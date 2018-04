Apartmán na horách vám vynese až 150 tisíc ročně

Alespoň to vyplývá z údajů agentury Golding Travel, která pomáhá hledat rekreanty například pro projekt Apartmány Čertovka v krkonošském centru Harrachov. Je byt na horách zlatým dolem pro investory, nebo hlavně pro developery?

Chalupaření už nefrčí

Strávit několik let víkend co víkend dřinou na stavbě domu na venkově, který po dostavění bude sloužit teoreticky jako oáza klidu daleko od ruchu velkoměsta (ve skutečnosti spíš jako pravidelná lekce z prací na údržbě obytného objektu a přilehlého pozemku), už vyšlo z módy.

"In“ je vzít si k hypotéce, kterou člověk splácí své bydlení "ve vlastním“, ještě jednu, koupit za ni apartmán v bytovém domě v některém z horských středisek a jezdit si sem v zimě zalyžovat a mimo tyto návštěvy ho nechávat opuštěný. Takto pojatá investice se ale rovná vyhozeným penězům – pokud člověk nestráví ve svém horském bytě úplně celou zimu.

Pokud uvažujete o koupi apartmánu na horách pro vlastní využití, spočítejte si, kolik času tam strávíte, kolik vás bude nákup a celková údržba apartmánu stát, a dost možná zjistíte, že vás jeden den vyjde na stejné peníze jako ubytování v luxusním hotelu. Hospodárnější může nakonec být i každý den o víkendu dojet autem na hory a zase zpátky domů, z Prahy do Krkonoš je to něco málo přes hodinu jízdy.

Poměrně obvyklou možností, jak udělat z ladem ležícího majetku za pár milionů generátor peněz, je jeho pronájem. "Odhaduji, že přibližně třetina kupujících nemovitost nabízí k intenzivnějšímu pronájmu v době, kdy ji sama nevyužívá,“ potvrzuje Jaroslav Vondřička, ředitel developerské společnosti V INVEST CZ.

Rychlý prachy? Zapomeňte

Zázraky ale nečekejte. Pronajímáním bytu v atraktivním horském prostředí si jeho majitel určitě přilepší, rozhodně ale nemůže očekávat, že se z něj stane multimilionář. A už vůbec ne to, že za chvilku bude mít v penězích, které utrží za pronájem, zpátky to, co do pořízení bytu na horách investoval.

Podle údajů agentury Golding Travel sice může takový byt na horách být smysluplnou investicí, rozhodně se ale nestane prostředkem k rychlému zbohatnutí. Například Apartmány Čertovka s cenou kolem 42 000–48 000 Kč/m2 zaručují návratnost kolem deseti dvanácti let. Nejžádanější jsou apartmány o velikosti 2+kk nebo 2+1. Výměra těchto bytů se pohybuje mezi 50 až 60 m².

"Ten, kdo se rozhodl pro tento způsob zhodnocení apartmánu, je spokojen. Ten, kdo si myslí, že náklad na pořízení bytu a zařízení se mu vrátí do dvou až tří let, bude zklamán,“ upozorňuje Martina Garová, jednatelka Golding Travel. Podle údajů Golding Travel jsou apartmány zakoupené jako investice ročně vytíženy z 50 až 70 procent. Průměrná ziskovost se podle typu a velikosti apartmánu pohybuje mezi 90 až 150 tisíci korunami ročně.

"To je víc, než kolik při stoprocentní obsazenosti může vydělat plochou i cenou srovnatelný byt v Praze, už kvůli vyšším pořizovacím cenám i režii v metropoli,“ uvádí Golding Travel. Podle letošního průzkumu společnosti Arllen Development jsou ale ceny druhého bydlení na horách dokonce vyšší než standardní ceny bytů – pravdou je, že za ceny přes 40 000 korun za čtvereční metr už se dá sehnat nový byt v Praze – i když v některé z jejích okrajových částí.

V obou případech se však na výnosech negativně podepisuje zvyšující se úrok u hypoték, jakkoliv tzv. druhé bydlení si lidé zpravidla pořizují bez využití úvěru. A výnosnost investice do druhého bydlení na horách výrazně ovlivňuje také to, co člověk nijak neovlivní – počasí. Teplé zimy posledních let už stihly přidělat mnohým podnikatelům na horách velké množství značně hlubokých vrásek.

Stále náročnější klientela

Výhodou krátkodobých pronájmů apartmánů zůstává, že majitel může dát svou jednotku ke komerčnímu využití jen v době, kdy ji sám neobývá. Pokud však kupuje apartmán především proto, aby mu vydělával na pronájmech, je dobré konzultovat dopředu s agenturou, která pro něj bude hledat rekreanty, úpravy horského bydlení.

Důležité je vhodně zvolené zařízení, nevyjímaje vymalování. "Klientela je rok od roku náročnější a je důležité přebrat od majitelů byt, o kterém víme, že o něj bude velký zájem a hosté se budou do něho chtít v budoucnosti vrátit,“ vysvětluje Martina Garová z Golding Travel. Nejčastějšími klienty českých majitelů nemovitostí v horských rekreačních střediscích jsou hosté z Německa, Holandska, Polska, Dánska, Ruska a také Češi.

Krkonoše vedou

Nejžádanější jsou Krkonoše, kde jsou také nejvíce našponované ceny, oblíbená je i Šumava, která ale stále pokulhává v občanské vybavenosti. S odstupem následují Beskydy, Jizerské hory a Krušné hory. Jeseníky a Orlické hory zatím na svůj čas slávy teprve čekají.

Krkonoše si pro nákup horských apartmánů kromě českých investorů oblíbila i polská vyšší střední třída, která nákup apartmánu na českých horách vnímá jako příhodnou investici. "Mohu potvrdit nárůst zájmu polských klientů o naše apartmány,“ říká Jaroslav Vondřička, ředitel V INVEST CZ. "I když většina Poláků jezdí do hor hlavně v zimě, odpovídáme na řadu dotazů, které se týkají letních aktivit. Polští zákazníci se dotazují i na koupi za účelem dalšího pronájmu.“ Zvyšující se zájem o Krkonoše mezi polskými občany potvrzuje také fakt, že mnozí z nich jsou ochotni za lyžováním ujet i více než 450 kilometrů.

Za hranice české kotliny

Otázkou je, zda je nejrozumnější investicí do nemovitosti na horách koupě předraženého apartmánu v Krkonoších – když třeba chata v Tatrách vyjde levněji, a navíc tu jsou vyšší svahy, lepší lanovky a delší zima. V Nízkých a Vysokých Tatrách nebo v Malé či Velké Fatře se cena dvoupokojového apartmánu pohybuje okolo jednoho až jednoho a půl milionu slovenských korun, tedy asi za polovinu až třetinu ceny, za kterou se prodávají apartmány v tuzemských horách.

Právě slovenské Tatry jsou proto v posledních letech investorským hitem, podobně je na tom Bulharsko, kam zájemce o druhé bydlení na horách lákají nejen nižší ceny za koupi nemovitosti, ale také nižší ceny potravin a nižší náklady na lyžování při výrazně lepších sněhových podmínkách – v Harrachově vyjde lyžování o tisícovku dráž.

Otazníky budoucnosti

Přestože se dá leckde pořídit bydlení na horách levněji, rostou v českých horách apartmánové domy zatím jako houby po dešti a o zájemce nouzi nemají. Otázkou je, jak dlouho ještě boom těchto "rekreačních králíkáren“ vydrží. V Alpách už apartmány v podobných obytných komplexech moc netáhnou – obyvatelé měst jezdí do Alp za tradiční autentickou atmosférou venkova, velké betonové budovy se přestaly líbit a malé byty v nich se špatně prodávají.

Dnešní návštěvníci zimních Alp požadují více prostoru – nejméně dvě místnosti alespoň o 40 čtverečních metrech. Poptávka po garsoniérách a 2+kk výrazně poklesla i ve francouzských horách, klienti hledají hlavně větší byty nebo tradiční chalupy.