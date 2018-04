Přehled: co pojišťovny nabídnou k povinnému ručení a za kolik

Chcete levnější povinné ručení? Podívejte se na srovnání nabídek z celého trhu. Rádi vám poradíme, jak ušetřit.

Nejede. Stojíte u krajnice, auto až po střechu naložené nákupem, vzadu křičí děti, a ono prostě nejede. Havarijní pojištění tak jako většina Čechů, kteří jezdí ve starších autech, nemáte. Co teď? Než začnete plakat, rozebírat motor nebo googlit nejbližší servis, zkuste zavolat do pojišťovny, u které máte povinné ručení. Možná pomůže. Asistenční služby se totiž mnohdy týkají i řidičů pojištěného auta, a to nejen v případě nehody, ale i při poruše.

I u nejlevnější pojistky pojišťovny pomohou

U nejlevnějšího typu povinného ručení (obvykle limit 35 milionů na škody na majetku a 35 milionů na škody na zdraví) asistenci k dispozici máte, ale není to s ní příliš slavné. V zásadě platí pravidlo: buď pojišťovna zaplatí příjezd a práci mechanika na místě, nebo odtah do servisu (opravu pak hradíte vy sami).

Fakta 20,5 miliardy korun zaplatili loni čeští řidiči za povinné ručení

7,3 milionu smluv povinného ručení evidovaly pojišťovny v roce 2015

27 % řidičů se při nehodě setkalo s nabídkou služeb „lovců nehod“

60 % řidičů si není jisto názvem své pojišťovny a kontaktem na asistenční službu

Uhradí za vás servisní práci, nikoli materiál. Limity přitom jen výjimečně převyšují 3 tisíce korun. Například ČSOB Pojišťovna zajistí odtah do částky 2 tisíce korun do nejbližšího autorizovaného servisu nebo technikovu práci na místě události. Událostí se rozumí nehoda, byť ji klient zavinil, porucha, vliv živelní události, ale třeba i vandalismus. Uniqa či Allianz mají v obdobných situacích limit dokonce 2 500 korun, Axa nabízí u nehody odtah, který není ohraničený žádným limitem.

Lépe se o vás pojišťovna (jako o viníka v rámci povinného ručení) bude starat hlavně v případě nehody. Ale pozor na fintu, která zní: asistenční služby v ceně jsou. Znamená to, že pojišťovna službu zprostředkuje (v pojistných podmínkách bývá též napsáno „zorganizuje“), nikoli zaplatí. Tedy zavolají vám odtahovku, zaplatíte vy. V reklamách to vypadá báječně a ve vypjaté situaci by to i mohlo být považováno za pomoc. V době smartphonů však většina lidí zvládne sjednat si služby samostatně.

200 korun za lepší služby

Lepší asistenci získávají ti, kdo mají sjednaný dražší tarif povinného ručení, nebo ti, kdo si za ni připlatí. Příplatek bývá nejčastěji od 200 do 800 korun za rok. Kdo asistenci má, může počítat s vyššími limity služeb, s náhradním vozidlem či může volat pojišťovnu, když něco zanedbal sám: na cestě mu dojde benzin, zabouchne si auto či načerpá špatné palivo, což v základu nabízejí jen některé pojišťovny, viz tabulka.

Na dálnici hrozí, že za vás nic nezaplatí

Od února vznikla situace, která poskytování asistenčních služeb mírně komplikuje. Když se vám stane, že zaviníte nehodu na dálnici a nebudete schopni sami kontaktovat pojišťovnu a zajistit odtah vozidla (budete třeba v sanitce na cestě do nemocnice), udělá to policie. Vaše auto musí být do 30 minut pryč, což bude zajišťovat Ředitelství silnic a dálnic.

Na pojišťovně pak bude, zda takový odtah zaplatí. Většina pojišťoven se vyjádřila, že do výše vlastních limitů a po individuálním posouzení ano. Ale například Hasičská vzájemná pojišťovna odpověděla, že ačkoli normálně platí až 1 800 korun za odtah do nejbližšího servisu, v tomto případě nebude plnit vůbec.