Je to náročný milostný poměr s prací, ale mě naštěstí nepřerůstá přes hlavu, protože se mám ráda a umím odpočívat. Hodím šipku na gauč před televizi a relaxuji. Taky chodím ráda do kina, posedět si s přáteli nebo na pěší pochody, které mají mezi 20 až 25 kilometry. Více než pětadvacet kilometrů totiž neujdu a ani na to nemám čas, protože zase musím do práce.To vím velmi dobře. Můj manžel totiž podobné závislosti před časem propadl a trvalo dlouhou dobu, než se mi podařilo mu díky psychologovi trochu pomoci. Bylo to strašné období pro celou rodinu a nevzpomínáme na něj rádi. Myslím, že workoholikovi mohou nejvíce pomoci jeho nejbližší. Upozornit ho na nenormální chování a snažit se ho přimět ke změně návyků a pracovního tempa. Pokud se to nepodaří, většinou to odnese celá rodina.Jsem typický případ workoholika, mám všechny příznaky. Snažím se naučit odpočívat, i rodina mě k tomu nutí, ale nedaří se to mně ani jim. Vím, že je to nemoc, ale mě zatím nijak nesužuje. Naopak. Vybral jsem si práci, která mě baví, a tu, co mě nebaví, nedělám. Navíc pracuji s bezvadnými lidmi. Prostě se pořád bavím. Jsem takový bavící se workoholik.Protože mám soukromou ordinaci, trávím v práci většinu času. Pokud nepracuji, musím se neustále vzdělávat a držet krok s novinkami v medicíně. Je pravda, že při takovém tempu se může určitá závislost snadno vytvořit. Zatím se mi to snad nestalo. To by spíš posoudila moje rodina. Snažím se odpočívat, sportovat, věnovat se rodině, přátelům a mít zájmy i mimo profesi.