Anketa: jak jste si zajistili brigádu v zahraničí?

Alena Nováková, 20 let, Praha: Od kamarádky jsem se doslechla o možnosti hlídat děti v cizině. V telefonním seznamu nebylo těžké najít seznam agentur, které hlídání zprostředkovávají. Problém byl v tom, že jsem mohla brigádě věnovat maximálně tři měsíce prodloužených prázdnin a agentury požadovaly delší dobu. Nakonec se pro mě práce našla v rodině poblíž Londýna. Měla jsem ale potíže, rodina nedodržela podmínky předem dohodnuté ve smlouvě, takže jsem ji musela za pomoci agentury v polovině pobytu vyměnit za jinou. Tam už bylo vše v pořádku a příští prázdniny k nim mohu jet hlídat děti znovu. Nejvíc mě těší, že jsem zdokonalila angličtinu, výdělek byl také příjemný - dostávala jsem 45 liber za týden. Stravu a bydlení mi poskytovala rodina zdarma. Moc peněz jsem si ale nepřivezla, protože jsem ve volnu hodně cestovala.Michal Roštok, 30 let, Praha: Brigádu jsem si sehnal přes nějakou studentskou agenturu ještě na vysoké škole. Jezdil jsem několik let do Velké Británie na zemědělskou farmu česat jahody. Časem jsem se spřátelil s majitelem farmy a postupně zastával stále zodpovědnější práce a docela jsem se celý rok na práci těšil. Každému bych takovou zkušenost vřele doporučil. Je to perfektní škola života. Díky své studentské brigádě jsem získal spoustu britských přátel a pracovních kontaktů.Petr Sýba, 41 let, Kytlice: Poprvé jsem se na česání jablek v Itálii dostal před pěti lety díky mému sousedovi - chalupáři z Prahy. Nabídl mi přilepšení k platu, možnost vyjet s ním na měsíc na brigádu. Vzal jsem si na to dovolenou a v polovině září jsme vyrazili. Vydělal jsem si skoro tři tisíce marek, což pro rodinu znamenalo značné přilepšení. Domluvil jsem se s majitelem sadu a on mi posílal další roky opět pracovní papíry. Zajel jsem vždy do Prahy na ambasádu, vyřídil víza a dovolenou trávil vyděláváním peněz.Tomáš Beneš, 19 let, Praha: Vydali jsme se loni o prázdninách s kamarádem jen tak do Švýcarska zkusit štěstí. Práci jsme sehnali, většinou to byla zemědělská výpomoc u menších farmářů. Vždycky jsme si s nimi dohodli předem podmínky a pak nastoupili. Vystřídali jsme několik míst a na podmínky práce ani výdělek si nemůžu stěžovat. Za peníze vydělané za šest týdnů tvrdé práce jsem si mohl koupit ojeté auto a ještě mi zbylo něco na benzin.