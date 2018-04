Josef Florián, Praha 4: Trénuji tady na škole dvakrát týdně dobrovolně malou kopanou. Dříve jsem tu učil a rád jsem se sem vrátil. Navíc tu mám syna. Líbí se mi, že tu děti najdou pestrý program a nemusí trávit volný čas bezcílným potulováním po ulicích.Milena Balousová, Plzeň: Navštěvuji kursy počítačů. Vyhovuje mi, že nemusím nikam dojíždět, protože pracuji přímo ve škole. Navíc je to pro mě výhodné i cenově.Jana Švandová, Praha: Vyhovuje mi naprosto. Dcera chodí do výtvarky a do hudební výchovy a já s ní nemusím nikam dojíždět. Myslím, že takových škol by mělo být více.Karel Kovanda, Liberec: Vůbec nevím, o co se jedná. Žádnou komunitní školu neznám.