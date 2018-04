Za pomoc při poruše auta můžete ze svého hradit desetitisíce

Motoristé mají základní asistenci předplacenou, je zahrnuta u sjednaného pojištění jejich vozu. To však v některých případech nemusí stačit. Proto řada majitelů často kombinuje základní asistenční programy z autopojištění s dalšími produkty od společností, které se pomocí řidičům v nouzi zabývají.

Příklady asistenčních služeb nonstop služba call centra/dispečinku

silniční služba - příjezd/odjezd technika, práce technika na místě

odtah vozidla do servisu

úschova nepojízdného vozidla

zapůjčení náhradního vozidla

tlumočník na telefonu

zprostředkování právní pomoci

vzkaz blízké osobě

náhradní ubytování a doprava

převoz vozu ze zahraničí (repatriace)

Samostatné asistenční produkty se liší

Redakce iDNES.cz připravila srovnání automobilových asistenčních produktů nabízených v současnosti řidičům, kteří si chtějí nad rámec autopojištění připlatit za pomoc při poruše auta. A to jak v České republice, tak v Evropě.

Sjednáte-li si samostatný produkt u asistenční společnosti, máte v jeho ceně předplacené velké množství služeb, některé z nich jsou plně hrazeny, další jsou zdarma do určeného limitu.

Počítat můžete především s tím, že ve chvíli, kdy je vaše auto nepojízdné, přijede technik, který mnohdy auto opraví na místě. Pokud ne, máte nárok na zajištění odtahu vozu do nejbližšího servisu či jiného vhodného místa.

Další službou je pronájem náhradního vozu na určitý počet dní. V případě, že se vaše auto porouchá v cizině, asistenční společnost vám zajistí a mnohdy i uhradí ubytování. Asistenční služba vám zajistí i repatriaci, tedy převoz nepojízdného auta z ciziny zpět do České republiky.

Srovnání automobilových asistenčních produktů vybraných společností V ceně ročního asistenčního programu je zahrnuto ÚAMK - Žlutý anděl Europ Assistance ACA 1213 Klubová karta K021 AutoCare karta EU3 nebo E12 (1) Silniční asistence (příjezd, odjezd technika, oprava na místě) zdarma 1 hodina práce technika zdarma Odtahová služba zdarma do 1 500 Kč v ČR, do 200 eur v Evropě odtažení vozidla do 50 kilometrů od místa události zdarma do 100 kilometrů Pronájem náhradního vozu zdarma do 1 200 Kč v ČR, do 270 eur v Evropě na 5 dní zdarma na 3 dny Náhradní ubytování zdarma do 1 200 Kč v ČR, do 270 eur v Evropě zajištění, úhrada ubytování a doprava posádky do hotelu, jedna noc ve 3* hotelu se snídaní zdarma zprostředkují, samotné ubytování hradí klient Repatriace do ČR zdarma do 200 eur do výše limitu na pojistnou událost 75 tisíc korun (3) zdarma do 100 kilometrů Cena programu za rok 1 890 korun 1 690 korun 900 nebo 1 800 korun (2) Zdroj informací: asistenční společnosti; Poznámka: (1) karta EU3 - platnost 3 měsíce, karta E12 - platnost 12 měsíců; (2) cena pro EU3 a EU 12; (3) platí za podmínky, že klient nevyužije žádnou jinou z dalších doplňkových služeb

Asistenci motoristům v nouzi poskytuje i společnost Auto 3000, na porovnávané asistenční služby dává klientům 10 až 30procentní slevu, přičemž za roční asistenci klienti zaplatí od 1 200 do 4 800 korun (bez DPH). Podrobněji se společnost k nabídce odmítla vyjádřit.

Informace neposkytla ani společnost Global Assistance, která ještě před deseti lety zajišťovala samostatným produktem asistenci zhruba 30 procentům klientů bez předplacených asistenčních služeb. V současnosti spolupracuje především s pojišťovnami, například Kooperativou, pro jejichž klienty automobilovou asistenci zajišťuje.

Modelové příklady asistence včetně finančních nákladů

Pro názorné srovnání poskytovaných asistenčních služeb a finančních nákladů jak pro asistenční společnost, tak klienta připravila redakce dva modelové příklady.

Modelový příklad č. 1 - Porucha vozidla v Česku Parametry příkladu Klient zhruba 50 kilometrů od Prahy zjistí, že jeho vozidlo nestartuje. Zavolá do call centra společnosti, u které má sjednán asistenční produkt. Přivolaný technik ze servisního vozidla není schopen odstranit závadu a vůz zprovoznit. Vůz musí být na přání klienta odtažen do Prahy do servisu. Společnost poskytne klientovi náhradní vůz po dobu opravy, která potrvá pět dní.

Společnost Europ Assistance poskytuje klientům za roční poplatek 1 690 korun produkt AutoCare. Společnost poskytne klientovi asistenční služby až do výše 75 tisíc korun. Europ Assistance odhaduje celkové náklady asistence na 7 600 korun, přičemž klient nehradí nic.

Europ Assistance Odhadované náklady (v Kč) Hradí asist. společ. (v Kč) Hradí klient (v Kč) Silniční asistence 1 100 1 100 0 Odtahová služba do Prahy 2 500 2 500 0 Náhradní vůz na pět dní 4 000 4 000 0

Společnost ÚAMK nabízí klientům Klubovou kartu K021 za roční poplatek 1 890 korun. Odhadované náklady na asistenci neposkytla, tyto informace jsou interní záležitostí. Klient ze svého zaplatí 4 520 korun za pronájem náhradního vozu.

Společnost ACA1213 nabízí klientům cestujícím po Česku i Evropě dva typy karet, E3 s platností na tři měsíce a E12 s roční platností. Klient zaplatí 900, resp. 1 800 korun. Společnost odhaduje náklady na asistenční služby na minimálně osm tisíc korun (+ DPH), přičemž klient sám uhradí dva tisíce korun (+ DPH).

ACA1213 Odhadované náklady (v Kč) Hradí asist. společ. (v Kč) Hradí klient (v Kč) Silniční asistence 1 000 (+ DPH) 1 000 (+ DPH) 0 Odtahová služba do Prahy 2 000 (+ DPH) 2 000 (+ DPH) 0 Náhradní vůz na pět dní 5 000 (+ DPH) 3 000 (+ DPH) 2 000 (+ DPH)

Klienti za asistenční služby nic nedoplácejí pouze u společnosti Europ Assistance. Výše nákladů na asistenci se plně vešla do limitu 75 tisíc korun. U ostatních společností musí počítat s doplatkem od 2 tisíc do 4 500 korun.

Modelový příklad č. 2 - Porucha vozidla v Chorvatsku Parametry příkladu Klient s manželkou v Chorvatsku v Rovinji (cca 900 kilometrů od Prahy) zjistí, že jeho auto je nepojízdné. Přes call centrum asistenční společnosti požádá o pomoc. Auto bude odtaženo do Prahy do servisu. Klienta s manželkou dopraví asistenční služba domů.

Podle společnost Europ Assistance budou náklady na asistenci zhruba ve výši 47 tisíc korun. Plně klientovi uhradí silniční asistenci a repatriaci vozu do České republiky. Ovšem dopravu zpět domů si už bude muset klient zaplatit sám, převoz vozidla se totiž vylučuje s ostatními doplňkovými službami. Klient má možnost odjet bezplatně pouze v kabině odtahového vozu.

Europ Assistance Odhadované náklady (v Kč) Hradí asist. společ. (v Kč) Hradí klient (v Kč) Silniční asistence 1 960 (1) 1 960 0 Repatriace vozu do servisu v ČR 35 000 35 000 0 Doprava klienta zpět do Prahy 10 000 (2) 0 10 000 Poznámka: (1) 80 eur - kurz 24,5 Kč/euro; (2) letecká doprava

Společnost ÚAMK opět nesdělila odhadované náklady na asistenci. Klient by ze svého musel doplatit zhruba 20 tisíc korun za odtah vozidla. Na klientovu dopravu zpět společnost přispěje až 270 eury (zhruba 6 615 korun), což podle vyjádření mluvčího ÚAMK Igora Siroty odpovídá výši za autobusovou či vlakovou dopravu dvou osob zpět domů.

Ani společnost ACA1213 klientům nezaplatí cestu zpět do České republiky, zdarma by mohli cestovat pouze v kabině odtahového vozu. Náklady na silniční asistenci a repatriaci odhaduje na zhruba 21 až 23 tisíc korun plus DPH, přičemž klient kromě vlastní dopravy zaplatí 16 tisíc korun plus DPH.