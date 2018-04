Anketa: Co byste doporučili lidem, kteří chtějí uložit na pět let…

Martin Hlušek, finanční analytik České spořitelny

1. Zvolil bych podílový fond. Ten za klienta investuje i rozloží riziko, majitel peněz se pak jen podílí na jeho výnosech. Pro mladší investory, kteří nemají jasně daný časový horizont investování, bych doporučil akciové fondy. Kapitálové trhy sice neprocházejí zrovna růžovým obdobím, ale dlouhodobě skrývají značný růstový potenciál.

2. Na vytvoření skladby nakoupených cenných papírů podle vlastních představ to stále není dostatečná částka. Opět bych doporučil investování prostřednictvím otevřených podílových fondů. Je také možné uvažovat například o nákupu bytu v Praze, ovšem v kombinaci s hypotékou.

Ivana Kykalová, finanční poradkyně, Slon

1. Pro pětiletou dobu investování by bylo výhodné zkombinovat výhody stavebního spoření s nákupem otevřených podílových fondů. Doporučovala bych zhruba třetinu peněz uložit u stavební spořitelny, polovinu směrovat do smíšeného nebo akciového fondu investujícího v euru a zbývající část použít na nákup dluhopisového fondu.

2. Doporučovala bych investovat do takzvaných Euro fondů. V části portfolia směrovaného do dluhopisů a akcií by se mohly využít i podílové fondy do amerických akcií. Investované prostředky by tak byly rozděleny do tří měn: koruny, eura a dolary. Vzhledem k poklesu amerických akcií by tak mohla být využita zásada správného investora - nakupovat, jsou-li ceny dole, a prodávat, jsou-li nahoře.

Pavel Sobíšek, finanční analytik Bank Austria Creditanstalt

1. Pro takovou investici bych doporučoval zřízení stavebního spoření pro všechny členy rodiny. Dlouhé období nízkých úrokových sazeb u termínovaných vkladů učinilo ze stavebního spoření zcela bezkonkurenční produkt. Jeho jedinou nevýhodou je dlouhý investiční horizont, peníze se ukládají do spořitelny na pět let.

2. Doporučil bych nakoupit podílové listy otevřených podílových fondů spravovaných některou renomovanou zahraniční bankou investující do dluhopisů v eurozóně. Taková investice je málo riziková a dostatečně rozložená mezi více subjektů. Podle struktury poplatků se může vyplatit při objemu kolem 250 000 korun. Je však třeba považovat ji spíše za dlouhodobou. Tuto možnost lze doplnit stavebním spořením pro všechny členy rodiny, případně krátkodobými korunovými vklady u bank.

Petr Syrový, finanční poradce, Sophia Finance

1. Určitě bych doporučil otevřené podílové fondy, kde je dostatečné rozložení rizika mezi jednotlivé cenné papíry. Naopak bych varoval před přímými investicemi do jednotlivých akcií. Pro konzervativního investora by byly vhodné fondy peněžního trhu, případně fondy dluhopisové. Jestliže je investiční horizont delší než pět let, je možné využít stavební spoření

2. Volil bych otevřené podílové fondy doplněné stavebním spořením - více smluv pro všechny členy rodiny. Konzervativní klienti by se měli zaměřit na fondy peněžního trhu a dluhopisové fondy. V malé míře je možno investovat i do akcií. Člověku, který se nebojí trochu riskovat, bych doporučil akciové fondy. Toto portfolio by mohlo obsahovat rizikovější akcie, jako jsou fondy zaměřené na technologie, nové nebo rozvíjející se trhy.

Jiří Zaorálek, hlavní analytik, Fincentrum

1. Za tak malou částku bych nakoupil české podílové fondy - zhruba dvě třetiny peněz bych uložil do fondů smíšených a akciových a třetinu do fondu dluhopisového. Protože fondy investují do více cenných papírů, bude portfolio rozumně rozloženo. Pro investora vyhledávajícího riziko bych doporučil nákup dvou akcií - například Philip Morris a Český Telecom.

2. Pro konzervativního investora by byly nejvhodnější podílové fondy, které rozumně rozkládají riziko. S touto sumou je možné využít zahraničních investičních společností, které nabízejí své služby prostřednictvím bank a obchodníků s cennými papíry. Vybral bych dva akciové či smíšené a jeden dluhopisový fond. Rizikově orientovaná investice by měla zčásti směřovat do dluhopisového fondu a dvě třetiny do nákupu tří akcií - technologická společnost s vyšším rizikem, dynamická společnost a "defenzivnější" akcie, například Philip Morris.