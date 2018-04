Aukce už nejsou jen záležitostí pánů v buřinkách

„Bylo tam hodně pamětníků-sběratelů z dob ještě prvorepublikových, páni ve fracích, z nichž se někteří neubránili slzám dojetí. Když se vydražil první předmět, hrnek za několik stokorun, všichni přítomní tleskali vestoje. To už se nikdy později neopakovalo,“ říká Martin Kodl.

Dnes se stále častěji na aukcích objevují lidé, kteří opravdové kupce pouze zastupují, protože oni sami chtějí zůstat v anonymitě. Nezřídka se stává, že na aukci přijde majitel nebo zástupce konkurenční galerie a zaplatí vysokou částku za obraz, který kupuje právě pro nějakého „neznámého“ zájemce. Asi největší změna v dražebních síních se týká klientely, která začala na přelomu osmdesátých a devadesátých let navštěvovat aukce s uměleckými díly.

Zatímco dříve tvořili značnou část kupců sběratelé z ciziny nebo potomci tradičních českých sběratelských rodin, dnes jejich místo zaujali čeští podnikatelé, právníci a další zájemci. „Lidé, kteří nakupují na aukcích nejčastěji, se nedají přesně zařadit. Jsou to milovníci umění i lidé, kteří chtějí dobře uložit peníze,“ říká Michal Šeba. V současné době působí v České republice zhruba dvacet kamenných aukčních síní s výtvarným uměním a bezpočet obchodů se starožitnostmi nebo uměleckými předměty.

Aukce má svá pravidla Jak se platí na aukci a v galerii * hotově * platební kartou * převodem na účet Na aukci je možno složit zálohu cca 30 procent dosažené částky a doplatek uhradit do deseti dnů. Pramen: Pictura

Kupující na veřejných aukcích musí dodržet zákonem stanovená pravidla: věk do 18 let a další podmínky, zejména ohledně platby za vydražený předmět. Pevně je stanovena také doba, kdy nejpozději může být předmět podán do aukce. U aukční síně Dorotheum je to například osm týdnů. Navíc věc nesmí pocházet z trestné činnosti. Je také třeba doložit osvědčení o pravosti díla nebo o výši poplatků spojených s prodejem. Pak už záleží jen na tom, jestli se najde více kupců, kteří mají o předmět,který jste si vyhlédli, zájem. Souboj více zájemců může vyvolávací cenu vyšroubovat do nečekané výše. Vstup na aukci je většinou zdarma.