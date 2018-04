Auto na leasing musí pojistit vlastník, tedy leasingová společnost

Kupuji auto, na které majitel neměl uzavřeno pojištění odpovědnosti. Jak teď mám po koupi postupovat u dopravního inspektorátu?

Místo dřívějších dopravních inspektorátů se veškeré změny provádějí na příslušném registru silničních vozidel. Dojde-li ke změně vlastníka, pojištění zaniká dnem, kdy pojistník oznámil pojišťovně změnu vlastníka vozidla. Při tomto oznámení je vlastník vozidla povinen bez zbytečného odkladu odevzdat pojišťovně doklad o pojištění a zelenou kartu, pokud byla vydána. Ve vašem případě dochází k paradoxní situaci, že vozidlo mělo být pojištěno, ale vlastník tuto povinnost zanedbal. Vzhledem k tomu, že pojištění u dřívějšího vlastníka vozidla nevzniklo, nelze ani provést změnu v pojištění odpovědnosti vozidla.

Na tuto situaci je možné pohlížet ze dvou hledisek: z pohledu nového vlastníka je situace jednodušší. Zákon jednoznačně určuje, že nový vlastník je povinen do 14 dnů od zániku pojištění sjednat si pojištění odpovědnosti z provozu daného vozidla. Při převodu na něm bude příslušný registr silničních vozidel vyžadovat doklad o sjednaném pojištění a bez něj nemůže vyhovět žádosti o provedení převodu. Uzavřete-li tedy toto pojištění u některého z pojistitelů, bude vám doklad vystaven.

Otázkou zůstává, kdy došlo k zániku pojištění původního. Pojištění podle zákona zaniká také dnem, kdy oznámil pojistník pojistiteli změnu vlastníka tuzemského vozidla. Vzhledem k tomu, že pojištění odpovědnosti nebylo uzavřeno, není komu oznamovat změnu vlastníka vozidla a nemohlo dojít ani k zániku pojištění.

Budeme-li tedy vycházet z předpokladu, že ke změně vlastnictví došlo uzavřením kupní smlouvy, měl byste jako nový vlastník ihned, nejpozději do 14 dnů, uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti s některou z pojišťoven provozujících toto pojištění. Každopádně provozováním nepojištěného vozidla byste se dopouštěl přestupku. Vzhledem k možným problémům v případě nehody nebo kontroly je však lépe nekupovat provozované nepojištěné vozidlo.

Z pohledu dosavadního vlastníka však problémem zůstává odhlášení vozidla na příslušném registru silničních vozidel. Zde musí dosavadní majitel vozidla kromě jiných dokladů předložit i platný doklad o pojištění odpovědnosti. Dosavadní vlastník se tak v případě provozu vozidla na veřejných komunikacích vystavuje sankcím podle novely přestupkového zákona.

Vzhledem k problémům při odhlašování vozidla podle mého názoru nezbude dosavadnímu vlastníkovi vozidla nic jiného než uzavřít pojištění odpovědnosti z provozu vozidla ještě před podpisem kupní smlouvy a po prodeji vozidla oznámit pojišťovně změnu vlastníka vozidla a odevzdat bez zbytečného odkladu doklad o pojištění vozidla a zelenou kartu. Pojišťovna mu vystaví potvrzení o době trvání pojištění odpovědnosti a škodném průběhu zaniklého pojištění. V současné době se však dá předpokládat, že takové případy budou spíše výjimečné.

Mám automobil na leasing, musím si auto pojistit?

Pojistnou smlouvu je podle § 4 povinen uzavřít vlastník nebo spoluvlastník tuzemského vozidla. Tím není dotčeno právo uzavřít pojistnou smlouvu osobou, která je osobou odlišnou od vlastníka.

Leasingová společnost je po dobu leasingového pronájmu vlastníkem vozidla a vy jste leasingovým nájemcem, provozovatelem vozidla. V praxi to znamená, že tuto smlouvu může uzavřít přímo příslušná leasingová společnost jako vlastník nebo podle dohody s leasingovou společností můžete pojištění odpovědnosti uzavřít přímo vy jako pojistník. V prvním případě by pojištění odpovědnosti bylo zahrnuto do leasingových splátek. Povinnost uzavřít smlouvu má však vlastník vozidla, proto je nutné způsob úhrady dohodnout s příslušným leasingovým pronajímatelem, tedy leasingovou společností.

Můžete říci, co se stane v případě, když se srazím s jiným autem stejné leasingové společnosti?

V případě nehody mezi vozidly stejného vlastníka, tedy stejné leasingové společnosti, je z obecného pohledu situace složitější.

Zákon v § 7 odst. 3 stanoví, že v případě střetu vozidel, která jsou ve vlastnictví téže osoby, tak škoda způsobená této osobě se hradí jen tehdy, jestliže jde o různé provozovatele vozidel, která byla účastníky nehody. To platí ale v případě, že tato osoba není současně provozovatelem vozidla, na němž byla škoda způsobena.

Vzhledem k množství automobilů pořízených na leasing u velkých leasingových společností by se pravděpodobnost střetu vozidel stejného vlastníka zvyšovala úměrně s množstvím vozidel v leasingovém pronájmu.

Pojistné plnění věcných škod z pojištění odpovědnosti je tedy dobré sjednat jako zvláštní ujednání v rámci celkové pojistné smlouvy leasingové společnosti s pojišťovnou tak, aby bylo zřejmé, v kterých případech pojišťovna plnění poskytne.

