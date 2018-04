Auto na leasing, či na úvěr?

Auto bez peněz: jak na to?

Chcete si pořídit auto a nemáte peníze? Můžete vybírat mezi leasingem, americkou hypotékou a spotřebitelským úvěrem. Která z možností se vám vyplatí nejvíce?



Vsadit na leasing, nebo na peníze od banky?

Jediná obecná rada, co je výhodnější, neexistuje. V případě koupě ojetého vozidla lze bez uzardění doporučit spotřebitelský úvěr. Jak je to u auta nového a jakou roli hraje pojištění?



Nové auto: 1.) spotřebitelský úvěr

Banky mají na klienty v souvislosti s vyřízením úvěru různé požadavky, i když dnešní podoba je nesrovnatelná s tím, co museli zájemci prožít ještě před několika lety. Co vás čeká?

Nové auto: 2.) leasing

Leasing je finančně zajímavý u nových automobilů. V čem spočívá velká variabilnost tohoto způsobu financování? Jakých dalších výhod lze využít a co naopak hovoří proti?

Nové auto: 3.) americká hypotéka

Produkt má v Česku krátkou historii a mnoho klientů se jej dosud nenaučilo používat k takovým „běžným“ nákupům, jako je auto. Jaký je jeho princip a zároveň největší hrozba?

6 rad, jak nakupovat ojeté auto

Při nákupu auta je důležitá trpělivost a správné načasování. Co všechno je třeba prozkoumat před konečným rozhodnutím? Na co je třeba dát si pozor a co se vyplatí nezanedbat?

Vyplatí se mimořádné nabídky?

Leasingové společnosti se v rámci konkurenčního boje předhánějí v novinkách uváděných na trh a mimořádných akcích. O jaké jde a čeho se týkají? Jsou pro vás výhodné?

Nákup nového auta za 300 000, s hotovostí 90 000 korun, půjčkou 210 000 Kč měsíční splátka poplatky celkem Česká spořitelna leasing 4907 3100 238636 VB Leasing leasing 5064 3000 246072 ČSOB hypotéka 4926 15200 251648 ČSOB Leasing leasing 5308 1190 255974 ČSOB úvěr 5582 3530 271466 KB úvěr 5721 1449 276057

Nákup ojetého auta za 300 000, s hotovostí 90 000 korun, půjčkou 210 000 Kč měsíční splátka poplatky celkem ČSOB hypotéka 4926 15200 251648 Česká spořitelna leasing 5306 3100 257788 ČSOB úvěr 5582 3530 271466 VB leasing leasing 5617 3000 272616 KB úvěr 5721 1449 276057 ČSOB Leasing leasing 6134 5760 300192