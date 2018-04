kdo je...Pod pojmem auditor je ve slovníku poznámka, že jde o člena vyššího soudního dvora, dříve v rakousko-uherské armádě o vojenského soudce či důstojníka justiční armády. V současnosti je auditor spojen se zajímavým, odpovědným a náročným zaměstnáním člověka, který po všech stránkách dokáže prověřit hospodaření firmy. A ještě musí umět něco navíc - navrhnout, jak vyřešit zjištěné nedostatky, rozpoznat kritická místa v účetnictví a hospodaření organizace. Za svou hodnotící zprávu nese auditor odpovědnost. Proto musí znát dokonale účetní předpisy, být schopný analyzovat doklady a logicky uvažovat. Neměla by mu být na obtíž práce v týmu a nepravidelná pracovní doba, zvlášť v auditorské sezoně, která trvá od září do června. Psát si do kolonky zaměstnání auditor není jednoduchá věc. Jedním z předpokladů je absolvování vysoké školy, nejlépe ekonomického směru, ideálně v oboru účetnictví či finance. Zájemce o práci auditora potřebují umět pracovat také s počítačem a ten, kdo se chce uplatnit v zahraniční firmě, by měl zvládat na dobré úrovni alespoň jeden cizí jazyk. Ale to všechno stále nestačí. Ke kulatému razítku auditora je potřebná ještě praxe na asistentské pozici a hlavně auditorská zkouška. Vysoké nároky na auditory jim vyrovnávají nadstandardní příjmy a mnohde i další výhody - mobilní telefon, notebook a automobil.