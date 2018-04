Ani půjčka v rodině není bez rizika. Osm úvěrů včetně možných rizik

Čím je půjčka dostupnější, tím bývá dražší. Kdo půjčí každému, musí si do úroků a poplatků už předem započítat zvýšené výdaje na vymáhání nesplácených úvěrů.

Jak si lze půjčit a s čím je dobré předem počítat?

Úroky a splatnost jsou na dohodě, někdy se věřitel místo úroků spokojí s kyticí či lístky na fotbal. Komplikace nastává jinde – pokud se dobře nedohodnete na podmínkách (a raději vše nesepíšete), může každá strana očekávat něco jiného. Situace, kdy dlužník neplatí už rok, protože se přece dohodli, že "mi to splatíš, až budeš mít", může zatraceně narušit kamarádské a rodinné vztahy. Ať jde o tisíce či miliony.

Součást účtu v bance, vlastně povolení jít do minusu. Pokud ho využíváte jen ojediněle, je to dobrá rezerva. Když však výplatou pouze srovnáte účet do nuly a další nákup už vás zase posune do minusu, ztratil kontokorent svůj smysl. Pozor, limit kontokorentu (i když jej nevyužíváte) se počítá do vašich případných dluhů při posuzování bonity ve chvíli, kdy třeba žádáte o hypotéku.

Úroková sazba: 14,5 až 21,9 % ročně

Poplatek: 0 až 29 Kč měsíčně

Úvěrový rámec: 10 i 250 000 Kč

Kreditku můžete mít i od společnosti, u níž nemáte běžný účet. Výhodou kreditní karty je bezúročné období – když během něho dluh splatíte, neúčtují vám žádný úrok. I zde se limit počítá do vašich závazků, i když kartu vůbec nevyužíváte. Kreditní karty vydávají banky i nebankovní společnosti (například Home Credit, Credium, Cetelem…). Pokud dluh nevyrovnáte během bezúročného období, začne narůstat o vysoké úroky.

Úroková sazba: od 15 do 28 % ročně

Poplatek: 200 až 850 Kč ročně, při předem domluvené útratě (například 36 000 Kč za rok) bývá odpuštěn

Bezúročné období: 45 až 60 dní

Úvěrový rámec: může být až 500 000 Kč

O úvěr musíte speciálně požádat a splatit ho v předem daném termínu. Předčasné splacení bývá penalizováno. Ověřte si, zda v bance musíte mít běžný účet. Pokud je to podmínkou, musíte počítat i s poplatky za jeho vedení.

Úroková sazba: 12 až 19 % ročně

Poplatek: 0 až 100 Kč měsíčně, 0 až 1,5 % za sjednání úvěru jednorázově

Úvěrový rámec: 10 až 600 000 Kč

Začátek je podobný úvěrům výše. Internetový formulář, spousta osobních dat bez toho, že byste se předem dozvěděli, kolik vám půjčí a kolik za to zaplatíte. Když se vám ozve "poradce", jeho první starostí je, zda máte ve vlastnictví dům či byt. Pokud ano, máte prý vyhráno, přijedou se podívat a vše dojednají. Za půjčku 50 000 korun tak klidně dáte do zástavy své bydlení. Pak se jen čeká, až porušíte obchodní podmínky. Ty jsou sepsané tak, že se vám to nejspíš povede. O dům přijdete a v lepším případě v něm budete moci zůstat v nájmu.

Úroková sazba: 20 až 100 %

Zajištění: nemovitost

Na nabídku půjčky nejspíš narazíte na internetu nebo na letáčku v autobusové zastávce. Slibuje snadný úvěr, když zavoláte. Na normálním mobilním čísle se pak ze záznamu dozvíte, že jsou úžasná společnost a že máte jedinečnou šanci jejich půjčky využít. Stačí zavolat na další telefonní číslo, které začíná devítkou. Záznam pokračuje a až na úplném konci (za dlouho) se dozvíte, že linka je zpoplatněna. Třeba 95 korunami za minutu. Kdo zavolá, nedoplatí se. A nejspíš ani žádnou půjčku nedostane, o to společnosti nejde.

Sazba, úroky, úvěrový rámec: k tomu se nejspíš nedostanete, podstatou je vysoký telefonní poplatek

Levné půjčky, poctivé půjčky, půjčky bez chyby… Bez zkoumání registrů, pro důchodce i maminky na rodičovské dovolené. Už to znamená, že půjčky jsou rizikovější, a proto budou drahé. Pokud tedy někdo hodlá půjčovat vlastní peníze. Jenže je to jinak. Často jde o zprostředkovatele, kteří uzavírají s klientem smlouvu o zprostředkování, inkasují poplatek a pak případ předají dál. Je jim jedno, když nakonec půjčku vůbec nedostanete – poplatek je nevratný a už ho mají v kapse. Navíc smlouvu rádi podmiňují tím, že uzavřete nějaký typ pojištění a pod hrozbou pokuty ho budete platit alespoň dva roky (tedy po dobu, kdy by jim pojišťovna mohla vzít provizi, kterou za smlouvu dostanou).

Úroková sazba: jako v bankovních a nebankovních společnostech – od 14 do 70 procent

Poplatek: 3 až 10 % půjčované částky

Podmínky: často podmíněno například životním pojištěním

Pokud je půjčovací společnost sdružena v České leasingové a finanční asociaci, je to záruka jisté solidnosti. To však rozhodně neznamená, že půjčku pořídíte levně. Když si půjčíte třeba u Providentu, přeplatíte například 40tisícovou půjčku o 12 tisíc. Při hotovostní půjčce (ne na účet) navíc zaplatíte poplatek 20 000 korun. Firma je však transparentní – na internetu najdete všechny informace předem.

Úroková sazba: 14 až 70 %

Úvěrový rámec: do 150 000 Kč

Příklady společností: Home Credit, Cofidis, Credium, Essox, Provident Financial, Profi Credit...