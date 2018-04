Je možné, že by pomohl. Nevím, kde v mém okolí přístup k internetu je. Myslím, že na vesnicích s tím budou problémy. Ten, kdo má doma počítač s připojením, většinou práci neshání. Já bych stejně musel jet do Liberce, a ani nevím, kde tam počítač s internetem je k dispozici.O této možnosti jsem ještě neslyšela. Možná bych se mohla zeptat na úřadě práce, jestli je tam nějaký počítač pro veřejnost. Dcera v zaměstnání internet používá, třeba mi poradí.Je to dobrý nápad, alespoň nám to ušetří čas strávený ve frontách na úřadech. Na internetu je i větší nabídka. Vím, že syn si přes počítač našel brigádu v zahraničí. Je dobře, že tato možnost bude i u nás.Na úřadech práce bývají fronty a člověk tam stráví hrozně času. Kdo se dostane k internetu, se tomu může vyhnout a získat spoustu dalších informací.