihned odmítnuti, ale prověření vaší bonity (schopnosti splácet úvěr) bude ještě důkladnější a přísnější, než by bylo v případě souhlasu.

Do nebankovního registru mohou nahlížet pouze jeho členové a každý klient, jehož údaje jsou v registru zveřejněny. Prostřednictvím klientského centra je možné si ověřit informace o své osobě a popřípadě požádat o jejich opravu. O výpis informací z registru lze požádat pomocí formuláře, který je uveřejněn na webových stránkách NRKI (a můžete jej vyplnit předem) nebo i přímo v klientském centru, kam jej dodáte, bude ověřena vaše totožnost a složíte poplatek 100 Kč za vystavení výpisu. Pokud by se nemohla k podání žádosti dostavit sama osoba vedená v registru, lze vystavit úředně ověřenou plnou moc a žádost podat pomocí zmocněnce, který zároveň složí poplatek za vyhotovení výpisu.

Výpis z NRKI bude standardně vyhotoven během 30 dní a žadatel si jej může nechat zaslat poštou (a pak zaplatí i poštovné za dobírku), nebo si jej vyzvedne osobně opět v Klientském centru. Jestliže byste na vystavení výpisu pospíchali, pak je možné podat expresní žádost a výpis vám bude vystaven na počkání. Poplatek, který zaplatíte, ovšem bude dvojnásobný – tj. 200 Kč.

Pokud by se stalo, že ve výpisu najdete chybné údaje o své osobě, máte možnost podat žádost o opravu nepravdivých či nepřesných údajů na formuláři, který opět naleznete na internetových stránkách NRKI. Jakmile o tuto opravu zažádáte, budou vaše údaje zablokovány a znepřístupněny všem subjektům, které se na ně mohou dotazovat. K odblokování dojde až po nápravě.

Informace obsažené NRKI jsou pravidelně měsíčně aktualizovány a jsou uchovávány pro potřebu vzájemného informování věřitelských subjektů po dobu trvání smluvního vztahu mezi leasingovou či splátkovou společností a jejím klientem. Po splacení celého závazku je informace o něm uchovávána ještě po dobu dalších čtyř let.

Jestliže požadovaná smlouva mezi klientem a některou ze společností nebyla uzavřena, jsou informace uchovávány v NRKI po dobu šesti měsíců ode dne podpisu žádosti klienta o uzavření příslušné smlouvy. Po uplynutí předepsané doby budou informace pouze archivovány a nebudou poskytovány pro účely vzájemného informování.

V přehledné tabulce vám přinášíme odpovědi představitelů registru:

Co přesně je v NR evidováno? V registru jsou kromě jména, rodného čísla a adresy, resp. názvu společnosti, sídla a identifikačního čísla uloženy pozitivní i negativní informace o klientovi, ale jejich uvedení v registru je podmíněno jeho souhlasem. Pozitivními informacemi se rozumí např. počet sledovaných uzavřených úvěrových nebo

leasingových obchodů, celková angažovanost, typy úvěrových produktů a jejich počet, výše měsíční splátky apod. Negativními informacemi se rozumí např. objem pohledávek po splatnosti, aktuální či maximální počet neplacených splátek apod. Dále bude registr obsahovat údaje o tom, zda právě žádáte o nějaký splátkový produkt. Jak dlouho po splacení úvěru bude klient ještě veden v databázi? Informace budou v registru uchovány 4 roky po kompletním splacení závazku nebo jiném způsobu ukončení úvěrového vztahu (např. odkoupení či odepsání pohledávky, předčasné splacení apod.). V případě nerealizovaného obchodu (žádost o úvěrový produkt odmítnuta společností či odvolána klientem) se v registru uchovávají informace o žádosti po dobu 6 měsíců. Co všechno obsahuje výpis informací, když o něj klient požádá? Požádáte-li o svou úvěrovou zprávu vy osobně, získáte ji za drobný manipulační poplatek poštou do 1 měsíce či formou expres výpisu na místě v klientském centru NRKI. Výpis obsahuje údaje uvedené již v první odpovědi, avšak na rozdíl od výpisu pro reciproční uživatele registru obsahuje výpis pro spotřebitele navíc identifikaci finanční instituce, u které jednotlivé finanční produkty splácíte, aby tak mohla proběhnout kontrola správnosti a případná aktualizace či oprava údajů.

Závěrem….

Rozhodně lze říci, že na základě údajů z NRKI může být žádost klienta o úvěr zamítnuta nebo naopak může být urychlen proces schvalování, jestliže je historie klienta v registru pozitivní. Všechny zúčastněné společnosti se shodují na tom, že informace získané z registru budou použity jako jeden z parametrů scoringu. Jestliže je klient veden v registru pouze s kladnými nebo jen minimem záporných informací, pak je riziko spojené s poskytnutím úvěru nižší. U takového klienta je logicky předpoklad, že bude své závazky hradit včas a v plné výši. V konečném důsledku však na zhodnocení a vyčíslení efektu zahrnutí kladné úvěrové historie do scoringu budeme muset ještě počkat.

