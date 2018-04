Asertivita: nepleťte si ji s drzostí

Patříte k lidem, kteří své záměry a názory obtížně prosazují? To poznáte třeba podle toho, jak se vám daří plnit pracovní úkoly, na kterých musíte spolupracovat s druhými. I ten nejlepší odborník zůstane nevyslyšen, pokud se v týmu dostatečně neprojeví. To je i případ pražského informatika Martina.

„Mám spoustu nápadů, jak různé projekty ve firmě řešit. Když si ale představím, že bych je měl přede všemi nadnést, vždycky mě zradí pochybnosti,“ popisuje. „Nejhorší je ten pocit, že máte řešení, kterému věříte, ale vrozená plachost vás stahuje zpátky k zemi jako závaží.“

Ani mlčení, ani křik

Zatímco Martin se svým nízkým sebevědomím užírá v koutku kanceláře, často se naopak setkáte s případy, kdy vaši kolegové budou stejný problém řešit s přehnanou dravostí. Chová-li se váš spolupracovník agresivně, co chvíli zvyšuje hlas, uráží a ponižuje ostatní, pak na tom zřejmě není se sebevědomím o nic lépe než kolega pasivní, o němž uzavíráte sázky, zda vůbec umí mluvit. Zlatou střední cestou je asertivita. „Je to chování, kterým dosáhnete svého oprávněného požadavku způsobem, který nevyvolá spor, hádku či nenávist u druhých,“ vysvětluje psycholog a personální poradce Petr Horník.

I holubice musí kousnout

V hodnocení toho, kdo se drží příliš zpátky, kdo jedná asertivně a kdo už to se sebeprosazováním trochu přehání, se s kolegy pokaždé neshodnete. Pasivní spolupracovník možná bude vaše zdravě sebevědomé chování považovat za nadřazené. Naopak agresivní kolegové vás budou mít za toho, který se zbytečně drží zpátky. Požádejte proto o hodnocení přátele, kteří mají od pracovního prostředí odstup. Že jste zdravě asertivní, poznáte mimo jiné podle toho, že se nebudete bát zvednout telefon a seznámit šéfa se svými náměty a připomínkami, zeptáte se ho, proč vám snížil osobní ohodnocení, nebo zdvořile odmítnete úkol, na který nestačíte. Neměli byste vyvolávat hádky, ale ani se bát jít do konfliktu, pokud někdo poškozuje vás nebo vaše kolegy. Na asertivitu neexistuje jednoduchý návod, proto ji posuzujte vždy podle konkrétní situace, kterou musíte v práci řešit. Známá advokátka Klára Slámová tvrdí, že s asertivním vystupováním potíže nemá. „I když bych se měla držet biblického ,opatrná jako had a mírná jako holubice‘, vyskytnou se situace, kde mi nezbývá než kousat jako lev,“ říká s nadsázkou.

Naučte se asertivitě

Udělejte si chvilku času a v myšlenkách si promítněte několik posledních dní v práci. Dosáhli jste svého, aniž jste někoho naštvali nebo urazili? Zjistíte-li, že ne, jděte ve vzpomínkách ještě dál. Zjistíteli, že reagujete příliš pasivně nebo agresivně, měli byste to změnit. Prachatická lékařka Ludmila Dušková již několik let pořádá kurzy asertivní komunikace. „Tréninky jsou zaměřeny na praktický nácvik základních asertivních dovedností a technik a na jejich začlenění do mezilidských vztahů,“ říká. „Kurzy jsou vhodné na jedné straně pro lidi, kteří od druhých slýchají, že jsou hodní, často ustupují, bojí se vnějšího konfliktu a pro klid ve vztazích se raději podřídí. Na straně druhé je pro mnohé účastníky velmi užitečné, aby si uvědomili své přirozené sklony k otevřeně či skrytě agresivnímu vystupování.“ Pětidenní pobytové kurzy stojí sedm tisíc korun, do více termínů rozložené nepobytové kurzy v Praze dvakrát tolik. Součástí tréninku je praktický nácvik modelových situací ze života, jako zpětná vazba slouží názory dalších účastníků a videozáznam.

Sebevědomí posilují úspěchy

Kdo si finančně nákladné kursy asertivity nemůže dovolit nebo se chce s obtížemi utkat sám, měl by začít s pravidelným hodnocením svého chování. „Posilování sebevědomí je dost dlouhý proces,“ varuje psycholog Petr Horník. „Na začátku musí nutně stát vlastní rozhodnutí se změnit.“ Zda jste pokročili, změříte jen obtížně. Podle Horníka to můžete poznat například podle toho, že si přestanete své chyby vyčítat a naučíte se brát si z nich poučení. Dalším stupněm pak je radost z toho, co se podařilo. „Sebevědomí totiž posilují především naše úspěchy, a to i ty maličké, které často sami v sobě přehlížíme,“ upřesňuje Horník.