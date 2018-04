Auto: Vyberte si splátky na míru

Než se rozhodnete, jakou možnost financování auta zvolíte, je potřeba si odpovědět na několik otázek. Kolik peněz v hotovosti můžu investovat, jakou měsíční splátku si můžu dovolit, je pro mě důležité auto vlastnit, nebo si ho raději pronajmu a pak odkoupím?

Odpověď na otázku, zda leasing, nebo úvěr, není jednoznačná. Vždy posuďte konkrétní nabídky, porovnejte nejen cenu, ale i podmínky. A hlavně, jestli nemáte peněz nazbyt, nespokojte se s první nabídkou. Obecně se dá říct, že nové vozy vyjdou o něco levněji na leasing, ojetiny se vyplatí vzít na úvěr.

Leasing je auto v nájmu

Zastánci leasingu a stoupenci koupě auta na úvěr vyjadřují své názory nesmiřitelně. Podstatou konfliktu je to, že při leasingu máte auto v pronájmu, skutečným majitelem je leasingová společnost. Z toho mohou vzniknout komplikace, když auto totálně rozbijete či vám ho někdo ukradne. Nepříjemné je však i jen to, že musíte žádat leasingovou společnost o souhlas, když si chcete nechat přidělat zamykání řadicí páky. Úvěr je v takovou chvíli lepší – auto je majetkem klienta a ten má právo s ním nakládat. Třeba ho i prodat, když dál bude splácet.

Ověřujte podmínky

Není však úvěr jako úvěr, pro jistotu se předem ptejte na konkrétní podmínky a případná omezení. Třeba společnost GE Money Bank u svého úvěru autoCREDIT požaduje po klientech jako zástavu velký technický průkaz. Pracovníci infolinky této společnosti vysvětlují: „Není možné auto v průběhu splácení třeba prodat, nejprve musí klient vyrovnat závazky s naší společností.“ Mnoha klientům by asi ani nevadilo, že dávají technický průkaz do zástavy, špatné je, že nejsou informováni předem. „Myslím, že to je nestandardní postup, který by měl prodejce zdůraznit, což neudělal,“ říká Roman z Mělníka, který si nedávno vůz prostřednictvím společnosti koupil.

Kolik zaplatím celkem?

Pořizovací cena auta, výše hotovosti, kterou máte k dispozici a doba, po kterou budete auto splácet, to všechno ovlivní výši sumy, kterou zaplatíte celkem. Stejně jako to, zda jste si vybrali nový, či ojetý vůz. Vlastní splátka není při leasingu o moc vyšší než u úvěru, cenu zvyšuje pojištění. Každé auto na leasing musí mít totiž kromě povinného ručení i pojištění havarijní, které u starších vozů přijde spoustě lidí zbytečné.

Dobří řidiči, kteří se nebojí, že sami způsobí nehodu (a budou pro opravu svého auta potřebovat havarijní pojištění) si totiž často sjednávají jen pojištění pro případ odcizení či živelných škod, které vyjde levněji. Například pojišťovna Generali nabízí pro ojetou Škodu Fabii Combi 2,0 z roku 2002 havarijní pojištění za 8671 korun ročně. Kdo stejné vozidlo pojistí jen proti odcizení, zaplatí o dost méně, jen 2601 korun. Leasingové společnosti často oprávněně argumentují tím, že nakupují pojistky ve velkém, a proto vyjdou levněji. U tohoto vozu by klient za havarijní pojištění v rámci leasingu zaplatil 7356 korun.

Auto můžete mít i bez hotovosti na počátku

Čím vyšší počáteční vklad – takzvaná akontace – tím levněji nakonec koupě auta vyjde. To je celkem jasné, půjčujete si přece méně peněz. Finanční společnosti však počítají i nižší úrok, když se na automobilu podílíte vlastními penězi už od počátku. Šanci mají i zájemci, kteří přicházejí do autobazaru s naprosto prázdnou peněženkou. Bez akontace lze získat běžně úvěr, leasingové společnosti ji většinou požadují.

Čas od času však můžete i u leasingu narazit na nabídky s nulovou akontací. „Takové akce ale bývají spíš nárazové,“ upozorňuje Alois Servinský ze společnosti ČSOB Leasing. Obyčejně také platí, že se týkají spíš starších typů vozů těsně před zavedením novějšího modelu.

Když se však rozhodnete ke koupi nového auta, rozhodně se vyplatí sledovat aktuální nabídky. Letos na jaře poskytuje například CAC Leasing slevu 15 000 korun z akontace, sAutoleasing dodá kartu CCS na čerpání pohonných hmot, ŠkoFin přidává k některým vozům výbavu zdarma, ... Výhodné nabídky najdete i u jednotlivých značek automobilů, které poskytují slevy na doplňkové vybavení vozu či zlevňují konkrétní modely.

Smlouvu uzavřete v bance i v bazaru

Pro peníze na auto si můžete jít do banky, ale někdy úplně stačí, když se domluvíte s prodejcem. Například v bazaru Auto B.E.K. – Mazda v Ústí nad Labem nabízejí hned na místě úvěr nebo leasing od čtyř významných společností. „Stačí, když s sebou budete mít občanku a řidičský průkaz, vyberete si způsob splácení a za hodinu můžete v autě odjet,“ ujišťují pracovníci po telefonu. Podmínkou je, že nejste v registru neplatičů.

Leasing versus úvěr

leasing

Výhody

- podnikatelé, plátci DPH, mohou získat zpět náklady na DPH, které se vztahují k leasingu

- podnikatelé zkrátí dobu odpisů na 36 měsíců

- společnosti nabízejí výhodnější podmínky pojištění auta

- časté akční nabídky

Nevýhody

- auto je ve vlastnictví leasingové společnosti

- vozidlo nelze upravovat, opravy mimo záruční lhůtu platí zákazník

- při nákupu starších aut bývá dražší

- klient si nemůže sám vybrat pojišťovnu, nepočítají se mu bonusy za dobu pojištění

- při mimořádném splacení čeká klienta pokuta

nákup na úvěr

Výhody

- auto je od počátku majetkem klienta

- do stanovených limitů (cca 200 tisíc) nevyžadují banky žádné pojištění

- mimořádnou splátku úvěru lze složit kdykoli bez pokuty

- rozhodnutí o tom, zda a jak auto havarijně pojistit, je na straně klienta

- klient může při pojištění využít osobních bonusů

Nevýhody

- u nových aut bývají celkové náklady na pořízení auta vyšší