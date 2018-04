Anketa DNES

S angličtinou je to lepší, ale pořád s ní bude problém. Nevěřím tomu, že sto procent českých manažerů umí anglicky.Situace se oproti porevolučnímu období výrazně zlepšila, dorůstá nová generace manažerů, kteří již měli možnost v anglicky mluvících zemích pobývat, studovat. Ti komunikují bezproblémově. V porovnání s anglicky hovořícími zeměmi, které studium druhého jazyka často podceňují, když samy hovoří jedním světovým jazykem, jsme na tom dobře. V porovnání například s Belgií však máme co dohánět.Úroveň angličtiny se hodně zlepšila a je to patrné nejvíc u nastupujících manažerů, kteří se jazyk učí už na základní škole a mnozí z nich během studia delší dobu pobývají v cizině. Problém vidím v něčem jiném: velmi těžko sháníme v oblasti moderních technologií odborníky, kteří ovládají nejen angličtinu, ale také němčinu. Těch je na trhu opravdu málo.