Asertivita - obrana proti manipulaci

"Jarmila za mnou každou chvíli přišla s prosbou, abych nějaký úkol udělala nebo dokončila za ni," vypráví Anna Hrdková. "Jednou prý musela pro syna do školy, jindy místo manžela do servisu. Pokaždé slíbila, že mi to nahradí, ale zůstávalo jen u slibů." Anna chtěla být s kolegyní "zadobře" a tak jejím žádostem vycházela vstříc.

V kanceláři kvůli tomu zůstávala často přesčas a dokonce musela několikrát změnit své plány, aby vše stihla. To však jen do té doby, než se jí vedoucí několikrát zeptal, zda na svou práci stačí. Poslední kapkou bylo, když zjistila, že Jarmila se v uspořeném čase objednává na kosmetiku nebo ke kadeřníkovi. Tehdy si řekla dost a veškeré další snahy své kolegyně získat volno na její úkor odmítla.

Záleží na tom, co chcete vy

"Jednat v podobných situacích asertivně není snadné," říká psycholožka Eva Kolářová. Příručky sice radí, jak na to, ale když přijde okamžik, kdy je třeba obhájit svá práva, lidé buď ustoupí nebo se začnou chovat agresivně. Asertivita však není agresivita. Proto se nesmíte nechat strhnout k emotivnímu jednání. "Naopak, je třeba ukázat, že jednáte na základě rozumu, nikoli momentálních pocitů," doporučuje.

Manipulátor totiž vyzkouší všechny prostředky, jak vás obměkčit a vymoci si své. Staví se do role slabého a ublíženého. Zahrnuje vás výčitkami a barvitými popisy toho, co mu vaše jednání způsobí. "Nenechte se citově vydírat a nedejte si vnutit pocit viny za něčí problémy," radí psycholožka. Jde totiž o váš život. Přemýšlejte, co chcete udělat vy sami a podle toho se zachovejte, aniž byste své rozhodnutí jakkoli zdůvodňovali. Asertivita vám to dovolí.

Zvládnout konflikt bez emocí

Pojem asertivita se dnes často skloňuje v souvislosti s osobním i pracovním životem. Co však přesně znamená? Asertivita je způsob chování vůči okolí. Spočívá v umění prosadit se, ne však na úkor druhých. Jednáte-li asertivně, dokážete respektovat své okolí i sami sebe. Tímto způsobem lze zvládnout konflikt, aniž byste někoho urazili nebo se sami cítili dotčení.

Je to o tom domluvit se a zároveň obhájit svoje hranice. Umět požádat o laskavost, ale také odmítnout. Většina z nás se této dovednosti musí učit. Nejde jen o to, prosadit svůj názor. Podstatné je, jak to děláme. "Asertivní člověk se s ostatními domluví, aniž by je tlačil do rohu. Otevřeně vyjadřuje své myšlenky a pocity, ale neporušuje práva jiných. Agresivní člověk se sice také vyjadřuje otevřeně, ale nevhodným způsobem," říká Kolářová.

Technika přeskakující gramodesky

"Pro firmu je asertivní zaměstnanec přínosem: je zdravě sebevědomý, iniciativní, problémy řeší otevřeně, nepletichaří," uvádí personální poradkyně Alena Chourová. Asertivní šéf umí být dobrým vedoucím, asertivní podřízený si zachová chladnou hlavu i pod přívalem kritiky.

Zaměstnavatelé si uvědomují, že znalost komunikačních technik zlepšuje mezilidské vztahy ve firmě a zvyšuje výkonost pracovníků. Zajištují proto pro své zaměstnance vzdělávácí kurzy s praktickým nácvikem asertivního jednání. Jednou z metod, kterou se lze snadno naučit, je technika přeskakující gramodesky. Znamená to nenechat se vyvést z míry agresivním jednáním druhého, trvat na svém a stále dokola opakovat svůj požadavek.

Máte pocit, že na vás ostatní štípou dříví? Můžete to změnit. Stačí stát za svým názorem. Nenechat sebou vláčet. Věřit si a nedopustit, aby vyhrávali ti, kteří nejsou v právu, ale mají ostřejší lokty.