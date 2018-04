Arogantní šéf? Zachovejte klid

Jak vyjdete s arogantním šéfem? Tak, že zapomenete na strach a nenávist. Je pro vás lepší zachovat si chladnou hlavu a rovná záda. A nenechat se vyprovokovat k agresivnímu protiútoku.

Mít za šéfa namyšleného despotu není nic záviděníhodného. Bývá soutěživý, cílevědomý, chytrý a často i vychytralý. Tyto schopnosti jej pasují do role úspěšného vedoucího pracovníka.

„Motorem jeho úsilí bývá přebujelý pocit vlastní výjimečnosti a důležitosti,“ říká psycholog Jan Gruber. Proto arogantního šéfa tolik fascinuje možnost stát u rozjezdu velkých projektů, radikálních změn. Kolegové a podřízení jsou přitom pro něj bezvýznamnými figurkami na jeho hrací ploše.

Potřebuje obdivovatele

Arogantní šéf se obklopuje známými, kteří ho obdivují a zároveň mu mohou být prospěšní. Tolik prahne po podpoře, chvále a uznání. „Velmi často za to může jeho křehké sebevědomí. Léčí si své komplexy tím, že stále dokazuje svou moc. Potřebuje mít své obdivovatele. A také je často nalézá,“ míní personalistka Jana Lamačová. Kde své příznivce arogantní šéf nachází? Mezi méně schopnými, ale stejně mocichtivými jedinci. Ti doufají, že lesk jeho slávy dopadne i na ně. Najde je mezi flákači a patolízaly, kteří masírují jeho ego. Neupřímnou chválu neprohlédne - v tom mu brání ješitnost. „Přitahuje i takzvané obětní beránky, ochotné pro něj položit hlavu na špalek,“ dodává Lamačová. Že nejste ani jedním z nich? I tak s ním můžete vyjít, stojíte-li o to.

Neponižujte se, taktizujte

Trvá-li na něčem, nepomohou vám ani fakta, ani logika. Pokud s ním nesouhlasíte, navrhněte jiné, užitečné řešení, a to tak, aby bylo jasné, že z něho bude mít prospěch on, vaše oddělení, firma... Jednejte s ním klidně, zapomeňte na emoce. Nenechte se vyprovokovat k protiútoku, natož abyste odkryli svůj strach. „Pokud šéf považuje ohleduplné chování za slabost, může pomoci razantní sebevymezení, které jej přiměje, aby vás respektoval,“ poznamenává psycholog Jan Gruber.

Dělá z vás ignoranta?

Křičí, ponižuje vás? Nenechte si pošramotit sebevědomí. Z jeho projevu oddělte emoce a přemýšlejte jen o jeho věcném obsahu (byl-li nějaký). Chcete, aby své chování změnil? Arogance rozumné debatě o změně chování sice nepřeje, ale zkuste požádat o rozmluvu mezi čtyřma očima. „Při ní dejte najevo, že máte rádi svou práci i firmu, ve které pracujete. Vzpomeňte úspěchy, pro které si ho vážíte. Současně ho požádejte o vstřícnější a důstojnější chování k vaší osobě. Vyjmenujte své klady, pro které si myslíte, že by vás mohl brát vážně,“ radí Lamačová. Pokud si říkáte, že vám všechna tahle námaha za to nestojí, a máte kam jít, běžte. Život je příliš krátký na to, než abyste svou energii plýtvali na šéfovi, který skončí tehdy, až se proti němu obrátí jeho vlastní zbraně.

Je váš šéf namyšlený tyran?

1. Své záměry podejte tak, aby byly i jeho záměry.

2. Nenechte se zastrašit, neodhalujte své slabiny.

3. Jeho pohrdavé výroky neberte osobně.

Pozor: Arogantní šéf je servilní ke svým nadřízeným, takže nemá cenu si u nich stěžovat. Zlikviduje každého, kdo ho zastíní.