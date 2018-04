Květuše Sokolová, Filozofická fakulta UK Praha, 28 let, ČR: Stipendium jsem získala od ministerstva školství. Píšu diplomovou práci o kultuře Balkánu. Podle mého názoru však FF UK v Praze poskytuje vyšší míru vzdělání než záhřebská filozofická fakulta.Natalija Horozová, Filologická fakulta Lvov, 25 let, Ukrajina: V Záhřebu jsem díky ministerstvu školství. Líbí se mi dobré zabezpečení studentů z hlediska stravování v menzách.Eva Hrdinová, Filozofická fakulta Univerzity Palackého Olomouc, 22 let, ČR: V Chorvatsku jsem přes program CEEPUS. Věnuji se tu staroslověnštině. Docela mě zarazila jednotnost a organizovanost studentů i v odborných názorech. Informace přijímají bez diskuse.Jan Doležal, Filozofická fakulta UK Praha, 25 let, ČR: Stipendium jsem získal přes CEEPUS. Mým oborem jsou slovanské literatury. Proto mě zaujala vysoká úroveň přednášek o poválečné chorvatské literatuře.Zuzana Ciglánová, Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava, 21 let, Slovensko: Stipendium mám od ministerstva školství. Na rozdíl od bratislavské fakulty tu potkávám studenty, kteří se znalostně vyrovnají přednášejícím.