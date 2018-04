Asistentka je pravou rukou šéfa

Toto povolání je především o práci s lidmi, a tedy o komunikaci. Asistentka proto musí mít kultivovaný mluvený projev i stylistické schopnosti. Měla by být přátelská a kolegiální.

Dobrá asistentka musí být občas psychologem i diplomatem, musí být inteligentní, aby dokázala správně reagovat v nejrůznějších okamžicích. Měla by umět odhadnout náladu nadřízeného, obchodních partnerů či kolegů. Asistentku nemůže dělat žádná puťka, která se zalekne první nepříjemnosti. Tato profese je vhodná pro toho, kdo se nebojí jednání s lidmi.

Bez organizačních schopností to nejde

Asistentka si musí umět perfektně zorganizovat svou práci a ještě nosit v hlavě všechny termíny schůzek a úkolů svého šéfa. Měla by se rychle rozhodovat a flexibilně řešit neočekávané situace. „Musí být schopna zdvořile, ale nesmlouvavě vyprovodit nevítané návštěvy, stejně jako vřele přivítat návštěvy vítané, leč neohlášené,“ říká Lenka Škodová z poradenské společnosti M.C. Triton. „Při tom všem musí být stále milá, upravená a usměvavá.“ Aby to všechno zvládla, musí být především osobností.

Úspěšný manažer má schopnou asistentku

Asistentka, která dělá svou práci dobře, je skutečnou pravou rukou svého šéfa. Za úspěchem manažera se tak mnohdy skrývá právě kvalitní práce jeho asistentky a zkušený manažer ví, že se bez schopné asistentky neobejde. Vždyť ona připravuje jeho program, domlouvá a sleduje termíny schůzek a jednání, připravuje podklady a písemnosti, které on jen podepisuje.

Jaká by měla být dobrá asistentka: inteligentní

pracovitá

loajální

mlčenlivá

tolerantní

flexibilní

samostatná

zdvořilá

organizačně schopná

jazykově vybavená

kolegiální

přátelská

Asistentka musí během dne myslet na spoustu věcí a vyřídit desítky maličkostí, bez nichž by se manažer neobešel. Dobrá asistentka je duší kanceláře. Význam její práce si mnozí vedoucí uvědomí až tehdy, když asistentka onemocní nebo odjede na dovolenou.

Pracovní doba podle šéfa

Naprostá většina inzerátů, jejichž prostřednictvím hledají firmy asistentky, požaduje časovou flexibilitu. Znamená to, že asistentka přizpůsobí svou pracovní dobu požadavkům a potřebám šéfa. A jeho pracovní doba zpravidla nebývá omezena osmi a půl hodinami denně. „Některé práce, jako evidence korespondence, příprava dopisů obchodním partnerům a podobně, lze vykonávat v jeho nepřítomnosti,“ vysvětluje Lenka Hronková z personální agentury Openn.

„Velká část prací však s přítomností nadřízeného přímo souvisí.“ Ale proto asistentka nemusí zůstávat v práci pravidelně přesčas. Zákoník práce se vztahuje i na ni. Pokud má tedy pracovní program vašeho šéfa rozpětí od brzkého rána do pozdního večera, je třeba, aby zaměstnavatel udělal taková organizační opatření, která zákoníku práce vyhoví. „Například přijal ještě druhou asistentku s tím, že se jejich pracovní doba bude určitou část dne překrývat, nebo jedna z nich bude pracovat pouze na poloviční úvazek,“ dodává Lenka Hronková.

Upravený vzhled a profesionální vystupování jsou pro asistentku stejně důležité jako její odborné schopnosti a dovednosti. Nejen šéf, ale každý, kdo vstupuje, si na prvním místě všimne toho, jak asistentka vypadá. A s tím si mnohdy spojí i svůj první dojem o firmě. Přitom není třeba být královnou krásy, mnohem podstatnější je celkový vzhled – upravený účes, jemné líčení, sladěné oblečení. Vizitkou každého člověka jsou i ruce a na to se často zapomíná.