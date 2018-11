Zavinil nehodu, škodu nenahlásil. Jak získat peníze za poničené auto?

Paní Jarmila se letos o prázdninách vracela autem z dovolené na Slovensku. Poblíž Ostravy se kamionu, který jel před ní, uvolnila pneumatika a ta její auto zasáhla. „Byla to strašná rána, obrovský šok, naštěstí se mi nic nestalo, ale auto bylo nepojízdné,“ vzpomíná Jarmila.

Protože nevěděla, jaká bude výše škody, k nehodě pro jistotu zavolala i policii. Druhý telefonát pak byl do její pojišťovny, kde si vyžádala odtah do servisu v rámci sjednaných asistenčních služeb. Něž policie dorazila, sepsala s druhým řidičem i záznam o dopravní nehodě, ten si ovšem nechali policisté. „Opět pro jistotu jsem si opsala SPZ tiráku a poté, kdy mi ukázal svou zelenou kartu, jsem zavolala na jeho pojišťovnu a byla jsem ujištěna, že mi proplatí náklady spojené s odtahem auta i jeho opravou,“ upřesňuje Jarmila.

Zpočátku šlo vše hladce. Auto si převzali v servisu a paní Jarmila dostala i náhradní vůz. Když si ovšem po čtrnácti dnech přišla pro opravené auto, čekal ji další šok. „Oznámili mi, že opravu musím zaplatit ze svého, jinak mi moje auto vůbec nevydají,“ rozhořčuje se. A v čem byl problém? Pojišťovna viníka neposlala takzvaný krycí dopis, tedy potvrzení, že opravu uhradí. Vlastně ani nemohla, o ničem nevěděla, řidič kamionu totiž své pojišťovně nehodu vůbec nenahlásil.

Po poradě s odborníky, jak dále postupovat, vzala paní Jarmila celou věc do svých rukou. Vyžádala si od Policie ČR záznam o dopravní nehodě spolu s potvrzením, že viníkem nehody byl jednoznačně řidič kamionu, to pak zaslala do pojišťovny viníka a ta konečně zaslala autoservisu tolik potřebný krycí dopis.

„Možná to vypadá jako šťastný konec, ale věnovala jsem tomu dva dny dovolené a než mi auto vydali, musela jsem fakturu zaplatit, přitom na nehodě ani na tom, že pojišťovna viníka neposlala krycí dopis, nenesu žádnou vinu,“ rozhořčuje se řidička.

Měli jste autonehodu? Zapište si všechny údaje

S dopravní nehodou vzniká pojistná událost, u které jsou přítomni viník a poškozený. Od roku 2009 k méně závažným nehodám není nutné volat Policii ČR. Týká se to těch nehod, u nichž škody nepřesáhnou sto tisíc korun a nedojde k újmě na zdraví a životě. V takovém případě stačí vyplnit záznam o nehodě a nehodu nahlásit pojišťovně. Možná si myslíte, že pak už nic nebrání tomu, aby vám pojišťovna viníka škodu uhradila.

Ale podobný případ, jaký potkal paní Jarmilu, není podle zkušeností odborníků ojedinělý. „V praxi se bohužel velmi často setkáváme se situací, kdy sice dojde k sepsání záznamu o dopravní nehodě a viník s poškozeným se na místě domluví, ale viník nehody už neohlásí své pojišťovně vzniklou pojistnou událost,“ říká finanční poradce společnosti Partners Jiří Kubík.

I proto se vyplatí, abyste jako poškozený po viníkovi dopravní nehody vždy požadovali nejen údaje ze zelené karty jeho vozidla, ale i jeho identifikační údaje z osobního dokladu. Pokud to viník odmítá, opište si alespoň SPZ. Bližší údaje si pak můžete vyhledat v databázi České kanceláře pojistitelů na jejím webu, nebo se přímo obrátit na Českou kancelář pojistitelů, kde vám údaje o pojistiteli sdělí.

Za viníky bez pojistky hradí škody garanční fond

Povinné ručení Přesný název Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla poskytuje pojistnou ochranu v případě řidičem zaviněné havárie.



poskytuje pojistnou ochranu v případě řidičem zaviněné havárie. Pokud řidič svým vozidlem způsobí druhým osobám škodu, pojišťovna proplatí škody do nastaveného limitu.



Minimální limit u každé pojistky v ČR je 35 milionů korun na každého zraněného nebo usmrceného a zároveň 35 milionů korun na majetkovou škodu pro všechny poškozené.



Pojistit se musí každý vlastník motorového vozidla, který chce jezdit po veřejných komunikacích.

Daleko komplikovanější může být situace, kdy viník nehody není vůbec znám. Třeba i tehdy, pokud od nehody ujede a není možné zjistit jeho totožnost.

„Případy, kdy viník není znám, nejsou výjimečné. V loňském roce jsme takových případů řešili 129,“ říká mluvčí České kanceláře pojistitelů (ČKP) Veronika Exnerová. Přitom zdůrazňuje, že u nezjištěných viníků nehody hradí Česká kancelář pojistitelů z garančního fondu pouze škody vzniklé na zdraví člověka. Hmotné škody jen tehdy, pokud současně s nimi byla poškozenému způsobena i závažná újma na zdraví.

Garanční fond vyplácí pojistné plnění i v případech, kdy viník nehody nemá vůbec sjednáno povinné ručení, i tyto případy podle mluvčí ČKP narůstají. „Zatímco v roce 2015 bylo z garančního fondu vyplaceno pojistné plnění za viníky, kteří neměli uzavřeno povinné ručení ve 2 450 případech, loni to bylo o 250 případů více,“ vypočítává Veronika Exnerová. I zde má poškozený nárok na úhradu opravy poničeného vozidla, ale o nárok je nutné žádat přímo Českou kancelář pojistitelů, v jejíž správě je garanční fond.