Anketa: Co je lepší v Česku a co na Slovensku?

Jiří Paroubek, český premiér

„Spíš bych viděl výhody života v Česku. Máme vyšší platy, vyšší životní úroveň a z toho plyne lepší život u nás. Také veřejné služby jsou tu dostupnější a levnější. Ale Slováci jsou určitě příjemní, pohostinní a slušní lidé. Možná bych řekl, že na Slovensku je o něco hezčí příroda, hlavně v Tatrách. Hezká jsou i tamní termální koupaliště. V tom bych zase viděl výhodu Slovenska.“

Ján Slota, šéf Slovenské národní strany

„Nad tím jsem nikdy nepřemýšlel, protože jsem Slovák, a ne Čech. Ale myslím, že život tady i v Česku je téměř stejný. Možná, že životní úroveň v Česku je o něco vyšší, ale není to nějaký velký rozdíl a myslím, že se to během několika málo let vyrovná.“

František Komňacký, fotbalový trenér

„Velké rozdíly mezi námi nevidím, ale je jasné, že v Česku je vyšší životní úroveň. Slováci se ale hodně snaží, jsou to větší vlastenci. Na druhou stranu je na Slovensku hezčí to, že jsou zde lidé srdečnější a opravdovější, povahou mají hodně blízko k Moravě. Slováci nekoukají hned na to, co z toho budou mít. Češi mají naopak větší odstup a přijdou mi trochu vychytralejší.“

Deana Horváthová, filmová producentka

„Pro mě je největší výhoda obou zemí ta, že jsem se naučila cítit se doma tady i na Slovensku. Je to pak vynikající pocit a větší svoboda pro člověka. Rozdělení Československa mělo tu nevýhodu, že se naše národy přestaly vzájemně kulturně ovlivňovat - a to je ztráta pro všechny. Na druhou stranu skončily hádky typu ,kdo koho živí‘, naopak jsme se začali vzájemně podporovat, což je dobře a podle mě by to tak mělo být.“