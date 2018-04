Auto na dluh: plusy a minusy úvěru a leasingu

Leasing nad úvěry dlouhou dobu vedl díky tomu, že jeho vyřízení bylo ve srovnání se spotřebitelským úvěrem daleko snadnější. Když jste si vybrali auto, stačilo vyřídit pár formalit a mohli jste v něm rovnou odjet. Dnes jsou ale i banky schopné úvěr vyřídit do půl hodinky – za předpokladu, že se obrátíte na tu, u které máte svůj běžný účet. Ale i když oslovíte "cizí" banku, peníze můžete získat během několika dnů. Na druhou stranu banka si za půjčku naúčtuje poplatek a může vyžadovat, abyste si u ní k úvěru otevřeli běžný účet. Za půjčku 350 000 korun na 5 let to může na poplatcích být dalších 5 300 až 7 600 korun.

Na zrychlení bank leasingové společnosti zareagovaly tím, že samy začaly poskytovat spotřebitelské úvěry. Půjčku tak stejně jako leasing vyřídíte přímo u prodejce automobilů. A tyto úvěry mají u klientů úspěch. Například u GE Money Auto úvěr autoCredit vítězí nad leasingem na plné čáře – osm z deseti aut je financováno právě tímto způsobem.

Ojetinu kupte raději na úvěr

Obecně platí: když chcete auto pro svoji osobní potřebu a vyberete si ojetý vůz, zvolte spotřebitelský úvěr, bývá výhodnější. Navíc na leasing nedostanete auta starší deseti let a u ojetiny také zapomeňte na nulovou akontaci. Ta bývá výjimkou i u nových vozů, běžně musíte složit nejméně 10 procent z ceny vozu.

Když potřebnou sumu nemáte, budete muset sáhnout po úvěru. Jde jen o to, vybrat si, jestli vzít úvěr od prodejce, nebo od banky. Než se někde upíšete, nechte si udělat několik kalkulací a kromě ceny porovnejte i podmínky.

přijdete-li o auto na leasing, máte problém V případě, že zničíte auto pořízené na leasing, peníze od pojišťovny dostane leasingová společnost.

Odevzdáte techničák

Leasingová společnost neprověřuje schopnost splácet tolik jako banka, i když do registru neplatičů nahlíží také. Zato se při vyřizování autoúvěru běžně setkáte s tím, že vám na dobu, než dluh splatíte, "zabaví" velký technický průkaz. Je to proto, že autem za úvěr ručíte.

Když velký techničák potřebujete – například jedete na technickou kontrolu nebo auto chcete nechat přestavět na plyn, leasingová společnost vám doklad zapůjčí. Auto na leasing je totiž až do doby, než ho splatíte, majetkem leasingové společnosti. Problém může nastat i v případě, že nemáte na splátky a potřebujete auto prodat, případně ho nabouráte nebo vám ho někdo ukradne.

K leasingu si budete muset sjednat nejen povinné ručení, ale i havarijní pojištění, což může být u ojetého vozu zbytečný výdaj.

Jinak je to u auta nového: havarijně byste ho pojistili tak jako tak a s leasingem můžete získat lepší cenu. Vzhledem k objemu pojistek, které leasingovky pojišťovnám dodávají, mají výrazné slevy. Například přes ČSOB Leasing vyjde povinné ručení a havarijní pojištění včetně pojistky čelního skla u Kooperativy téměř o 5 500 korun ročně levněji.

U havarijního pojištění se zase můžete setkat s tím, že jeho cenu leasingovka po celou dobu trvání smlouvy vypočítává z kupní ceny vozu a nezohledňuje opotřebení. "Pokud o to klient požádá, můžeme jednou ročně cenu vozu aktualizovat a pojistné snížit," nabízí Petr Jeníček z ČSOB Leasing

Ohlídejte si započítání bonusů

Před podpisem leasingové smlouvy se zajímejte o to, jestli vám pojišťovna započítá bonusy k povinnému ručení. Jde totiž o nemalé peníze. Například 35letý řidič z Prahy, který jezdí s novou Fabií 1,4, může u Wüstenrot pojišťovny zaplatit za povinné ručení 7 260, ale také jen 2 900 korun ročně. Rozdíl je v bonusu.

Když si koupíte auto přes GE Money Auto, můžete svůj bonus uplatnit, jen když si povinné ručení sjednáte sami, nikoli v rámci pojistky, kterou nabízí GE k leasingu.

plusy a minusy úvěru a leasingu Úvěr + auto je okamžitě vaše + peníze z pojistné události pojišťovna vyplatí majiteli vozu + úvěr nepodléhá DPH - možná vyšší úroky než u leasingu - časově i administrativně náročnější vyřízení Leasing + rychlé vyřízení + možné sjednat výhodnější povinné ručení a havarijní pojištění + nižší úroky - vlastníkem je po celou dobu splácení leasingová společnost - splátka bude vyšší o DPH - peníze z pojistné události pojišťovna vyplatí leasingové společnosti

Modelové příklady financování auta

Nová Škoda Octavia za 500 000 korun

Rok výroby 2008, objem motoru 1.6 benzin,

klient má vlastních 150 000 korun, splatnost 60 měsíců

Leasing* splátka poplatky zůstatková hodnota auto vyjde na ŠkoFIN** 7 115 0 1 190 578 079 ČSOB Leasing 6 884 0 1 190 564 230 Poznámka: * bez povinných pojištění, ** Škoda Leasing Bonus, navíc zimní kola v ceně 12 000 korun

Úvěr leasingovka splátka poplatky auto vyjde na GE Money Auto 7 138 0 578 280 Úvěr banka Česká spořitelna 7 371 5 740 597 975 ČSOB 7 592 5 300 610 820 Zdroj: leasingové společnosti a banky

Nová Kia cee’d za 280 000 korun

Rok výroby 2008, objem motoru 1.4 benzin, klient má vlastních 28 000 korun, splatnost 60 měsíců

Leasing* splátka poplatky zůstatková hodnota auto vyjde na ŠkoFIN** 5 111 0 1 190 335 836 ČSOB Leasing 4 952 0 1 190 326 310 Poznámka: * bez povinných pojištění, ** AutoFIN Leasing Light s Allianz

Úvěr leasingovka splátka poplatky auto vyjde na GE Money Auto 5 155 0 337 300 Úvěr banka Česká spořitelna 5 307 4 956 351 368 ČSOB 5 467 4 320 360 340

Ojetá Škoda Fabia za 230 000 korun

Rok výroby 2007, objem motoru 1.2 benzin,

klient má vlastních 69 000 korun, splatnost 60 měsíců

Leasing* splátka poplatky zůstatková hodnota auto vyjde na ŠkoFIN** 3 496 0 1 000 279 768 ČSOB Leasing 3 624 0 1 190 287 630 Poznámka: * bez povinných pojištění, ** akce Ojeté jako nové

