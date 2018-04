Ford Motor Company s.r.o. je na českém trhu úspěšnou firmou a její logickou snahou je mít ve svém týmu ty nejlepší ­ a tudíž i dobře placené ­ zaměstnance. Každý z nich se může svobodně rozhodnout o tom, které informace o sobě samotném považuje za důvěrné a které ne ­ a to se týká také údajů o výši příjmů. My rozhodně nebudeme nikomu zakazovat, aby o svém platu otevřeně mluvil. Doporučoval bych snad jen pečlivě zvážit, komu a k jakému účelu je vhodné tak citlivé údaje sdělovat.Informace o výši platu spadají v naší společnosti výlučně do vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. To znamená, že naši zaměstnanci by o svých platech neměli hovořit ani mezi sebou, ani veřejně.Ve firmě Shell není tato problematika regulována žádným oficiálním pravidlem. Praxe je však taková, že se zaměstnancem hovoří o platu vždy pouze jeho přímý nadřízený. Samotní zaměstnanci vnímají tuto citlivou otázku také jako privátní záležitost a je nepsaným pravidlem, že mezi sebou o výši svých mezd nehovoří.Naši zaměstnanci mají rozdílné platy a osobní ohodnocení, proto platí, že by se informace o výši jednotlivých platů neměly nikde sdělovat. Mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci sice neexistuje ústní ani smluvní dohoda o tom, že by nikdo nesměl hovořit o svém platu, ale tuto skutečnost definuje interní pracovní řád, jenž nařizuje v této otázce mlčenlivost vně i uvnitř firmy.