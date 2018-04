Balíčky posbíráte jako pokémony. Chtějí konkurovat přepravcům

Za nápadem využít už naplánované cesty pro převoz zásilek stojí televizní režisér Matěj Liška a manažer pražského hudebního klubu Marek Greger. S myšlenkou vdechli život trojici aplikací s rozdílným geografickým dosahem.

„Vnitrostátní aplikaci Převezu jsme spustili v květnu. V tuto chvíli je v ní nahraných tisíc měst a síť budeme rozšiřovat. V Česku se to nejprve chceme naučit, než se víc zaměříme i na zahraničí,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz jednačtyřicetiletý manažer.

Jak aplikace Převezu funguje a kdo z ní může mít užitek?

Stáhnete si ji a zdarma se zaregistrujete. Pak můžete zadat trasu a údaje, jak velký balík zvládnete převézt a kolik za to chcete. Někdo zase v ten den třeba poptává převoz. Když vyhovuje trasa i čas doručení, spáruje se to a oběma přijde vzájemná notifikace. V tu chvíli se otevře chat, kde si dvojice domluví předání.

Kolik lidí by se podle vás odhadem muselo zaregistrovat, aby si každý balíček vždy našel svého kurýra?

Ideální stav neznám, nedokážu odhadnout, kolik zaregistrovaných a kolik cest je potřeba, aby bylo pokrytí zcela optimální a každá nabídka se spárovala s poptávkou. Na hlavních tazích už to funguje a je to logicky jednodušší než třeba na cestě mezi vesnicemi. Čím víc lidí, tím větší potenciál rychlosti a přesnosti. Lidé si taky zatím budují důvěru a zjišťují, že s balíčkem nikdo neuteče.

Zatím jste takový případ nemuseli řešit?

Ne.

Kolik uživatelů má služba po dvou měsících od spuštění?

Momentálně máme asi 5 až 6 tisíc lidí, kteří vytvářejí cesty. To považujeme za úspěch a věříme, že se budou nabalovat další.

Nehrozí třeba, že bude odesilatel čekat moc dlouho?

Naopak. Doufáme, že budeme konkurencí pro velké konglomeráty už jen z toho důvodu, že jsme schopni věc doručit třeba ještě týž den a za zlomek ceny. U velké společnosti za doručení do dvou hodin zaplatíte několik tisíc. Tady zaplatíte třeba stovku i méně, protože to je cesta, kterou někdo už podniká.

Měly by se tradiční přepravci do budoucna obávat možného úbytku zákazníků?

Doufáme, že to tak bude. Trh má obrovský potenciál, krmí se tady obrovští nadnárodní přepravci, stejně jako obchodní řetězce, kde začali všichni nakupovat a postupně zjistili, že kvalita neodpovídá tomu, za co platí.

Nikdo nechce najít ve schránce lísteček se vzkazem, že si má zásilku vyzvednout na pobočce, a to nejdřív ten den po 19. hodině. Tou dobou jsem přece balík už šest hodin potřeboval a čekal jsem doma, protože to bylo důležité. Chceme lepší, rychlejší a funkční službu, která nebude nikoho štvát a vyšle konkurenci signál, ať se snaží.

Marek Greger (41) a Matěj Liška (39) Ani jeden nikdy nepůsobil v oboru informačních technologií. Marek Greger pracuje jako manažer hudebního klubu, Matěj Liška jako televizní režisér.

V roce 2014 začali připravovat aplikaci Shippansee LTD, která využívá k přepravě balíčků již naplánované cesty mezi světovými metropolemi - především letadlem.

V roce 2015 zadali projekt ke zpracování společnosti, která vytvářela aplikace třeba pro MALL.cz, Jobs.cz nebo ČSFD.

Programování trvalo tři čtvrtě roku a aplikaci uvedli na trh v březnu 2016.

Aplikaci Převezu začali vyvíjet v prosinci minulého roku a

vydali letos v květnu. Jedná se o lokální verzi Shippansee upravenou pro český trh.

vydali letos v květnu. Jedná se o lokální verzi Shippansee upravenou pro český trh. Aplikaci Mesíkem a Mesíkem Profi vyvíjeli od letošního ledna a zpřístupnili uživatelům na konci července 2016.

Záměr bylo od začátku udělat všechny tyto aplikace, které se jednoho dne spojí v jednu.

V Česku chtějí aplikaci doladit a pak se ve spolupráci se silným investorem více zaměřit i na celosvětový trh.

Sdílená ekonomika je v poslední době tématem a tohle je služba typu AirBnB či Uberu. Nemáte obavy z působení v oblasti, o níž zatím nikdo moc nedokáže říct, kde je hranice sdílení a kde šedé ekonomiky?

Je to stejné, akorát jiný produkt. Je nám jasné, že pokud to bude mít úspěch a půjdeme s tím nahoru, budeme dalším trnem v oku skrze šedou ekonomiku. Ale přestože někdo ušetří a někdo vydělá, není záměrem obcházet finanční úřady a daňové kontroly. Každý uživatel, ať na jedné nebo druhé straně, bude vybízen k tomu, aby danil své příjmy, pokud si z toho příjmy udělá.

Z čeho soudíte, že služba má tak velký potenciál?

Odesílatel ušetří a převozce vydělá, respektive sníží si náklady na cestu. V tom je ta silná myšlenka, která spojuje zájem na obou stranách. V době sociálních sítí, které lidi rozdělují, bychom chtěli, aby tahle naopak sbližovala. Mohou vznikat hezké příběhy, lidé mají radost z toho, že někomu pomohli a budou si o tom vyprávět. Třeba vám někdo doveze zapomenuté brýle, klíče nebo prášky. Lidem podle mého už delší dobu chybí osobní přístup, o téhle aplikaci říkáme, že je to služba lidí lidem.

Jak tedy zaručujete, že kurýr s balíčkem neprchne?

Každý uživatel aplikace spolu s registrací naskenuje občanský průkaz a uvede bankovní spojení - platební či kreditní kartu. To jsou kanály, které dávají službě i člověku věrohodnost. Kurýři také sbírají hvězdičky na základě hodnocení odesílatelů. Nabídneme i pojištění, detaily ještě ladíme.

Za nepojištěnou zásilku v případě ztráty či poškození ručí kurýr, ale nepřejímá podle trestního práva odpovědnost za obsah, pokud je uvnitř něco protizákonného a neví o tom. Pokud ho zastaví policie a najde v uzavřeném balíčku v jeho kufru samopal nebo deset kilo hašiše, přepadá trestní odpovědnost na odesilatele.

Nehrozí zneužití citlivých dat z databáze?

Zaregistrovaní jsou v případě potřeby dohledatelní správním orgánem, který jako jediný bude mít možnost do ní nahlédnout, ani my sami nejsme schopni je vidět, data jsou proti zneužití chráněná.

Kolik peněz dostane po úspěšném dodání zásilky do ruky kurýr?

Kurýr určuje cenu a dostane celou částku, o kterou si řekne. Odesilateli se naúčtuje několik procent navíc za zprostředkování kontaktu. Tyto peníze jsou náš zisk, je to ale jen pár procent, protože chceme tlačit na objem. Kurýra taky nikdo nemůže obvinit, že zásilku nedodal, když ji ve skutečnosti doručil - převzetí i doručení se ověřuje pomocí QR kódů.

Jsou nějaká omezení? Ať už ve vztahu k velikosti či obsahu balíčku?

Převézt můžete cokoli. Máme tři velikosti - malou jako kostku másla, střední jako plato vajec a velkou jako basu piv. Poté už není další omezení a má-li někdo místo v autě, převeze třeba lednici. Plus má odesílatel možnost v aplikaci balíček vyfotit, takže kurýr vidí, co se po něm chce. Věc dokonce ani nemusíte balit, pokud vyloženě nechcete skrýt obsah. Zapomenutou mikinu strčíte kurýrovi do ruky a je to.

Kdo přišel s nápadem a jak dlouho trvalo službu spustit?

Kamarád dostal nápad už před více než dvěma lety, tehdy jsem tomu nevěnoval moc pozornost. Pak mi ukázal demo aplikace s nadnárodním dosahem, která cílí hlavně na cestující letadlem. V ten moment jsem mu řekl, že nebudu hledat investora, ale sám bych se jím chtěl stát a dát do toho úspory. Další rok trval vývoj, než jsme kvůli větší kredibilitě celého produktu založili v Londýně firmu Shippansee LTD.

Tohle ale není verze, na kterou se nyní především soustředíte.

Ne, marketing jsme zaměřili na Česko, kde se snažíme aplikaci dovychytat, protože to celé mělo porodní bolesti a pořád je co řešit a zlepšovat. Snažíme se reagovat na zpětnou vazbu od zákazníků a zahraniční trh momentálně tolik neřešíme. Víme, že je to běh na dlouhou trať, ale nechvátáme, chceme vytvořit opravdu dobrý produkt pro lidi.

Shippansee LTD byla základní a nejdražší aplikace, další dvě byly svým způsobem upgrade. Převezu vzniklo, když jsme si řekli, že vnitrostátní segment může být daleko zajímavější a že se to v Česku alespoň naučíme.

Třetí aplikace Mesíkem je lokální - pro město. Dokáže ale poslat balíček na přesnou adresu i na druhý konec světa. Funguje pro odesílatele stejně jako Převezu, rozdíl je ale v tom, že v ní jako kurýr vidíte zásilky ve formě bodů na mapě, které jsou vám nejblíž, díky geolokátoru v mobilu. Aplikace pro kurýry, kteří se tím chtějí živit, jsme nazvali Mesíkem Profi.

Takže si někdo může vyloženě přivydělat tím, že bude po městě balíčky vyzvedávat?

Přesně, poslední aplikaci si stáhne v Praze třeba taxikář, student, matka na rodičovské dovolené, někdo, kdo chce vytěžit cestu do práce. Jak teď všichni blbnou s těmi pokémony, tak tohle mohou sbírat úplně stejně. Člověk vidí, kde po městě jsou zakázky, přijede k tomu, klikne a vidí, kdy to musí být doručeno a zásilku převeze. Je to nastavené levněji než konkurenční služby.



V tuto chvíli děláme ještě webové rozhraní, které bude stěžejní pro firmy na odesílání zásilek, na webu si o nich vyplní údaje, čili vytvoří body na mapě. My jsme pak schopní jim využívání služby třeba každý měsíc vyfakturovat.

Může se hodit Začněte budovat svou kariéru a najděte si zaměstnání na jobDNES.cz

Projektu se nyní věnujete na plný úvazek?

Vytěžuje nás to, ale máme to normálně při zaměstnání, abychom projekt mohli uživit a rozvinout. Neskrývá se za námi silný nadnárodní investor, jsme dva kluci, z nichž jeden měl geniální nápad a druhý do toho přiskočil s dalšími podněty a nápady.

Nyní hledáme investora dostatečně silného na to, aby s námi zvládl ukočírovat ne český trh, ale který by měl s prominutím koule jít s námi do celosvětového produktu a stát se dalším obrovským hráčem na trhu jako AirBnB a Uber.