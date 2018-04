Arogantní typy opravdu nemám v oblibě

Vlasta Dolanská je výkonnou ředitelkou Poštovní spořitelny. V bankovnictví se pohybuje od studií. Pracovala v Komerční bance, pak přestoupila do nově vznikající Investiční banky.Nyní pracuje jako výkonná ředitelka Poštovní spořitelny. Má manžela, dva syny a dva psy.* Jaký okamžik nastartoval vaši kariéru?Bylo to rozhodnutí přejít z velké a stabilní banky do vznikající Investiční banky. Tam jsem dostala možnost vytvářet pobočku v okresním městě, pak jsem byla vybrána k řízení celého regionu.* Jaké největší chyby v práci jste se dopustila?Žádnou opravdu fatální chybu si nepamatuji. To, že člověk dělá chyby, považuji za normální a lidské. Slovo chyba je už poměrně zprofanované. Jak například pojmenovat to, když člověk chce realizovat nějaký záměr, má k němu několik analýz a zkušenost mu napovídá, že to vyjde - ale ve skutečnosti to nevyjde. Dá se říct, že udělal chybu?* Váš největší konflikt v zaměstnání?Nejsem konfliktní typ. Nejvyšší pravděpodobnost, že dojde ke konfliktu, u mě nastává při jednání s arogantními lidmi.* Kolik hodin denně pracujete?Nemyslím si, že by bylo efektivní pracovat každý den dvanáct nebo více hodin. Proto jsem si vytvořila systém, který mi pomáhá zvládat velké množství práce. Do práce ráda chodím hodně brzo, už mezi půl sedmou a sedmou. To je totiž ještě klid a dá se toho hodně stihnout. Končit se snažím kolem páté hodiny, abych měla čas i na sebe nebo na rodinu. Čas od času pracuji i o víkendu - třeba tři, čtyři hodiny.* Co budete dělat za pět let?Chci dále rozvíjet naši společnost.* Jakou radu byste dala tomu, kdo právě začíná svou kariéru?Aby nemyslel na to, že dělá kariéru. Aby práci dělal pořádně, aby ho bavila, aby byl schopen vytvořit s kolegy dobrou atmosféru. Jsem přesvědčená, že kariéra pak přijde sama. Nesmí však být hlavní motivací.