Auto na dluh stojí méně než loni

Až několik tisíc korun ušetří letos zájemce o novou fabii v ceně 300 000 korun. Zatímco loni v listopadu za auto pořízené u ČSOB leasingu zaplatí za tři roky celkem i s povinným ručením a havarijní pojistkou 360 625 korun, pokud půjde smlouvu podepsat letos, bude celková částka nižší - fabia přijde na 348 728 korun. „Meziroční pokles tržních sazeb jsme v důsledku tvrdého konkurenčního boje promítli plně ve prospěch zákazníků,“ uvádí Jan Řepa z marketingu ČSOB Leasingu. „Cena leasingu se meziročně snížila v řádu o desetiny procent,“ potvrzuje i Marek Pičman z leasingové společnosti České spořitelny. Pokud se zájemce k leasingu odhodlá, neměl by šetřit časem. Porovnání cenových podmínek několika leasingových společností mu může přinést úsporu několika tisíc korun.

Při pronájmu nového vozu připlatí zájemce navíc méně peněz než u ojetého auta. Je to proto, že koeficienty navýšení jsou v těchto případech vyšší než u nových aut, která jsou pro pronájem méně riziková než starší vozy. Čísla hovoří jasně: za starší octavii za 300 000 korun zaplatí zájemce na leasing splácený tři roky u leasingové společnosti České spořitelny celkem 368 900 korun, za novou fabii ve stejné hodnotě a za stejných podmínek jen 346 004 korun.

Čím delší je doba splácení, tím naroste částka zaplacená navíc. Opačná úměra platí zase u akontace. Čím vyšší je počáteční vklad, tím levněji auto v součtu vyjde.

Některé společnosti nabízejí také takzvaný zpětný leasing. Auto doveze majitel do bazaru, se kterým spolupracuje leasingová společnost. Když bazar auto vykoupí například za 300 000 korun, je možné uzavřít s leasingovou společností smlouvu s akontací třeba 100 000 korun. Bazar vyplatí majiteli rozdíl mezi cenou vozu a akontací, tedy 200 000 korun. Vůz se stane majetkem leasingové společnosti a původní majitel jej musí splácet.



P ozor na poplatky

Za každý úkon, který leasingová společnost udělá, je obvykle třeba platit. Začíná to poplatkem za uzavření smlouvy, platí se za převod na jiného nájemce i za předčasné ukončení leasingu jednorázovým doplacením. Poplatky přitom nejsou malé, sepsání smlouvy stojí až dvě procenta z ceny auta, za předčasné zaplacení dluhu účtují společnosti také několik tisíc korun.



K olik stojí uzavření smlouvy, ukončení a převedení leasingu

Společnost Uzavření smlouvy Předčasné doplacení Převod leasingu Leasing České spořitelny 0 až 1,5% z ceny předmětu 5 000 5 000 ČSOB Leasing 1% z ceny auta 6 300 5 250* Škofin 0 7 350/3 150** obdobné jako u převodu smlouvy GE Capital Leasing 0 až 2% z ceny auta 5 250/4 200*** individuální VB Leasing 0 až 1% z ceny auta 0 5 000

Poznámka:* v první polovině smlouvy je předčasné splacení zdarma, vyšší částka platí pro změnu nájemce do 6 měsíců od podepsání smlouvy,*** nižší částka pro ojeté vozy

Zdroj: leasingové smlouvy

K olik stojí nákup ojetého automobilu na leasing

Octavia 1,6 za 300 000 korun Společnost Splátka měsíc Celkem Leasing České spořitelny* 7 630 Kč 368 900 Kč ČSOB Leasing 7 288 Kč 373 730 Kč Škofin 7 221 Kč 350 056 Kč GE Capital Leasing 7 464 Kč 364 964 Kč VB Leasing 7 468 Kč 358 868 Kč ČP Leasing 7 507 Kč 364 864 Kč

Poznámka: ceny jsou uvedeny v korunách, cena celkem zahrnuje splátky včetně povinného ručení a poplatky, akontace je 30 procent, doba splácení 36 měsíců, *Octavia 1,9

Pramen: leasingové společnosti



J aké doklady jsou potřeba k uzavření smlouvy

Vždy je třeba předložit platný občanský průkaz, rodný list a výpisy z účtu, kam chodí výplata, či potvrzení zaměstnavatele o výši platu. U nepříliš drahých vozů a složení zálohy převyšující 30 procent ceny vozu stačí u některých leasingových společností předložit pouze občanský průkaz a rodný list. Pro uzavření leasingové smlouvy se zpravidla musí prokázat čistý měsíční příjem, upravený o další závazky, ve výši minimálně dvojnásobku měsíční leasingové splátky.

K do kupuje starší auto, vyplatí se mu jít pro úvěr do banky

K

Kdo si chce před koncem roku udělat radost pořízením nového auta a nestačí mu peníze, má minimálně dvě možnosti: zajít do banky pro úvěr či je pořídit na leasing. Je výhodnější bankovní úvěr, nebo leasing? Jednoznačně odpovědět se nedá. Při pořizování ojetého vozu vychází levněji určitě bankovní půjčka, u nového vozu záleží na výši dalších nákladů, jako je povinné ručení a havarijní pojištění, které leasingové společnosti obvykle zahrnují do splátek. Výhodou bankovní půjčky je, že kupující se stává majitelem vozu ihned, zatímco v případě leasingu až po jeho úplném doplacení. To je podstatné v okamžiku havárie nebo odcizení auta, kdy je vyřízení náhrady složitější. Navíc ten, kdo si auto pronajal, tratí většinou finančně víc, než když je majitelem vozu.

Nová Škoda Fabia 1,2 za 300 000 korun, akontace 30 procent Společnost Splátka měsíc Celkem Leasing České spořitelny 6 994 Kč 346 004 Kč ČSOB Leasing 7 153 Kč 348 728 Kč* Škofin 6 080 Kč 346 220 Kč GE Capital Leasing 6 568 Kč 331 606 Kč VB Leasing 6 725 Kč 332 122 Kč ČP Leasing 6 657 Kč 334 809 Kč

Poznámka: ceny jsou uvedeny v korunách, zahrnují povinné ručení, poplatky i zůstatkové hodnoty vozů, akontace je 30 procent, doba splácení 36 měsíců, *včetně havarijní pojistky

Pramen: leasingové společnosti



K olik stojí Škoda Fabia na spotřebitelský úvěr

Škoda Fabia 1,2, hotovost 100 000, půjčka 200 000 Banka Měsíční splátka Celkem zaplaceno Poštovní spořitelna 6 444 Kč 334 034 Kč Komerční banka 6 528 Kč 3 39 288 Kč ČSOB 6 691 Kč 342 876 Kč Česká spořitelna 6 295 Kč 327 018 Kč

Poznámka: údaje jsou v korunách včetně bankovních poplatků, bez povinného ručení jedná se nový vůz, klient čerpá úvěr ve výši 70% ceny vozu, doba splácení 36 měsíců,

Zdroj: Banky

Koupili jste si auto na leasing? Jaké máte s tímto produktem zkušenosti? Je podle vás lepším řešením než spotřebitelský úvěr? Pokud ano, v jakých případech a proč? Napište nám, těšíme se na vaše názory a zkušenosti.