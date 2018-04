Asistenční služby: krizové situace pod kontrolou

Asistenční služby především pomohou řešit nečekané krizové situace, které se při pojistné události přihodí. Při sjednání pojištění každý člověk obdrží informace o poskytovateli asistenčních služeb (telefonní kontakty z České republiky i ze zahraničí) a brožuru s rozsahem poskytované asistence.





Asistenční společnosti Pojišťovny asistenční služby svým klientům zajišťují prostřednictvím asistenčních společností: Allianz pojišťovna - Mondial Assistance AXA, ČSOB Pojišťovna - AXA Assistance Česká pojišťovna - AXA Assistance (cestovní pojištění), SOS Assist (pojištění motorových vozidel) Generali pojišťovna - Europ Assistance Kooperativa pojišťovna - Global Assistance

Asistenční služby jsou v naprosté většině případů klientům poskytovány zdarma. Tak tomu je u základních služeb, jinak samozřejmě platí, že čím více pojistných událostí jste si pojistili, tím více asistenčních služeb můžete využít. Hradit ze svého pak musíte služby poskytnuté nad rámec svého pojištění.

Cestovní pojištění se bez asistenčních služeb neobejde

Cestovat do zahraničí bez uzavřeného cestovního pojištění se vám nemusí vyplatit. V případě pojistné události se vaše náklady na dovolenou mohou rozrůst o náklady za ošetření, převoz domů apod. A spoléhat se pouze na zákonné zdravotní pojištění, které vám v zemích Evropské unie zajistí jen neodkladnou zdravotní péči ve státním zařízení, vám rozhodně nedoporučujeme. Toto zdravotní pojištění v žádném případě v sobě nezahrnuje poskytování asistenčních služeb.



Asistenční služby jsou právě u cestovního pojištění naprosto nezbytné. V případě náhlého úrazu, onemocnění, ale i způsobené škody nebo ztráty zavazadel je třeba jednat rychle.



Asistenční služba vám v zahraničí pomůže vyhledat nejbližší zdravotnické zařízení a zajistí ošetření včetně převozu do lépe vybaveného zařízení. V případě, že nejste schopni se se zdravotnickým personálem domluvit, zajistí vám i tlumočníka. V jejich kompetenci je i informování rodinných příslušníků, a pokud budete hospitalizováni, i jejich doprava za vámi. Jestliže to váš zdravotní stav vyžaduje, bude vám zajištěn i převoz zpět domů. Do "náplně práce" asistenčních služeb patří i repatriace ostatků zemřelého klienta.

důležitá telefonní čísla pro spojení s asistenční službou Allianz

cestovní pojištění +420 283 002 777

pojištění motorových vozidel +420 283 002 780

pojištění domácnosti +420 283 002 737 AXA

všechny asistenční služby

pro volání z České republiky 14 292

pro volání ze zahraničí +420 292 292 292 Česká pojišťovna

pojištění motorových vozidel +420 224 557 004

cestovní pojištění, pojištění domácnosti +420 272 101 072 ČSOB Pojišťovna

všechny asistenční služby +420 272 101 077 Generali

všechny asistenční služby +420 221 586 666 Kooperativa

všechny asistenční služby +420 1220 nebo +420 266 799 779

Co dělat při úrazu na cestách

Přehledně se nám vyjádřil tiskový mluvčí České pojišťovny Václav Bálek:

rada "Zanechte doma pro jistotu kopii pojistné smlouvy. Může se vám ztratit zavazadlo, v němž máte doklady, a pomoc z domova pak přijde vhod."



Václav Bálek, ČP

"Samozřejmě co nejrychleji vyhledejte lékaře. Prokažte se mu pojistkou nebo informační kartičkou, která je důkazem toho, že máte uzavřeno cestovní pojištění. Vše můžete řešit i tak, že ještě z čekárny lékaře zavoláte z mobilu na kontaktní číslo uvedené v průvodní knížce k pojištění – karnetu, a než se dostanete na řadu, Česká pojišťovna zašle na faxové číslo zdravotnického zařízení garanci platby a potvrzení o platnosti pojištění. Důležité je do 5 dnů informovat pojišťovnu, že se něco přihodilo, a to buď prostřednictvím asistenční služby, která je k dispozici nonstop, a to i v češtině, nebo použít e-mail."





Asistence vám pomůže, ztratíte-li zavazadlo nebo způsobíte škodu

Cestovní pojištění většinou nekryje jen léčebné výlohy, ale i riziko odpovědnosti za škodu a ztráty zavazadel nebo cestovních dokladů. V případě, že způsobíte škodu, též kontaktujte asistenční službu a ta vám zprostředkuje právní pomoc na vaší zahraniční cestě.

Pokud přijdete o své doklady, zavazadla, peníze, asistenční služba vám pomůže tyto situace bezodkladně řešit, např. zprostředkuje zaslání peněz od vašich příbuzných či známých z České republiky.





asistenci využijete např. u: Cestovního pojištění Pojištění domácnosti Pojištění nemovitosti Pojištění motorových vozidel (povinné ručení, havarijní pojištění) Životního pojištění Úrazového pojištění

Řidičům asistenční služba pomůže při havárii i poruše auta

Nejčastěji a nejdéle poskytují pojišťovny asistenční služby k pojištění aut, a to jak u povinného ručení, tak havarijního pojištění. Rozsah asistenčních služeb je u jednotlivých pojišťoven odlišný. Liší se také podle typu produktu – povinného ručení, případně havarijního pojištění. Pojišťovny v rámci daného pojištění limity u asistenčních služeb udávají buď částkou, do jejíž výše je asistence poskytnuta, nebo dobou, po kterou je poskytována.



Pro ilustraci uveďme rozsah některých asistenčních služeb tak, jak je poskytuje Česká pojišťovna v rámci své asistence (Pohoda Klasik, Pohoda Special nebo Pohoda SOS). Například v případě havárie auta je uhrazena práce mechanika v délce do dvou, resp. tří hodin. Nebo například právní pomoc je klientovi poskytnuta v částce do tisíce, resp. dvou tisíc eur.



Asistenční služby v sobě mohou zahrnovat především:

příjezd asistenčního vozidla a pomoc asistence za účelem zpojízdnění auta,

odtah nepojízdného auta,

zajištění a uschování nepojízdného auta,

právní pomoc pro případ dopravní nehody,

telefonické tlumočení v případě havárie v cizině, např. při jednání s policií,

ubytování řidiče a jeho spolucestujících v hotelu (většinou 1-2 noci),

zajištění náhradního vozidla,

úhradu práce mechanika,

předání vzkazu příbuzným.

Co dělat při nehodě nebo poruše auta

rada Pro včasnou a rychlou pomoc vždy označte místo, kde se vozidlo stalo nepojízdným, např. výstražným trojúhelníkem, oblečením reflexní vesty, resp. podle situace.

vaše jméno, event. pojistníka,

číslo pojistné smlouvy,

místo a popis nehody,

SPZ vozidla, event. typ vozidla,

telefonní číslo, odkud voláte.

Praskla vám voda? Zabouchli jste si dveře? Asistence zajistí okamžitou pomoc

K vyžádání pomoci vždy musíte telefonicky zavolat asistenční službu. Zkušený operátor vás bude dle konkrétní situace přesně instruovat, jak dále postupovat. Zajistí vaši lokalizaci a místo, kde se nachází nepojízdné vozidlo, pro snadnou identifikaci vozidla pro zasahující techniky. Podle možností zaznamená i charakter závady, případně stav nouze. Podle informací, které o své pojistné smlouvě a nepojízdném vozidle operátorovi sdělíte, má z databáze možnost zjistit a ověřit vaše nároky na rozsah asistenčních služeb.Pro rychlou pomoc mějte před zavoláním vždy připraveny údaje, které operátorovi sdělíte:

Je již celkem běžné, že asistenční služby jsou součástí i pojištění domácnosti. Většina služeb je klientům poskytována zdarma, opět však záleží na jejich rozsahu a pojišťovně. Některé nadstandardní služby je možné si za úhradu připojistit.



Smyslem využití asistence je pomoc v případě nějaké pojistné události v pojištěné domácnosti. Podle jejího typu a rozsahu vám asistenční služba zajistí odstranění závady, havárie (například pokud máte z důvodu prasklé vodovodní trubky vytopený byt) či pomůže s vyřešením akutního problému (například jestliže jste si nedopatřením zabouchli dveře od domácnosti a nejste schopni je otevřít). Počítat můžete s využitím služeb odborných řemeslnických profesí, jako jsou např. instalatéři, zámečníci, topenáři, elektrikáři, sklenáři či pokrývači.



Stane-li se, že vám havárie znemožní pobyt v domácnosti, prostřednictvím asistenční služby vám bude zajištěno náhradní a často i bezplatné ubytování.



Stejně jako v případě asistence u motorového vozidla je postup pro vyžádání asistenčních služeb téměř shodný. Po zavolání na linku asistence operátorovi sdělte důvod volání, co se ve vaší domácnosti přihodilo apod. Operátor na základě vašich informací promptně zorganizuje příslušné odborníky k odstranění závady.

S asistencí se setkáte i u úrazového nebo životního pojištění

Některé pojišťovny mají v nabídce asistenční služby i u dalších pojištění. Např. Generali nabízí klientům asistenci u úrazového pojištění, a to v rámci lokality klientova bydliště, kdy mu je zajištěna pomoc u nezbytných denních aktivit. "Vyškolení pracovníci tak mohou nakoupit, donést oběd, postarat se o pořádek v bytě a v neposlední řadě hlavně pomoci nemocnému," upřesňuje Klára Bílková, tisková mluvčí Generali.



ČSOB Pojišťovna nabízí svým pojistníkům asistenci u životního pojištění, např. u hospitalizace, zprostředkování pomoci v domácnosti nebo v oblasti lékařského poradenství.