Auto na dluh: nové levněji na leasing, starší pomocí úvěru

Hodně záleží na tom, do které konkrétní banky či leasingové firmy člověk půjde, podmínky konkurence se totiž výrazně liší. Rozdíl v konečné ceně u auta za tři sta tisíc korun může být u dvou leasingových společností třeba i osmnáct tisíc korun. Zatímco například u společnosti Leasing České spořitelny zaplatí zákazník navíc v případě tříletého nájmu Škody Fabia s třicetiprocentní akontací (včetně pojištění) zhruba 53 tisíc korun, v CCB-Leasing to bude téměř 72 tisíc. Navýšení ceny v případě úvěru (bez pojištění) bude ve stejném případě činit u Živnobanky necelých 40 tisíc korun, kdežto v Komerční bance téměř 57 tisíc korun.

O kolik bude cena auta vyšší oproti původní ceně, se musí zákazník podle zákona o podmínkách sjednávání spotřebitelských úvěrů dozvědět předem. Navýšení je tím vyšší, čím méně peněz složí na počátku a čím déle splácí. V porovnání s novými auty bývá dražší leasing ojetin.

Pro a proti obou způsobů

Obě metody financování mají své výhody a nevýhody. Vyřízení leasingu je jednodušší, lze jej sjednat přímo u prodejce aut, pro úvěr je třeba jít do banky. Zatímco s bankovní půjčkou se stává kupující vlastníkem auta ihned po zaplacení v prodejně, s leasingem až po uhrazení poslední splátky, což může způsobit problémy v případě krádeže nebo havárie. Vyřízení náhrady od pojišťovny je složitější a mnohdy se o ni musí podělit s leasingovou společností.

V bance si lze půjčit na celé auto, naproti tomu u leasingu musí mít člověk - až na výjimečné případy - vždy minimálně deset, ale nejčastěji třicet procent z pořizovací ceny auta vlastních. Zákonem daná minimální doba trvání leasingové smlouvy je (při takzvaném rovnoměrném splácení) 36 měsíců. Nabízí se i takzvané zkrácené splácení, kdy klient uhradí auto třeba do roka a poté platí jen symbolické částky nebo smlouvu předčasně ukončí. V bance lze dohodnout dobu splatnosti obvykle na jeden až čtyři roky podle výše úvěru.

Splácet leasing auta je výhodné kvůli nižším daním zejména pro podnikatele, využívají jej však i soukromé osoby. Loni tvořili soukromníci větší část klientely leasingových společností. Ze sto dvaceti tisíc vozů si jich pořídili 63 tisíc, zatímco firmy 57 tisíc. Na rozdíl od podnikatelů dávali přednost leasingu ojetých automobilů. Zatímco nových přibylo v jejich garážích necelých třicet tisíc, více než čtyřiatřicet tisíc soukromých osob mělo zájem o starší vozidla. Každé páté auto pořizované loni na leasing tak bylo ojeté, a to i přes to, že koeficienty navýšení jsou u ojetých vozů vyšší než u nových. „V roce 2002 očekáváme další nárůst leasingu ojetých vozů, na českém trhu představuje zatím zhruba devět procent všech leasingových operací, kdežto na trzích evropské unie je to zhruba 17 procent,“ uvedl Zdeněk Maryško, ředitel společnosti CCB-Leasing. Ojetá auta nesmějí být v době ukončení smlouvy obvykle starší deseti let ani překročit stanovený počet kilometrů. Podmínky jednotlivých společností pro laesing starších vozů jsou však hodně odlišné, vyplatí se je předem porovnat. Platí pravidlo, že čím starší je automobil, tím vyšší akontaci musí zákazník složit.

Některé společnosti nabízejí i takzvaný zpětný leasing. V čem spočívá? „Auto doveze majitel do autobazaru, se kterým leasingová společnost spolupracuje. Pokud bazar vůz vykoupí například za 100 tisíc korun, lze uzavřít s leasingovou společností smlouvu s akontací například 30 tisíc korun. Bazar vyplatí rozdíl mezi cenou vozu a akontací, tedy 70 tisíc korun. Vůz se stane majetkem leasingové společnosti a původní majitel jej musí splácet,“ vysvětluje Petr Šaštinský, manažer nových produktů GE Capital Leasing.