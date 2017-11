Co si Češi závidí a co by chtěli mít jisté. Zapojte se do ankety

Malá anketa mezi lidmi, kterou letos natočila Pojišťovna České spořitelny, naznačuje, že lidská závist u nás stále kvete. Někteří Češi zkrátka neradi vidí, že druzí jsou bohatší, úspěšnější, chytřejší, šťastnější.

Závidíme si majetek, peníze, vztahy, úspěch v práci i lásku. Ostatně, jak říká jedno přísloví: „Je lepší, když ti lidé závidí, než kdyby tě litovali.“

Jak jste na tom se závistí vy a vaše okolí? Umíte čelit závisti a nebo ji v sobě krotit? S jakou závistí jste se v životě setkali a co si Češi podle vás nejvíc závidí? Podělte se o názor a hlasujte v naší anketě.

Ale peníze a úspěch nemusí být na věky. Život může přinést nejrůznější kotrmelce a pády. A pak ti, kdo záviděli druhým, možná začnou uvažovat, co má skutečnou hodnotu.

Z video ankety vyplývá, že si nejvíce závidíme peníze a majetky. A nejvíc si ceníme svého zdraví. A pokud bychom měli možnost si „posichrovat“ i něco dalšího, abychom o to nikdy v životě nepřišli, byla by to i dobrá práce, partnerské vztahy a spokojené a povedené děti.