Kontaktovala bych v prvé řadě personální agenturu, jen v nejzazším případě úřad práce.Já si počkám, než budu hledat práci, a budu ji hledat všude. Větší naději na úspěch vidím u agentury nebo při hledání na inzerát.Zřejmě se budu snažit využít všechny možnosti - tedy úřad práce, inzeráty, personální agentury, ptát se známých. Budu totiž hledat uplatnění v oboru - tzn. kulturní antropologie, kulturní publicistika, a z dosavadních zkušeností vím, že takových příležitostí není mnoho. Nejlepší by samozřejmě bylo sehnat si zaměstnání už během studiaPřes osobní kontakty, protože přesně vím, co chci dělat a s kým.S naší specializací nemá cenu chodit na úřad práce, nebo kamkoliv jinam. Člověk musí obvolat archeologické instituce ptát se, zda by se tam pro něj nenašla práce.Nejdřív bych se zeptal na pracovním úřadě nebo bych sledoval inzeráty. Nakonec bych se obrátil na personální oddělení policie.Až se za mnou zavřou dveře filozofické fakulty, má cesta nepovede na úřad práce, ale na letiště Ruzyň v Praze za mým velkým snem - stát se letuškou. Takže musím přestát jednotlivá konkursová kola a pak, pak už budu létat...Přes osobní kontakty. Doufám, že se mi podaří najít místo u nějaké organizace, kterou už znám ze studií či dobrovolných aktivit.Asi podle známosti. Někteří mí spolužáci přeberou místo po svých rodičích lékařích, ale to není můj případ. V druhé řadě bych asi hledala práci podle novinových inzerátů.