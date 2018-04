Auta nebo počítače - investujte do sektorů

Již v minulém komentáři o akciových fondech jsme nastínili, jak se od sebe liší jednotlivé druhy akciových podílových fondů. Sektorové fondy reprezentují typ akciových fondů, které jsou obecně rizikovější a je zde nutná jistá znalost problematiky. Jak již název napovídá, sektorové fondy se soustřeďují vždy na jeden sektor (nebo úžeji specifikované obory) hospodářství, do kterého investují prostředky podílníků.

Máme tak různé sektorové fondy podle jednotlivých sektorů: komunikace, finance, zdravotnictví, přírodní zdroje, drahé kovy, nemovitosti, technologie, utility a další segmenty. Každý sektor můžeme dále rozdělit na podsektory např. u zdravotnictví můžeme najít fondy, které investují pouze do biotechnologií či farmaceutických společností, u finančního sektoru bankovnictví, pojišťovnictví nebo správy aktiv.

Co je zajímavého na sektorových fondech?

Širší globální rozměr kapitálových trhů zapříčiňuje to, že vzrůstá i korelace mezi vývojem v různých částech světa např. v USA a v Evropě. To znamená, že pokud americké trhy rostou, roste i evropský trh a naopak. (Jistou výjimkou je japonský trh, který je negativně korelován vůči USA i Evropě.) Méně se tak uplatňují investice podle regionů (Evropa, USA, Japonsko, Asie), a tím více se uplatňuje investování podle sektorů, oborů a odvětví.

Oproti globálním fondům mají sektorové fondy tu výhodu, že investují pouze do jednoho sektoru, a tady platí, že různé sektory se v různých dobách (fázích hospodářského cyklu) chovají různě. Máme tak sektory (fondy), které dosahují velkého růstu v dobách konjunktury a naproti tomu jsou zde fondy, které získávají a rostou v dobách nízkého nebo záporného vývoje (růstu) ekonomiky.

V různých fázích ekonomického cyklu rostou různé sektory

Procyklicky se tak chovají sektory dopravy, automobilového průmyslu, maloobchodu či informační technologie. V době recese se více daří např. sektoru utilit nebo potravinářskému průmyslu. Z uvedeného vyplývá, že sektorové fondy jsou také rizikovější než fondy, které investují do širšího globálního portfolia. Nicméně i mezi sektorovými fondy jsou více a méně volatilní. Například sektor utilit podléhá mnohem méně výkyvům ve srovnání se sektorem technologií. Volatilita u utilit je tak přibližně třetinová (Zdroj: SmartMoney.com).

Sektorové fondy nejsou pro nezkušené investory

Na českém trhu nejvíce sektorových fondů nabízí investiční společnost ČP Invest se svými fondy ČP Invest-Fond nové ekonomiky, Fond farmacie a biotechnologie a Fond ropného a energetického průmyslu. Dalším fondem je AKRO Eurotech. Pokud si srovnáme fondy podle volatility, zjistíme, že tyto sektorové fondy mají volatilitu více jak dvakrát větší než ostatní fondy.

Riziko u některých sektorových fondů, nabízených v ČR: Sektorový fond Volatilita KBC Equity Fund Food & Beverages KAP 16,00% ING (L) Invest-Global Real Estate 17,33% KBC Equity Fund Utilities KAP 17,92% ING (L) Invest Chemicals 18,12% KBC Equity Fund Medical Technologies KAP 18,29% Parvest World Health 18,51% HSBC GIF Global Technology Equity A 47,24% KBC Equity Fund Euro Technology KAP 47,51% KBC Equity Fund Technology Top 20 KAP 51,61% Capital Invest Biotech Stock 52,42% ING (L) Invest IT 53,76% KBC Equity Fund Internet KAP 68,81%

Zdroj: Fincentrum

Můžete ještě nakoupit zahraniční sektorové fondy, kterých je u nás nabízena celá řada. (Opět je nalezneme většinou ve spodní části tabulky seřazené podle volatility.) Například fondy společností ING (ING (L) Invest IT), KBC (KBC Equity Fund Internet KAP) a Capital Invest (Capital Invest Biotech Stock). Tyto společnosti a několik dalších např. ABN AMRO nabízejí většinu sektorových fondů českým investorům. V podstatě u každé velké zahraniční investiční společnosti lze nalézt sektorové fondy.

Společnosti by však měly nabízet celou škálu fondů, která by pokud možno pokryla všechny sektory hospodářství, tak, aby si mohl zkušený investor vybrat ten sektor, o který chce rozšířit své portfolio. Velkou chybou jak u investičních společností, tak u investorů je spoléhat a alokovat prostředky jen do tzv. módních sektorů. Tak vznikly a našly si mnoho příznivců fondy, které investovaly do technologií, internetových společností a společností tzv. nové ekonomiky. Po splasknutí akciové bubliny se staly akcie takových společností zhusta bezcennými cennými papíry s hodnotou zlomku původní ceny na trhu např. před dvěma lety.

Sektorové fondy by tak kvůli své podstatně měly činit jakýsi doplněk ke globálním fondům. Podstatná část portfolia by měla být diverzifikována mezi všechny sektory a zbylá část portfolia může sloužit pro vyhledávání takových sektorů, o nichž bude investor přesvědčen, že zrovna tento sektor nebo průmysl v budoucnosti poroste. Portfolio složené z jednoho sektoru nebo obdobných oborů nemůžeme považovat za diverzifikované. I v případě sektorových fondů můžeme vybírat konkrétní fond podle dalších kritérií – investičního stylu Growth nebo Value, nebo podle tržní kapitalizace Small Capy nebo Large Capy. Dále u oborových fondů platí, že by měly být spíše globální než regionální. Pokud bychom měli fond zaměřený do jednoho sektoru a navíc v jednom regionu (např. Evropa, jižní Asie, střední Evropa), vystavujeme se zbytečně velkému riziku, a to i přes to, že jsme již deklarovali kladnou korelaci mezi jednotlivými trhy.

Výkonnost sektorů (pro USA) + nejlepší fond za 3 roky (v %) Sektor 1 měsíc od začátku roku za 3 měsíce za 1 rok za 3 roky za 5 let Zdravotnictví 10,06 -26,26 12,44 -23,21 5,92 4,86 Fidelity Select Medical Delivery 11,32 18,59 12,85 21,71 29,72 4,73 Nemovitosti -5,31 -1,26 -1,69 5,88 12,79 2,13 Kensington Strategic Realty A -5,06 -2,25 -1,54 5,76 22,41 --- Přírodní zdroje 4,9 -4,6 1,66 1,39 4,05 -2,28 Icon Energy 11,26 -4,92 10,87 5,88 21,11 --- Finance 7,8 -9,43 4,37 -0,75 5,86 4,12 Burnham Financial Services A 3,52 11,71 6,39 24,41 31,27 --- Utility 0,85 -29,37 -1,95 -31,04 -12,16 -2,08 Franklin Utilities Adv -2,04 -18,29 -0,7 -17,04 0,88 1,99 Technologie 11,38 -44,86 -9,01 -35,1 -28,11 -6,25 Icon Information Technology 5,42 -36,87 -7,49 -28,35 -3,75 7,67 Komunikace 9,18 -44,99 -2,64 -40,39 -28,61 -5,37 Fidelity Select Multimedia 19,44 -14,48 21,05 -2,17 -6,63 5,81 Drahé kovy -15,03 27,53 -13,8 35,5 6,59 -3,46 First Eagle SoGen Gold -14,71 59,01 -11,14 64,83 18,06 4,52

Zdroj: Morningstar, data k 21. 10. 2002

Sektorové fondy jsou vhodnou alternativou pro fundovanější investory, kteří dokáží sami rozhodnout, který sektor bude pro jejich portfolio nejvýhodnější, jak z hlediska rizika, tak z hlediska diverzifikace a výnosu.

Investujete prostřednictvím sektorových fondů? Myslíte si, že je vhodné mít část portfolia ve specializovaném fondu? Vydělali nebo prodělali jste v sektorovém fondu? Těšíme se na vaše názory a zkušenosti.