Auto z Evropy výhodněji než v ČR? Proč ne.

Není pochyb o tom, že se srovnatelné automobily v Evropě prodávají za různé ceny. Toho si všiml pravděpodobně každý z nás při pohledu na ceny vozidel u prodejců automobilů v zahraničí. Důvodů pro rozdílné ceny stejných modelů aut v jednotlivých evropských zemích je pravděpodobně celá řada, avšak nemá cenu o nich více spekulovat nebo polemizovat. Pravdou zůstává, že ceny se liší (v některých případech ne málo) a každý z nás se pravděpodobně snaží nakoupit co nejlevněji. U velkých nákupů, kam automobil bezesporu patří, to platí dvojnásob.

C la při dovozu aut ze zemí EU definitivně padla

Zatímco dříve znamenala cla pro individuálního dovozce velký problém, tak po vstupu České republiky do Evropské unie jsou již tyto bariéry minulostí. Tato informace se ovšem dotýká pouze území dovozu (správně vnitrounijní dodání) mezi členskými zeměmi. V případě zájmu o dovoz auta z nějaké třetí země (mimo EU) by se jednalo o běžný dovoz se všemi dopady v oblasti cel a celního řízení.

Ačkoli se dovozu automobilu ze země Evropské unie již nedotýkají cla, co se dovozce auta naopak velice citelně dotkne, to je daň z přidané hodnoty. Díky tomu, že z celého procesu dovozu však zmizely celní úřady, došlo navíc ke změně způsobu výběru daně z přidané hodnoty. Nový systém klade na dovozce mnohem větší tlak z pohledu na množství požadovaných informací, než tomu bylo dosud. Co je tedy nového, chce-li český občan dovézt z některé země Evropské unie osobní automobil?

N ový automobil není z pohledu DPH úplně novým automobilem

Přestože vypadá nadpis tohoto odstavce velmi nelogicky, chyba v něm není. Novela zákona o dani z přidané hodnoty totiž vymezuje pro účely pravidel výběru DPH u dopravních prostředků poněkud jiné podmínky. „Nové“ motorové vozidlo musí splňovat následující podmínky:

Dopravní prostředek je dodán do šesti měsíců, ode dne prvního uvedení do provozu

Má najeto méně než 6 000 km

Mezi těmito podmínkami platí vztah, že alespoň jedna z nich stačí, aby bylo vozidlo pro účely DPH považováno za nové. Pokud si kupříkladu vyberete dva roky staré vozidlo, které má najeto pouze pět tisíc kilometrů, pak jde o nové vozidlo se všemi daňovými důsledky.

P ři dovozu nového auta ze země Evropské Unie se stáváme jednorázovými plátci

Přestože si většina lidí myslí, že se daň z přidané hodnoty týká pouze obchodních společností nebo živnostníků, tak poslední novela do povinnosti odvádět DPH „zatáhla“ i běžné občany s příjmy ze závislé činnosti.

U dovozů „nových“ vozidel ze zemí Evropské Unie se uplatňuje následující postup:

Zahraniční plátce dodávající do jiné členské země nový automobil osobě, která není plátcem (zpravidla občan), uskutečňuje plnění osvobozené od daně z přidané hodnoty. Jinými slovy nezvyšuje našemu kupujícímu cenu o DPH.

Obě smluvní strany musí místně příslušnému správci daně oznámit, že došlo k dodání nového dopravního prostředku osobě neregistrované k dani z přidané hodnoty v jiném členském státu.

Toto hlášení je doprovázeno daňovým dokladem, který kromě jiných náležitostí obsahuje kupní cenu rozhodnou pro vyměření daně z přidané hodnoty.

Nyní se dostává ke slovu kupující a jeho administrativní kolečko. K přihlášení vozidla na dopravním inspektorátu je třeba mít zaplacenou daň. Bez potvrzení o zaplacení daně ve prospěch finančního úřadu vozidlo nebude zaregistrováno.

Pro překlenutí této časové prodlevy (mezi dovezením auta a zaplacením daně) umožňuje zákon jednorázovému plátci podat okamžitě hlášení o pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu a zaplatit zálohu na vlastní daňovou povinnost. Potvrzení o zaplacení zálohy by mělo stačit k zaregistrování dopravního prostředku na dopravním inspektorátu.

Následně podává občan daňové přiznání (včetně daňového dokladu) a správce daně mu vyměří daň. Pokud byla daň zálohově zaplacena, pak se jenom vzájemně vypořádá. Pokud nikoliv, je jednorázový plátce povinen daň z přidané hodnoty zaplatit do 25 dnů od vyměření daně.

U dovozu ojetých aut se DPH platí a odvádí v členském státu pořízení

Ojetým vozidlem je z pohledu aplikace daně z přidané hodnoty vozidlo uvedené do užívání před více než šesti měsíci a zároveň má najeto více než šest tisíc kilometrů. Při dovozu ojetého vozidla má občan jednodušší roli, neboť daň z přidané hodnoty je obsažená v ceně vozidla a kupující ji tedy zaplatí v pořizovací ceně zahraničnímu dodavateli. Administrativa spojená s DPH je potom výlučně v režii prodávajícího. Zrcadlový systém platí u vývozu osobních automobilů z České republiky do jiných členských zemí – platí zde určitá reciprocita.

V ýše DPH bude ovlivňovat rozhodování kupujících

Vzhledem k odlišnému pojetí výběru DPH u „nových“ a „ojetých“ vozidel bude rozhodování kupujících ovlivňováno mimo jiné výší sazeb v jednotlivých zemích. V sousedním Německu činí základní sazba DPH šestnáct procent, což je méně než u nás. Je tedy relativně výhodnější platit DPH tam – týká se režimu ojetin. Naopak „nová“ k nám dovezená vozidla by byla vyměřena až v ČR a zatížena 19 procenty. Na druhé straně ojetina od francouzského plátce by byla zatížena sazbou 19,6 procenta, tedy více než u nás.

V každém případě by měl český spotřebitel zůstat obezřetný a uvědomit si, že cena automobilu nevychází pouze ze sazby DPH. Kromě základu DPH hrají v případě aut podstatnou roli i další doprovodné služby – servisní prohlídky, ceny oprav a spousta dalších služeb souvisejících s provozem vozidla. Při koupi vozidla je tedy rozumné zůstat nohama na zemi a vše si v klidu promyslet.

