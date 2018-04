Anketa DNES

Mladší Elišce je pět měsíců, starší Karolíně devatenáct let, počítám s brzkým částečným návratem do práce, protože si chci udržet odbornost, ale také proto, že chci udržet stejnou finanční situaci rodiny. O Elišku se postará především manžel, protože má flexibilní pracovní dobu.Na své první miminko se samozřejmě velice těším, ale protože mám dobré, široké rodinné zázemí, a tudíž i hlídání, uvažuji o práci během mateřské. Bude to zároveň i profesní koníček, protože bych ráda vedla kurzy cvičení. Zbude-li čas, chci se věnovat prohlubování znalostí angličtiny.Vzhledem k tomu, že za prací dojíždím a nemůžu počítat s hlídáním babiček, neuvažuji o návratu do zaměstnání dřív než za tři čtyři roky. Moc se těším, že si miminko užiji. Své odborné znalosti chci doplňovat četbou, případně internetovými kurzy.