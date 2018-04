Je odpovědný za tým kreativních pracovníků a za stanovení správné strategie v oblasti reklamních kampaní pro jednotlivé klienty a produkty. Art Director řídí celou kampaň od jejího počátku, navrhuje její strategii v rámci daného rozpočtu.

Je tvůrcem základní koncepce pro televizní, rádiové a tiskové reklamy, včas a přesně informuje členy svého týmu o klientech i dění na mediálním trhu. Je samozřejmě odpovědný také za personální záležitosti týmu, který řídí.

Art Director by měl mít odpovídající úroveň znalostí marketingu, plánování a nákupu médií a znalosti platných legislativních norem. Měl by být průbojný a inovativní, měl by mít strategické myšlení, vynikající úroveň komunikačních dovedností, perfektní představivost a umělecké cítění. Musí umět vést a motivovat své spolupracovníky. Nezbytná je pro něj schopnost pracovat pod tlakem, měl by být spolehlivý a umět pracovat v týmu. Šanci uspět má silná, vyzrálá a nezávislá osobnost s manažerskými schopnostmi, vnitřní motivací a iniciativním přístupem. Měl by to být týmový hráč, kreativní, energický a nadšený pro věc. Angličtina na velmi dobré úrovni je nutností.