Anketa: Lubomír Chudoba, prezident České lékárnické komory

1. Jak vidíte perspektivu zaměstnání ve zdravotnictví a farmacii? Jaké profese/obory jsou žádané?



Medicína i farmacie jsou obory, které jsou po odborné stránce velmi zajímavé a nesmírně dynamicky se vyvíjejí. Proto se domnívám, že i nadále bude práce v těchto oblastech žádaná a společensky ceněná. Problémem, který přetrvává nejen v nových členských zemích Evropské unie, je nedostatečné odměňování většiny zdravotnických profesí. Pokud porovnáme náročnost odborného výkonu, časovou vytíženost a odpovědnost s finančním ohodnocením jednotlivých profesí, a to nejen ve státním, ale i v privátním sektoru poskytování zdravotní péče, pak je podle mého názoru většina zdravotnických profesí silně platově podhodnocená.



2. Jaký okamžik nastartoval vaši kariéru?



Za důležité ve své profesní kariéře považuji tři mezníky, které rozhodly o mém dalším směřování. Prvním byla volba studia, kdy jsem dal přednost farmacii před medicínou. Druhým bylo rozhodnutí zadlužit se a vybudovat soukromou lékárnu. Třetím odhodlání pracovat v orgánech lékárnických asociací.

3. Co je ve Vaší práci nejnáročnější?



Funkce prezidenta profesní komory vyžaduje "držet krok" s vrcholnými představiteli státních i nestátních zdravotnických organizací, s politickou reprezentací. Je proto potřebné nejen sledovat vývoj lékárenské profese v zahraničí, ale společně s představenstvem Komory jsme svým způsobem spoluzodpovědni za vývoj lékárenské péče u nás. To vše znamená neutále sledovat a učit se spoustu nových věcí, být schopen rychlé analýzy. Jde o činnost velmi podnětnou, ale zároveň dosti vyčerpávající.

4. Kolik hodin denně pracujete a jakým způsobem odpočíváte?



Odhaduji, že denně pracuji osm až deset hodin, o víkendech a svátcích dvě až čtyři hodiny denně. Snažím se sportovat – hraji tenis a golf, jezdím na kole, mám rád turistiku. V budoucnu bych chtěl více času věnovat cestování a poznávání české historie.



5. Co byste poradil tomu, kdo právě začíná svou kariéru?



Neporadím vám nic světoborného – vyberte si práci nebo činnost, která vás bude uspokojovat a buďte připraven se jí cílevědomě a seriózně věnovat. Ideální je pracovat s lidmi, s nimiž máte společné cíle, kterých si budete vážit a kteří vás mohou profesně obohatit.



6. V současné době se hodně diskutuje o potřebě reformovat poskytování zdravotní péče. V zahraničí funguje několik modelů, myslíte si, že některý z nich by vyhovoval našim podmínkám? Který a proč?



Žádné zemi se asi nepodaří přenést zdravotnický model jiné země, protože nastavení zdravotních a sociálních systémů je v jednotlivých zemích dosti odlišné. Nicméně si myslím, že řadu inspirativních myšlenek bychom našli například v Německu, Nizozemsku a Švýcarsku. Co se týče léků a lékáren, vidím v evropských zdravotních systémech zejména tři zásadní podněty. První – stejné doplatky ve všech lékárnách na léky předepsané lékařem. Druhý – hlubší zapojení lékáren do zdravotnictví zejména při zajištění bezpečnosti užívání léků a ve spolupráci s lékaři a zdravotními pojišťovnami. Třetí – nutnost regulace počtu lékáren v zemi tak, aby jejich síť byla optimální.