Au pair získávají zkušenosti v cizině

Zatímco dívky směřují nejčastěji do Velké Británie a Německa, o jejich mužské vrstevníky roste zájem ve Spojených státech amerických. Tam totiž většinou v náplni práce au pair preferují starost o děti a domácí práce víceméně odpadají. "Máme i takové zkušenosti, že když si některá rodina vybere chlapce, chce jej i příště. U rodin s dětmi staršími pěti let se chlapci kolikrát osvědčují lépe než dívky. Jsou vynalézavější ve vymýšlení her, mají často sportovní zájmy. Nepřímo tak zaručují, že děti s nimi stráví čas aktivně," říká manažerka au pair pobytu Alena Moučková ze společnosti Student Agency.



Cesty k hostitelům jsou různé



V Čechách existují au pair agentury nabízející pobyt v zemích západní Evropy, v USA nebo v Austrálii, menší agentury se pak specializují obvykle na dvě země.

Výhodou větších firem s tradicí je široká nabídka kontaktů v cizině, řada z nich má v zahraničí i několik desítek partnerských firem. Na ně se pak mohou dívky a chlapci obracet v případě problémů přímo, bez kontaktu s českým zázemím. Navíc mají, jako v případě Student Agency, k dispozici Help Line ­ možnost nonstop telefonického kontaktu s domovskou agenturou.

Pokud chce být dívka umístěna v blízkosti své kamarádky a navštěvovat stejnou školu, větší firma jí to umožní díky svým kontaktům. Zaručí také, že potřebné formality k vyřízení práce v zahraničí budou v pořádku, důvěryhodné jsou i její informace o hostitelských rodinách, obvykle zprostředkované i předešlými au pair. Dívky mohou inzerovat svůj životopis a požadavky přímo na internetových stránkách zahraničních agentur tak, jak je tomu například u zlínské Why Not Au pair Agency. "Na našich stránkách například inzeruje dívka z Rumunska, která chce pracovat ve Španělsku nebo v USA. Jedna Slovenka má zase zájem o práci au pair v Izraeli," říká ředitelka zlínské Why Not Au pair agentury Lenka Kadlecová.

Zprostředkování kontaktů na konkrétní "vyzkoušené" zahraniční rodiny nabízejí na internetových stránkách také samy au pair, které u nich pracovaly. "Znám i několik dívek, které se v Anglii nakonec provdaly a vybudovaly si na základě svých kontaktů vlastní malé agentury přímo v místě," říká bývalá au pair Michaela Stoklasová z Krnova. Přiznává však, že zařizování práce au pair přes podobné společnosti může být v některých případech riskantní a vyžaduje více samostatnosti a průbojnosti.



Co vlastně dělá au pair ?



Pracovat jako au pair rozhodně neznamená užívat si dovolenou v zahraničí. "Nejdřív mi šla z těch povinností hlava kolem. Máma se smála, že když nepomáhám doma, je zvědavá, jak to zvládnu u cizích. Jenže to mě právě donutilo ­ naučila jsem se naplánovat si den, rozdělit čas na povinnosti a zábavu," říká Irena Kadlecová z Olomouce, která strávila dvanáct měsíců ve Francii. "Myslím, že jsem se docela otrkala, jsem sebevědomější, umím si stát za svým a mám konečně pocit, že jsem něco dokázala," dodává.

Povinnosti, za něž dívka dostává stravu, kapesné a má možnost navštěvovat jazykový kurz, lze rozdělit na dvě části. Jsou to light housework (lehké domácí práce) ­ příprava pokrmů obvykle z polotovarů, praní, žehlení, luxování ­ a childcare, pomoc s dětmi. Ta obvykle obnáší ranní buzení, vození do školy a ze školy, dohled nad plněním školních úkolů. Rodina může po dívce požadovat volné dva tři večery týdně na hlídání dětí, takzvaný babysitting. Speciálními au pair jsou pak Mother's Help pro rodiny s dětmi do dvou let.

Dívka věnuje pracovním povinnostem 25 až 40 hodin týdně, záleží na domluveném programu (zda pracuje jako běžná Au Pair nebo Au Pair Plus). Má přitom právo na volné dva dny nebo alespoň jeden a půl dne v týdnu. Pracovní rozvrh by jí měl zároveň umožnit návštěvy jazykového nebo i jiného kurzu. Hostitelská rodina musí dát dívce k dispozici vlastní pokoj a zaručit jí odpovídající soukromí. Samozřejmě hostitelé předpokládají, že mluví jejich jazykem a bude jíst tuzemská jídla, jen výjimky se smíří s tím, že je kuřačka. Výhodou každé au pair je řidičský průkaz. Požadavky rodin jsou velmi individuální, vždy se však očekává odpovědnost, zralost a flexibilita.