Ať ženy nekopírují muže. Ony mají lepší zbraně

Alex Tosolini, generální ředitel společnosti Procter and Gamble pro Polsko a Pobaltí a jeden z účastníků konference, má v otázce žen-manažerek jasno. „Když chcete přilákat víc žen, musíte jim nabídnout podmínky šité na míru. Třeba částečné úvazky,“ říká. „Kdyby firma řekla mé ženě po mateřské dovolené, že buď nastoupí na plný úvazek, nebo vůbec, nejspíš by nepracovala. Protože mohla nastoupit na částečný úvazek, je dnes ředitelkou.“

Proč je pro vás otázka žen ve vedoucích pozicích tak důležitá?



Jsem Ital, moje žena je irsko-německého původu. Máme dvě děti, dvouleté a čtyřleté, které se narodily v USA. Nyní žijeme v Polsku a pracujeme pro americkou firmu. Říkám to proto, že z toho plyne má vášeň pro různorodost. Věřím, že právě ona je strategií k úspěchu. Podle mé zkušenosti mají týmy pestřejšího složení, ať už z hlediska pohlaví, věku či národnosti, lepší výsledky než týmy složené z podobných lidí.



Jako teorie to zní dobře. Ale co praxe? Vaše žena pracuje?



Ano, vrátila se z mateřské a pracuje na zkrácený úvazek. Je ředitelkou ve stejné firmě jako já. Takže když mluvím o různorodosti a ženách v manažerských týmech, není to jen teorie, ale můj každodenní život.



Jak je to s počtem žen ve vaší firmě?



Budu mluvit o naší pobočce v Polsku, ale ta čísla jsou ve všech zemích zhruba stejná. Při náboru jsme začali s rovným počtem mužů a žen. Jak šel čas a část lidí byla povýšena, ve vyšších pozicích už tenhle poměr neplatí. Žen je méně.



Proč ženy nepostupují nahoru?





Je to o podmínkách, jaké jim nabídnete. Firma se musí umět přizpůsobit potřebám zaměstnanců. Mužů i žen. V Maďarsku máme třeba místnost určenou ke kojení a přebalování. Ve většině zemí začínáme nabízet zkrácené úvazky. Například moje žena využila této příležitosti a pracuje tři dny v týdnu. A zkoušíme, zda by některé práce nešlo dělat z domova. Čísla o počtu žen ve vedoucích pozicích u nás rok od roku rostou.Tohle není cesta. Jediná možnost je měřit stejně muže i ženy.Zatím jsem se vždy rozhodoval podle schopností a dovedností.To je velmi těžká otázka. Ale pokud jsou opravdu oba kandidáti naprosto srovnatelní..., dnes bych vzal ženu.Protože chci vytvářet pozitivní vzory a cítím, že je třeba zachovávat rovnováhu. Mámeli v nejnižších pozicích padesát procent žen, nevidím důvod, proč by to tak nemělo být i na vyšších pozicích.Věřím, že budoucnost byznysu je v rukách žen. Mají dvě klíčové dovednosti pro úspěch v podnikání. Jsou daleko více schopny spolupráce, mají přirozenou schopnost pracovat v propojeném a složitém světě. A zadruhé mají sociální inteligenci, instinkt, který jim umožňuje lépe se orientovat v neznámé situaci. Říkám tomu, že dokážou přečíst situaci.Během své kariéry jsem potkal ženy, které dělaly tu chybu, že kopírovaly chování mužů. Místo aby byly samy sebou a využily svůj unikátní a v něčem i lepší styl, snažily se být mužem. Tuhle chybu by ženy nikdy dělat neměly.