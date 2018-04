Auto bez peněz: úvěr od banky, nebo leasing?

Časy se mění. Řadu let byl jasnou jedničkou pro financování auta kromě hotovosti leasing. Ten kvůli nárůstu DPH podražil, banky navíc razantně vstoupily na trh výhodnou americkou hypotékou.



Stejně bedlivě, jako si lidé vybírají barvu a značku auta, měli by volit i způsob, jak ho zaplatí. Otázek, na které si přitom musí odpovědět, je hned několik: Kolik zaplatím navíc oproti původní ceně vozu? Chci auto vlastnit, nebo stačí ho mít v nájmu? Co se stane, když mi ho ukradnou, nebo když budu havarovat?



Leasing je levnější, ale jen někdy

Největší výhodou leasingu je jeho cena. Každá leasingová společnost čas od času nabízí v rámci speciálních akcí takzvané nulové navýšení, kdy zájemce zaplatí v podstatě cenu auta bez navýšení, a to ještě ve splátkách rozložených třeba na tři roky. Většinou je to však jinak a navýšení se počítá v řádu desetitisíců korun.

Pokud se porovnají americké hypotéky, bankovní úvěry a standardní nabídky leasingu, vítězí americká hypotéka, tedy půjčka na cokoliv, zajištěná nemovitostí.

Zákazníka, který využije například nabídky ČSOB, vyjde při půjčce 210 000 korun se splatností čtyři roky americká hypotéka na nové auto na 251 000 korun, zatímco leasing na 260 000 korun a spotřebitelský bankovní úvěr na 271 500 korun.

Tyto počty platí jen u nových vozů. U ojetých je leasing ještě dražší; přijde ve stejném případě na 300 192 korun. Tím výdaje nekončí - přibudou ještě poplatky za vedení účtu, sepsání smlouvy a samozřejmě pojištění auta.



Je to auto moje?

Pánem auta se stane pouze ten, kdo vůz zaplatí bankovním úvěrem či americkou hypotékou. U leasingu ho až do úplného splacení vlastní leasingová společnost. Problémy nastávají v případě bouračky, krádeže či potíží se splácením. Ty lépe vyřešíte u bankovního úvěru. Koneckonců i ta nejhorší varianta, to je prodej auta, bude bezbolestnější právě proto, že auto je vaše. Prodáte ho a bance doplatíte úvěr. U leasingu budete muset vypovědět smlouvu, což se neobejde bez vysokých sankcí.

Další možností je udat auto zájemci, který buď jednorázově splatí leasing, nebo jej převezme a bude dál platit, ale i změna nájemce je s poplatkem.

Když se rozhodnete umořit dluh u banky dřív než za dohodnuté období, nic se neděje. Pošlete mimo termín řádné splátky tu mimořádnou a dále platíte podle smluveného kalendáře. U leasingu máte stejnou možnost, její nevýhodou je však další poplatek za předčasné splácení.

Speciální příloha iDNES Leasing automobilů má za cíl pomoci zájemcům o pořízení automobilu zorientovat se v nabídce dostupných způsobů financování.

Zvolit nejvýhodnější variantu financování je těžký oříšek i pro člověka, který se v pojmech jako akontace, zůstatková hodnota či splátka docela vyzná. Možností je totiž příliš mnoho. A dalších okolností, které se na konečné ceně vozu podepisují, jakbysmet.



Nerozhodujte se pod tlakem

Většina prodejců aut nabízí nejednu možnost, jak auto financovat. Přímo na místě vám vytisknou kalkulaci několika leasingových společností, ze které se dají vyčíst zajímavé věci. Zaprvé - každá varianta se bude určitě a někdy dost výrazně lišit celkovým navýšením. U jednotlivých firem se platí jiné poplatky za uzavření smlouvy či její změnu, každá má dohodu s jinou pojišťovnou, takže i sazby za povinné ručení a pojištění budou odlišné.

„Když jsem porovnala tři možnosti leasingu, které u Forda nabízeli, nejlépe vycházel jejich firemní leasing,“ říká Lucie Havlínová z Prahy, které chybělo k ušetřené hotovosti na nákup nové fiesty 100 000 korun. „V kalkulacích byly také varianty splácení pro menší půjčky. Rozhodla jsem se, že raději seženu další peníze od příbuzných, abych se nemusela tolik zadlužit. Překvapilo mě, že 20 000, o které jsem dluh u leasingovky snížila, znamenalo v celkovém propočtu hodně peněz,“ dodává. Stejná pravidla přitom platí i u bankovních úvěrů či amerických hypoték. Čím méně peněz si půjčíte a čím kratší je doba splatnosti dlužné částky, tím menší je přeplatek.



Prozraďte bance, na co chcete půjčit

Jak získat při náhradě škody co nejvíce? Více ZDE .

Podle vedoucího prodeje autosalonu Auto Heller Ivo Hořínka je poměr plateb v hotovosti a půjček vyrovnaný. Banky moc dobře vědí, že auta se nakupují na dluh, a proto některé z nich nabízejí speciální úvěry na jejich pořízení. A i když to tak není, je lepší z nabídky banky vybrat takzvané účelové neboli. Mají nižší úročení, což pro klienta znamená menší splátky - někdy i podstatně.

Pro úvěr je lepší jít do banky, kde vás znají - ušetříte. Jednak vám mohou přiznat nižší úroky, pokud s vámi mají dobré zkušenosti, jednak vám mohou snížit nebo odpustit některé z poplatků. Například stávající zákazníci ČSOB jsou při čerpání spotřebitelského úvěru zvýhodněni padesátiprocentní slevou z poplatků za správu a vedení úvěrového účtu.



Cena není konečná

K tomu, co si půjčujete, musíte připočítat kromě různých poplatků ještě minimálně povinné ručení v případě, že je auto vaše, a navíc i havarijní pojištění, když zvolíte leasing. Leasingové společnosti umějí stlačit cenu pojištění hodně dolů, protože pojišťují velké množství aut. Přesto může ten, kdo si bere auto na bankovní úvěr, zaplatit za pojištění ještě méně - pokud jde o šikovného řidiče, který neboural a pojišťovna mu přiznává všechny možné bonusy.



Když příjmy nestačí

Do finančních nesnází se člověk dostane snadno, jenže splátkové kalendáře jsou neúprosné. Pro všechny typy úvěrů platí jedna rada - svěřit se s finančními problémy co nejdříve. Pokud to jde, vycházejí banky i leasingové společnosti klientům vstříc. „Pokud měl klient dobrou platební morálku, poskytne mu ŠkoFIN dvouměsíční platební prázdniny, a když problémy přetrvávají, hledá dlouhodobější řešení, například prodloužení leasingové smlouvy a tím i snížení měsíčních splátek,“ říká PR manažerka společnosti Běla Jašková.

Přes vstřícné postoje věřitelů se vyplatí pojistit neschopnost splácet, což nabízejí jak banky, tak leasingové společnosti. V ČSOB či Poštovní spořitelně stojí ročně pojistka jedno procento z objemu poskytnutého úvěru. V Komerční bance získává klient se spotřebitelským úvěrem zdarma pojištění neschopnosti splácet kvůli přechodné ztrátě zaměstnání, invaliditě nebo úmrtí. Poštovní spořitelna zase připravuje pojištění nemožnosti splácet spotřebitelský úvěr z důvodu nemoci.

Jak vychází konkrétní kalkulace nákladovosti úvěru a leasingu? Jakých speciálních nabídek lze na trhu využít? To se dozvíte ZDE.

Máte zkušenosti s koupí auta na úvěr? Kterou formu jste zvolili a z jakého důvodu? Jste se svým rozhodnutím spokojeni? Napište nám, těšíme se na vaše příspěvky.